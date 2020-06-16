Я досі не можу отримати результат службового розслідування щодо мене, ініційованого Венедіктовою, - Холодницький

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що йому досі не дали ознайомитися з матеріалами службового розслідування щодо його діяльності, яке ініціювала генпрокурор Ірина Венедіктова.

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву Холодницький зробив в ефірі програми Свобода слова.

Він зазначив: "Ми пам'ятаємо "відосік" генерального прокурора, яка всім незадоволена, яка сама призначає службові розслідування і сама їх завершує. Висновки цих "нечуваних порушень", про які було оголошено, чомусь засекречені на сьогодні. Хоча я, як той, щодо кого проводилося службове розслідування, досі не можу отримати висновок розслідування: у чому саме ці порушення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Службове розслідування щодо Холодницького виявило порушення, - Венедіктова