УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4103 відвідувача онлайн
Новини
2 167 69

Ми віримо, що в України з'явиться можливість відмовитися від кредитів МВФ до 2023 року, - міністр фінансів Марченко

Ми віримо, що в України з'явиться можливість відмовитися від кредитів МВФ до 2023 року, - міністр фінансів Марченко

Уряд України хоче відмовитися від кредитів Міжнародного валютного фонду до 2023 року. Крім цього Україна планує отримати рейтинг інвестиційного рівня.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив міністр фінансів Сергій Марченко в програмі "Свобода слова" на ICTV.

"Ми віримо, що у нас буде можливість до 2023 року - вже у 2022-му сказати, що у нас нуль кредитів від МВФ у бюджет.

Тобто ми маємо можливість за рахунок детінізації, за рахунок збільшення доходів за рахунок підвищення ефективності витрат, за рахунок підвищення наших кредитних рейтингів", - заявив Марченко.

Він заявив, що Україна розраховує отримати рейтинг інвестиційного класу.

"Так, дійсно Moody's (Міжнародне рейтингове агентство. - Ред.) справді підвищило нам рейтинг. Можливо, це не той рейтинг, на який ми розраховували. Ми хочемо бачити рейтинг інвестиційного класу. Але для цього потрібно щось робити і ми знаємо, що робити", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада заслухає звіт Марченка про використання коштів із фонду боротьби з COVID-19 і Мандзій про проведення ЗНО, - "слуга народу" Корнієнко

12 червня Україна повністю отримала перший транш від МВФ у розмірі $2,1 млрд.

Після надходження до державного бюджету кошти допоможуть подолати наслідки коронавірусу, а також забезпечити макрофінансову стабільність.

Автор: 

