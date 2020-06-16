Троє українських воїнів зазнали поранень та ще один бойової травми на Донбасі. За добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, загарбники обстріляли позиції ОС із мінометів калібру 82 мм, ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Українські підрозділи діяли адекватно обстановці і вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника", - йдеться в повідомленні.



Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на підступах до Новолуганського російські найманці, у вечірній час, двічі вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог застосував протитанкові ракетні комплекси поблизу Новоселівки Другої. Під обстріли з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили українські захисники неподалік Павлополя. По опорних пунктах у передмісті Авдіївки противник задіяв гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а біля Кам’янки агресор відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Неподалік Мар’їнки окупанти використовували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ із ПТРК обстріляли українські позиції біля Новоселівки Другої, втрат немає, - пресцентр ОС

"Внаслідок обстрілів з боку загарбників троє воїнів Об'єднаних сил зазнали поранень, а ще один – бойового травмування.



Наші захисники, утримуючи оборону, діяли відважно та дали ворожим підрозділам гідну відсіч. За даними розвідки, минулої доби було поранено трьох окупантів. Відчувши на собі рішучість дій військовослужбовців Збройних Сил України, противник припинив свої злочинні наміри", - повідомили в штабі.



Водночас від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Оріхового відкривали вогонь із автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У відповідь українські військовослужбовці рішуче застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації.



"За поточну добу втрат серед українських захисників немає.



Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами", - додали в пресцентрі ОС.



