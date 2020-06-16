Пандемія коронавірусу негативно вплинула на програми боротьби з грипом, - глава ВООЗ

У світі на тлі пандемії коронавірусу COVID-19 знизилася інтенсивність моніторингу за випадками захворювання на грип.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Відстеження захворюваності на грип або призупинилося, або падає в багатьох країнах, відбулося різке скорочення обміну інформацією про грип через пандемію COVID-19", - заявив Гебреєсус під час брифінгу ВООЗ.

Зокрема, за його словами, така ситуація спостерігається в зв'язку з перевантаженістю лабораторій, пов'язаних з COVID-19 роботою і перекваліфікацією персоналу для боротьби саме з коронавірусом. Також боротьбі проти грипу заважають обмеження в роботі транспорту, що діють через COVID-19.

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"У порівнянні з минулими трьома роками, ми спостерігаємо сильний спад у масштабах тестування на грип в усьому світі", - додав він.

Гендиректор зазначив, що доставка зразків з вірусом грипу в центри, які співпрацюють з ВООЗ, скоротилася цього року на 64%. Крім того, на 94% скоротилося надання інформації про випадки захворювання на грип з даними про генетичну послідовність в бази всесвітньої наукової ініціативи GISAID.