кредит (3827) МВФ (3069) Мінфін (3641) Марченко Сергій (577)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+29
Павел вы правда думаете Беню посадят?
показати весь коментар
16.06.2020 07:20
+20
Млять что значит верим? На картах таро гадали что ли?
показати весь коментар
16.06.2020 07:17
+17
Мы верим, что у Украины появится возможность отказаться от кредитов МВФ к 2023 году, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 3794
показати весь коментар
16.06.2020 07:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все можливо....
Для цього потрібно перш за все - посадити баригу з основними підбарижниками та повернути Україні все награбоване олігархами.
показати весь коментар
16.06.2020 07:15 Відповісти
Павел вы правда думаете Беню посадят?
показати весь коментар
16.06.2020 07:20 Відповісти
"Стібись" обережніше... Паша зараз полізе тобі горло рвать...
показати весь коментар
16.06.2020 07:22 Відповісти
Тільки за хутіна.
показати весь коментар
16.06.2020 07:27 Відповісти
друзі, вчіться читати між рядків - зебіли мають на увазі відмовитися від кредитів МВФ на користь кредитів від педірашки. Зебілів для того і поставили, шо б повернути Україну назад під мацкаляндію. Але ці клоуни вже нічого не зроблять тим більше, шо скоро Петро Олексійович знову сяде у крісло Президента
показати весь коментар
16.06.2020 09:09 Відповісти
Паша если есть за что пусть садят а не высасывают из члена *****. А то ищут ищут что он крал а дело по хулиганке возбуждают ,тебе не кажется странным?
показати весь коментар
16.06.2020 07:20 Відповісти
вот твоя фамилия вообще не соответсвует твоим умственным способностям..
показати весь коментар
16.06.2020 07:20 Відповісти
Мы верим, что у Украины появится возможность отказаться от кредитов МВФ к 2023 году, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 3794
показати весь коментар
16.06.2020 07:25 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2020 08:15 Відповісти
Я верил раньше в домового в Деда Мороза Министр финансов шутник еще тот под стать ГАранту -- тот то же МВФ посылал
показати весь коментар
16.06.2020 08:33 Відповісти
верят верующие. мыслящие думают
показати весь коментар
16.06.2020 13:30 Відповісти
Млять что значит верим? На картах таро гадали что ли?
показати весь коментар
16.06.2020 07:17 Відповісти
Ні, після ЛСД... Кажуть, після їх прийому людина здатна літать, бачить звуки і чуть кольори...
показати весь коментар
16.06.2020 07:21 Відповісти
Ой заткнитесь! Управленцы херовы
показати весь коментар
16.06.2020 07:18 Відповісти
А кого з "бариг з підбарижниками" садить будемо? Того, при якому держава розвивалася та потрохувибиралася з боргової ями, чи того, як всі досягнення за п"ять років умудрилися "просрать" за рік?...
показати весь коментар
16.06.2020 07:19 Відповісти
Не задавайте складних питаннь,"садіть барігу,лізать бубочке!",ну що не зрозуміло..,мля?
показати весь коментар
16.06.2020 07:40 Відповісти
А палицею по паркану поторохтіть, "блохастого пустобреха" подражнить, щоб погавкав? Це ж так весело!!!...
показати весь коментар
16.06.2020 08:39 Відповісти
..,ну Ви й "затєйнік",ще скажіть що потім він на свойому нашийнику випадково повіситься,коли через паркан пригати почне.
показати весь коментар
16.06.2020 08:46 Відповісти
Був, колись, у мене сусід у під"їзді, "мєнт". "Крутий", що поросячий хвіст...". І от купив він собі "корча заграничного" - "Мерса", дизельного. Для 90-х це було "круто", хоч він точно був "корчем" - срав гайками на ходу. Я жив на другому поверсі, а він - на третьому. І ставив він його прямо у мене під вікнами. Ранок починався з хрипів і ревища дизеля і чаду соляру. Люди йому казали не раз, щоб переставив машину, однак "власть" і "вухом не вела...". Якось зайшов я в господарський магазин. Купив балон монтажної піни, взяв пластикову трубочку відповідного розміру і, серед ночі, перед виїздом на зимову рибалку, задув йому піну через глушник. Сусід, потім, розповідав, що "круту тачку" пробували завести години дві, навіть УАЗ мєнтовський пригнали і по двору тягали, поки хтось увагу не звернув на "соплі", що звисали з глушника... Гарно піна спрацювала - навіть глушник розірвало... Більше "Мерс" там не стояв...
