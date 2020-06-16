Ми віримо, що в України з'явиться можливість відмовитися від кредитів МВФ до 2023 року, - міністр фінансів Марченко
Уряд України хоче відмовитися від кредитів Міжнародного валютного фонду до 2023 року. Крім цього Україна планує отримати рейтинг інвестиційного рівня.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив міністр фінансів Сергій Марченко в програмі "Свобода слова" на ICTV.
"Ми віримо, що у нас буде можливість до 2023 року - вже у 2022-му сказати, що у нас нуль кредитів від МВФ у бюджет.
Тобто ми маємо можливість за рахунок детінізації, за рахунок збільшення доходів за рахунок підвищення ефективності витрат, за рахунок підвищення наших кредитних рейтингів", - заявив Марченко.
Він заявив, що Україна розраховує отримати рейтинг інвестиційного класу.
"Так, дійсно Moody's (Міжнародне рейтингове агентство. - Ред.) справді підвищило нам рейтинг. Можливо, це не той рейтинг, на який ми розраховували. Ми хочемо бачити рейтинг інвестиційного класу. Але для цього потрібно щось робити і ми знаємо, що робити", - зазначив він.
12 червня Україна повністю отримала перший транш від МВФ у розмірі $2,1 млрд.
Після надходження до державного бюджету кошти допоможуть подолати наслідки коронавірусу, а також забезпечити макрофінансову стабільність.
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Для цього потрібно перш за все - посадити баригу з основними підбарижниками та повернути Україні все награбоване олігархами.
куда делись 400 млрд грн за пол года?
Они ее спрашивают:
- Обезъяна, что это делаешь?
- Сначала дайте мне доллар, а потом секрет свой выдам...
Ну, скинулись крокодилы и решили удовлетворить свою жажду знаний.
А обезъяна им отвечает:
- Вот, стираю шкурку от банана!
- Обезъяна, а ты случайно не дура?
- Может и дура, но без десяти баксов в день отсюда не ухожу...
Чергові казочки для зебілів.
Как говаривал профессор Преображенский - "Пропал дом"
Или после дождей грибов нажрались???
вы год переставляете кровати... ниче вы не знаете
то есть они хотят брать в долг, но не у мвф (под больший процент)