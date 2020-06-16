У Сенаті США схвалили виділення $10 млн на підготовку до проведення ядерних випробувань, - The Hill

Комітет Сенату Конгресу Сполучених Штатів у справах збройних сил схвалив поправку до проєкту оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який почнеться з 1 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляє газета The Hill.

Поправка дозволить скоротити час, необхідний для проведення ядерного випробування.

Ініціатива, запропонована сенатором Томом Коттоном, надасть на ці цілі $10 млн.

Керівник американської Асоціації з контролю над озброєннями Деріл Кімбол назвав можливість проведення ядерного випробування "повним безглуздям", оскільки це порушило б глобальний мораторій на ядерні випробування, найімовірніше, спровокувало б ядерні випробування з боку інших держав, а також викликало б нову гонку ядерних озброєнь.

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Останній підземний ядерний вибух був проведений на полігоні в Неваді 23 вересня 1992 року.