показати весь коментар
16.06.2020 09:22 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2020 09:42 Відповісти
При нынешней власти ворюг и мародёров скорее от Украины за 3 года ничего не останется..
куда делись 400 млрд грн за пол года?
показати весь коментар
16.06.2020 07:20 Відповісти
Это же надо, насобирать столько идиотов в одном правительстве...
показати весь коментар
16.06.2020 07:24 Відповісти
Плывут по реке два крокодила. Смотрят, а на берегу сидит обезьяна в очках и стирает шкурку от банана.
Они ее спрашивают:
- Обезъяна, что это делаешь?
- Сначала дайте мне доллар, а потом секрет свой выдам...
Ну, скинулись крокодилы и решили удовлетворить свою жажду знаний.
А обезъяна им отвечает:
- Вот, стираю шкурку от банана!
- Обезъяна, а ты случайно не дура?
- Может и дура, но без десяти баксов в день отсюда не ухожу...
показати весь коментар
16.06.2020 07:32 Відповісти
Это не предел,урукаи доказали,что способны собрать почти всех Зедебилов,а это не только таксистоэкономисто,это парикмахерополитолухи+ФОПыпридорожники,ну и прочие кухаркоуправленцы.Урукаи хреново"основоположников"изучали(скорее всего они понятия не имеют ХТТО ЕТТО),а здря,там в конце почти всем призванным наступает пипец,причём перманентный.Учите историю гады,может быть выживите.
показати весь коментар
16.06.2020 08:13 Відповісти
Знаем, это вы про ту самую гору золота из кина про Голобородьку. Перештрафуете украинцев дикими штрафами за все подряд - сами принесут золото в ломбарды, гора золота и насобирается . Правда, при таком раскладе , пусть уж лучше будут кредиты МВФ. Или вы уже расписали бизнес план, как его разворовать?
показати весь коментар
16.06.2020 07:25 Відповісти
Похоже министр истово уверовал в учение им. Шмугаля в 500 000 рабочих мест...
показати весь коментар
16.06.2020 07:26 Відповісти
Передумов не видно, навіть на обрії. Скільки грошей вкрадено ща рік каденції Зе...навіть янік заздрить.
Чергові казочки для зебілів.
показати весь коментар
16.06.2020 07:26 Відповісти
Наведи докажи інакше будеш пустобрехою як і порох
показати весь коментар
16.06.2020 11:51 Відповісти
Мы верим, что у Украины появится возможность отказаться от кредитов МВФ к 2023 году, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 1150
показати весь коментар
16.06.2020 07:27 Відповісти
Ми віримо, що в України з'явиться можливість відмовитися від кредитів МВФ до 2023 року, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 6784
показати весь коментар
16.06.2020 09:25 Відповісти
Это произойдёт только тогда, когда зебильё окажется в тюрьме. А пока происходит вот что (без учёта потерь от пандемии коронавируса и "мышей" в госрезерве):
Мы верим, что у Украины появится возможность отказаться от кредитов МВФ к 2023 году, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 3683
показати весь коментар
16.06.2020 07:29 Відповісти
Опять рванет ВВП на 40%.
Как говаривал профессор Преображенский - "Пропал дом"
показати весь коментар
16.06.2020 07:32 Відповісти
Блажен кто верует.
показати весь коментар
16.06.2020 07:32 Відповісти
Прямо так и говорит,мол,посадим всех воров,отберём у коррупционеров всё спи...ное,запустим сотни рентабельных,высокотехнологичных производств и просто производств,на которые вернутся сотни тысяч работников от польских панов?Ого!Вот это здорово!
показати весь коментар
16.06.2020 07:35 Відповісти
одни "технократы" поездили зебилам по ушам полгода - выгнали никто и вспомнит че они там обещали. Пришли вторые)
показати весь коментар
16.06.2020 07:42 Відповісти
єх, такую страну прощелкали...

