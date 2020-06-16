У Сенаті США схвалили виділення $10 млн на підготовку до проведення ядерних випробувань, - The Hill
Комітет Сенату Конгресу Сполучених Штатів у справах збройних сил схвалив поправку до проєкту оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який почнеться з 1 жовтня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляє газета The Hill.
Поправка дозволить скоротити час, необхідний для проведення ядерного випробування.
Ініціатива, запропонована сенатором Томом Коттоном, надасть на ці цілі $10 млн.
Керівник американської Асоціації з контролю над озброєннями Деріл Кімбол назвав можливість проведення ядерного випробування "повним безглуздям", оскільки це порушило б глобальний мораторій на ядерні випробування, найімовірніше, спровокувало б ядерні випробування з боку інших держав, а також викликало б нову гонку ядерних озброєнь.
Останній підземний ядерний вибух був проведений на полігоні в Неваді 23 вересня 1992 року.
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Глава 5. НАМ УДАЛОСЬ ОБНАРУЖИТЬ МЕСТО РОЖДЕНИЯ ХРИСТА. ЭТО - ИЗВЕСТНЫЙ МЫС ФИОЛЕНТ (ОН ЖЕ - ЕВАНГЕЛЬСКИЙ ВИФЛЕЕМ) В ЮЖНОМ КРЫМУ. ЗНАМЕНИТАЯ ЧАША ГРААЛЯ - ЭТО КОЛЫБЕЛЬ МЛАДЕНЦА ИИСУСА, ДОЛГО ХРАНИВШАЯСЯ В КРЫМУ.
1. Что нам показывают сегодня в современной Палестине в качестве "Вифлеема".
2. Наводящие соображения: место рождения Христа "вычисляется", исходя из наших предыдущих результатов.
3. Мыс Фиолент, где какое-то время жила "античная" Ифигения, - знаменитое место.
4. Что известно о Девственнице Ифигении = Артемиде = Диане = Деве.
5. Ифигения-Артемида является отражением Марии Богоматери.
6. Святое явление на мысе Фиолент. Святой Георгий и Гор-Христос.
7. Древний пещерный храм Рождества Христова на мысе Фиолент.
8. Колыбель Младенца Иисуса (Зевса) и Золотая Колыбель в Крыму.
9. Крымские караимы были убеждены, что Колыбель Спасителя Мира (Христа) хранится в Крыму.
10. Знаменитая Чаша Грааля - это, скорее всего, Золотая Колыбель Младенца Иисуса. Чаша-Колыбель находилась в Крыму, где ее, оказывается,долго искали.
11. Мыс Фиолент посещали русские императоры, чтобы поклонитьсяэтому святому месту.
12. Княжество Феодоро и царица Феодора в Крыму.
13. Апостол Андрей Первозванный на мысе Фиолент. Нет пророка в своем отечестве.
14. История царь-градского проповедника Василия в Херсонесе - еще одно отражение рождения Андроника-Христа в Крыму.
15. Избиение царем Иродом вифлеемских младенцев в Крыму.
16. Итак: мыс Фиолент - место рождения Христа, гора Бейкос - место его распятия, Чуфут-Кале - место смерти и погребения Марии Богородицы.
17. Новгородский сюжет о Холопьем Городе (известное "античное" похищение сабинянок) отразился в легендах Крыма.
На историческую тему он подсел ещё в 80-х. Я читал, правда давно. Могу сказать, что очень интересно, и работа авторами реально сделана титаническая.