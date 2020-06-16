На Рівненщині за добу виявили 24 нові випадки COVID-19, загалом - 2472, з них 48 летальних, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Рівненській області за минулу добу, 15 червня, підтвердили 24 нові випадки коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 15 червня на Рівненщині зафіксовано 14 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 15 червня на Рівненщині зареєстровано 10 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 9 до 77 років.

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Загалом в області зареєстровано 2472 випадки захворювання на COVID-19.

Через ускладнення, спричинені коронавірусом, 48 випадків летальних. Перемогли COVID-19 - 1353 особи.

У роботі лабораторій області залишаються 240 зразків.