Мы верим, что у Украины появится возможность отказаться от кредитов МВФ к 2023 году, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 6951
показати весь коментар
16.06.2020 07:46 Відповісти
Банальные вещи скажу, да. Что бы отказаться от кредитов, надо расходные статьи уменьшить, а доходные увеличить. Особенно полезно продавать то, чего много и оно бесплатно берётся ниоткуда и само по себе стекает в черное море. Не. Ну можно конечно отказаться от кредитов МВФ, если заменить их другими источниками. Кажется, сейчас подходящий момент, попросить денег в долг у молодой Сиэтлской Народной Республики. Я думаю они дадут, если Украина их признает.
показати весь коментар
16.06.2020 07:51 Відповісти
Пийте сечу.
показати весь коментар
16.06.2020 07:53 Відповісти
И вам не хворать, держитесь и радуйтесь жизни.
показати весь коментар
16.06.2020 08:03 Відповісти
Набутылочник,у тебя то с каждым приседанием жизнь играет новыми красками)))
показати весь коментар
16.06.2020 08:15 Відповісти
Кажется мне, что рас­ши­ре­нный ана­ли­з долж­но­го по­ряд­ка в об­лас­ти государственного ­хо­зяй­ст­вования Вы не проходили в школе и не сможете обсудить со мной эту тему? Я не по адресу обратился. Так, нет?
показати весь коментар
16.06.2020 08:45 Відповісти
А будут ещё от жилетки рукава, круг от бублика и мертвого осла уши!
показати весь коментар
16.06.2020 07:54 Відповісти
Верит он... Фейспалм. Верить можно только в Бога, а вы - зелёная плесень, которую надо уничтожить.
показати весь коментар
16.06.2020 08:09 Відповісти
Брюки сначала залатайте (дыру в бюджете), а то голой жопой светите, хватит кварталовскими шуточками "кормить".
показати весь коментар
16.06.2020 08:14 Відповісти
Крепкую дурь видать в Кабмин завезли. Неужто Бубочка поделился?
показати весь коментар
16.06.2020 08:17 Відповісти
Дай Бог, дай Бог...
показати весь коментар
16.06.2020 08:17 Відповісти
Сначала дефицит бюджета перекройте нормально(не станком)
показати весь коментар
16.06.2020 08:21 Відповісти
Ха, а ты молилась на-ночь, чтобы верить ……Лучше б , ****, брал калькулятор в руки и посчитал с чем встретит страна 2023
показати весь коментар
16.06.2020 08:24 Відповісти
Это мы уже проходили, в 23 году, если не остановить гундявого, у нас будет разворованный госрезерв, пустая казна,и дыра в бюджете.А где будут все эти зеленские и малюськи с марченками хз.
показати весь коментар
16.06.2020 08:25 Відповісти
сектанти Голобородька вірять
показати весь коментар
16.06.2020 08:26 Відповісти
Вообще-то любая работающая здоровая экономика чувствует себя только лучше от притока длинных дешёвых денег и только наши дурачки почему-то мечтают от них избавиться. Не беспокойтесь вы так, за этими деньгами всегда очередь вас могут послать ***** гораздо раньше если сочтут нужным.
показати весь коментар
16.06.2020 08:26 Відповісти
некоторые даже в бога верят, хотя никто его не видел. так почему этому типу нельзя верить в сказку?
показати весь коментар
16.06.2020 08:29 Відповісти
Болтуны пиара ради кидают громкие заявления, не сделав абсолютно никакой пользы.
показати весь коментар
16.06.2020 08:33 Відповісти
Тля. Ну, що це зеленожопе верзе? Якщо вони далі продовжути правити, то можливо і кредити МВФ уже не ************, бо нікому буде давати ті кредити
показати весь коментар
16.06.2020 08:36 Відповісти
Глупость ... случайного человека волей жребия, оказавшегося не на своем месте... Хотя бы не открывал рта... Весь евроатлантический мир развивается за счет кредитования. Вопрос в условиях кредита...
показати весь коментар
16.06.2020 08:36 Відповісти
Глупость ... случайного человека волей жребия, оказавшегося не на своем месте... Хотя бы не открывал рта... Весь евроатлантический мир развивается за счет кредитования. Вопрос в условиях кредита...
показати весь коментар
16.06.2020 08:38 Відповісти
Считать, что все неприятности, случившиеся с нами, объясняются внешними факторами, а те, что случаются с другими, происходят исключительно по их собственной вине
показати весь коментар
16.06.2020 08:43 Відповісти
Дурень думкою багатіє!
показати весь коментар
16.06.2020 08:46 Відповісти
Значить домовилися з кацапами, пам*ятаєте Беня триндів за 100 млрд. доларів і пробачення вбитих? Правда його родичів там не вбивали, бо вони під час війни крали, що погано лежить, то ж їм немає чого ображатися на ворога. А ще дуже правдиво, що міжнародний банк не бажає давати кредити, а якщо давати, то на необхідну справу і під обов*язки. Ця теза звичайно безхатькам подобається, велич аж пре, що ми незалежні.
показати весь коментар
16.06.2020 09:03 Відповісти
А что вы там курите ЗЕбобики?????
Или после дождей грибов нажрались???
показати весь коментар
16.06.2020 09:09 Відповісти
вера в сказки основа лохтората зели. они верили что он на велосипеде будет ездить
показати весь коментар
16.06.2020 09:53 Відповісти
А лосятина таки дебил... мля..
показати весь коментар
16.06.2020 09:56 Відповісти
>что-то делать и мы знаем, что делать,Источник: https://censor.net/n3202197

вы год переставляете кровати... ниче вы не знаете
показати весь коментар
16.06.2020 09:56 Відповісти
ох уж эти сказочники...
показати весь коментар
16.06.2020 09:58 Відповісти
>за счет повышения наших кредитных рейтинговИсточник: https://censor.net/n3202197

то есть они хотят брать в долг, но не у мвф (под больший процент)
показати весь коментар
16.06.2020 10:04 Відповісти
одни веруют в бога, другие в инопланетян. а министр финансов марченко в отказ от денег МВФ...
показати весь коментар
16.06.2020 10:24 Відповісти
Надежда без оснований -мать дураков. Вы СЕЙЧАС начинаете процесс порезки предприятий,например ЕДИНСТВЕННОГО в Украине завода по производству титановой губки. А дальше и авиапром и ракетостроение( как без титана)? Ось так и энергетику гандоните скоро не то что бы строить блоки АЭС, топлива не за что будет купить. В развитой стране сельское хозяйство обеспечивает 5-15% от всего ,а в Украине УЖЕ 45-50%( аграрный бандустан) Надежда говорите,подоноки.
показати весь коментар
16.06.2020 11:25 Відповісти
 
 