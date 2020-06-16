Я досі не можу отримати результат службового розслідування щодо мене, ініційованого Венедіктовою, - Холодницький
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що йому досі не дали ознайомитися з матеріалами службового розслідування щодо його діяльності, яке ініціювала генпрокурор Ірина Венедіктова.
Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву Холодницький зробив в ефірі програми Свобода слова.
Він зазначив: "Ми пам'ятаємо "відосік" генерального прокурора, яка всім незадоволена, яка сама призначає службові розслідування і сама їх завершує. Висновки цих "нечуваних порушень", про які було оголошено, чомусь засекречені на сьогодні. Хоча я, як той, щодо кого проводилося службове розслідування, досі не можу отримати висновок розслідування: у чому саме ці порушення".
Топ коментарі
+14 Welt Schmerz
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+9 Myroslav Hrabovsky
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+9 Garry Grant
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І для яких мрія - це всруський світ, де вони "баре над холопами".
Ось і бенядиктова - аж пре оце зверхньо-визиваюче "да, я никакой юрист. Ну и что? Ну. И. Что? Шо вы мене сделаете, чернь? Шо хочу, то и ворочу! Не посажу, так в бетон закатаю!"
только вышел с мультибана. надолго ли.
Укатил бы - нет колёс.
Накатил бы - нету водки,
Разрыдался б - нету слёз.
(Из жизни порохобота)
Да занята Вевнедиктова, занята!
Петра Алексеевича Порошенко в картинной галерее до сих пор ловит.
Отак сходу можете назвати крупного посадовця- українця?
Вручення нардепам підозр?
Посиланиє журналістів нахєр?
Покращення приватне життя за мій рахунок?
Чё к кобыле пристал?
Вон, Порошенко пидозру получить никак не может.
В очередь сукины дети, в очередь!(с)
Мне кажется, что это очень и очень мало и не отвечает ни запросам общества, ни сегодняшней ситуации и ожиданиям
Сегодня прочитала, что Лукашенко посадил 16 топ менеджеров российского банка газпрома, им вменяют выведение денег из страны. И это в совковой Беларуси , где нет набу и сап. Где наши такие дела?
Совково-бидляча фраза ще з сралінських часів. От вже і ЗЕлупінські хвойди взяли її на озброєння. Саме так казали совкові обивателі, коли НКВД забирало чергового сусіда, колегу по роботі, членів їх сімей, яких або швидко ліквідовували в підвалах луб*янок, або в таборах ГУЛАГу.