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У Сенаті США схвалили виділення $10 млн на підготовку до проведення ядерних випробувань, - The Hill

У Сенаті США схвалили виділення $10 млн на підготовку до проведення ядерних випробувань, - The Hill

Комітет Сенату Конгресу Сполучених Штатів у справах збройних сил схвалив поправку до проєкту оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який почнеться з 1 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляє газета The Hill.

Поправка дозволить скоротити час, необхідний для проведення ядерного випробування.

Ініціатива, запропонована сенатором Томом Коттоном, надасть на ці цілі $10 млн.

Керівник американської Асоціації з контролю над озброєннями Деріл Кімбол назвав можливість проведення ядерного випробування "повним безглуздям", оскільки це порушило б глобальний мораторій на ядерні випробування, найімовірніше, спровокувало б ядерні випробування з боку інших держав, а також викликало б нову гонку ядерних озброєнь.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Винищувач, оснащений ядерною бомбою, випробували в США. ВIДЕО

Останній підземний ядерний вибух був проведений на полігоні в Неваді 23 вересня 1992 року.

Автор: 

Конгрес США (1228) США (22799) ядерна зброя (1153) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+5
Якраз шанс для України створити свою ядрьону бімбу.
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16.06.2020 08:21
+4
Кацапы, милые лаптехромосомные абиззяны, вот теперь мне вас искренне и по-человечески жаль... опять суровые годы ухо-одят, уступая место другим, не менее суровым...
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16.06.2020 08:04
+4
Мир не сходил с ума. С ума сбрендило руское *****. Оно, этот окурок, открыло ящик Пандоры... никто не просил, никто не заставлял... процитировать Экклезиаста? "...время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать, время разбрасывать камни, и время собирать камни...".
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16.06.2020 08:10
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у них там полное восстание абизян, уже пол Сиэтла не под контролем, мародерство и грабежи на каждом шагу, а они какой-то хней занимаются
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16.06.2020 07:54 Відповісти
Підлога Сієтла оголосить свою ріспубліку.
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16.06.2020 08:19 Відповісти
цього і чекає Трамп, бо інакше він не може ввести нацгвардію у штат
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16.06.2020 10:53 Відповісти
х.йло в восторге .У него все стабильно как на кладбище
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16.06.2020 09:25 Відповісти
Как только в США рванут первую бомбу как это развяжет руки и остальным и начнется очередная гонка ядерного оружия.
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16.06.2020 07:59 Відповісти
Якраз шанс для України створити свою ядрьону бімбу.
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16.06.2020 08:21 Відповісти
Давно пора было
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16.06.2020 09:19 Відповісти
шансов у Украины нет. Никакого ядерного оружия не предвидится.
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16.06.2020 10:00 Відповісти
Це у тебе шансов нєт, портянка рязанська
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16.06.2020 10:54 Відповісти
А поземный ядерный полигон сделаем под вашим домом. Или у вас есть другое место в Украине, где можно проводить ядерные испытания?
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16.06.2020 22:28 Відповісти
***** начнет испытывать атомные бомбы на своих крепостных,и хорошо , они зто заслужили
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16.06.2020 10:24 Відповісти
Мир не сходил с ума. С ума сбрендило руское *****. Оно, этот окурок, открыло ящик Пандоры... никто не просил, никто не заставлял... процитировать Экклезиаста? "...время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать, время разбрасывать камни, и время собирать камни...".
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16.06.2020 08:10 Відповісти
Кацапы, милые лаптехромосомные абиззяны, вот теперь мне вас искренне и по-человечески жаль... опять суровые годы ухо-одят, уступая место другим, не менее суровым...
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16.06.2020 08:04 Відповісти
І нафіга їм потрібен був той Крим? З нього все і почалось.
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16.06.2020 08:23 Відповісти
Крым - место силы, и ***** походу в курсе
У Сенаті США схвалили виділення $10 млн на підготовку до проведення ядерних випробувань, - The Hill - Цензор.НЕТ 2135
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16.06.2020 08:41 Відповісти
А фараони пішли від маскалів. Доведено вчоними унітазії.
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16.06.2020 08:54 Відповісти
http://chronologia.org/xr_krym/index.html Вот Вы смеётесь, а многие верят

Глава 5. НАМ УДАЛОСЬ ОБНАРУЖИТЬ МЕСТО РОЖДЕНИЯ ХРИСТА. ЭТО - ИЗВЕСТНЫЙ МЫС ФИОЛЕНТ (ОН ЖЕ - ЕВАНГЕЛЬСКИЙ ВИФЛЕЕМ) В ЮЖНОМ КРЫМУ. ЗНАМЕНИТАЯ ЧАША ГРААЛЯ - ЭТО КОЛЫБЕЛЬ МЛАДЕНЦА ИИСУСА, ДОЛГО ХРАНИВШАЯСЯ В КРЫМУ.
1. Что нам показывают сегодня в современной Палестине в качестве "Вифлеема".
2. Наводящие соображения: место рождения Христа "вычисляется", исходя из наших предыдущих результатов.
3. Мыс Фиолент, где какое-то время жила "античная" Ифигения, - знаменитое место.
4. Что известно о Девственнице Ифигении = Артемиде = Диане = Деве.
5. Ифигения-Артемида является отражением Марии Богоматери.
6. Святое явление на мысе Фиолент. Святой Георгий и Гор-Христос.
7. Древний пещерный храм Рождества Христова на мысе Фиолент.
8. Колыбель Младенца Иисуса (Зевса) и Золотая Колыбель в Крыму.
9. Крымские караимы были убеждены, что Колыбель Спасителя Мира (Христа) хранится в Крыму.
10. Знаменитая Чаша Грааля - это, скорее всего, Золотая Колыбель Младенца Иисуса. Чаша-Колыбель находилась в Крыму, где ее, оказывается,долго искали.
11. Мыс Фиолент посещали русские императоры, чтобы поклонитьсяэтому святому месту.
12. Княжество Феодоро и царица Феодора в Крыму.
13. Апостол Андрей Первозванный на мысе Фиолент. Нет пророка в своем отечестве.
14. История царь-градского проповедника Василия в Херсонесе - еще одно отражение рождения Андроника-Христа в Крыму.
15. Избиение царем Иродом вифлеемских младенцев в Крыму.
16. Итак: мыс Фиолент - место рождения Христа, гора Бейкос - место его распятия, Чуфут-Кале - место смерти и погребения Марии Богородицы.
17. Новгородский сюжет о Холопьем Городе (известное "античное" похищение сабинянок) отразился в легендах Крыма.
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16.06.2020 08:59 Відповісти
крысчане могут быть счастливы
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16.06.2020 09:20 Відповісти
Кто сочинитель??? Плевелин??? Зеус, Крайст, Артемидия... грузинам хоть чуточку оставьте... туда аргонавты тое гуляли... щас и армяне подтянутся с Араратом турецким, начнут за колыбель цивилизации выдавать... затаскали религию, затрепали, как девку портовую... кто как хочет, так и др*чит... а Андрей-апостол шо на мацковии делал? Лягух гонял? Или прямиком на Киев, минуя сталинград???
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16.06.2020 09:28 Відповісти
Сочинитель - математик, профессор МГУ, академик РАН. Поэтому заткнуть его не могут.
На историческую тему он подсел ещё в 80-х. Я читал, правда давно. Могу сказать, что очень интересно, и работа авторами реально сделана титаническая.
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16.06.2020 09:35 Відповісти
Тоже мне авторитет-клирик... агент ран, профессор... тьфу, тебе любой умница Уилл Хантинг расскажет...
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16.06.2020 09:43 Відповісти
прямо в этой будке ....
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16.06.2020 09:18 Відповісти
Настало время всем проверить не протух ли плутоний в боеголовках.
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16.06.2020 09:33 Відповісти
знов планету загадять. є долар , санкції і віруси ними і кошмарте світ. зараз китайози з москалями почнуть за ними індуси і пішло поїхало
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16.06.2020 09:47 Відповісти
а що кацабня хотіла після окупації Криму і Донбасу? Ясно що США за це покарають. Світовий порядок треба не руйнувати а зміцнювати.
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16.06.2020 11:09 Відповісти
 
 