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Шмигаль про побиття поліцейськими активістів під судом: "Негідники мають бути жорстко покарані"

Шмигаль про побиття поліцейськими активістів під судом:

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував учорашні сутички активістів із поліцією під будівлею Шевченківського райсуду Києва.

Про це він розповів в ефірі Свободи слова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Абсолютно неприйнятними вважаю ті випадки, які у нас відбулися в країні. Співчуваю постраждалим, їхнім сім’ям. Вважаю, що негідники, які одягаються в форму Національної поліції, здійснюють злочини, мають бути невідворотно і жорстко покарані", – заявив Шмигаль.

Також читайте: Поліцейських, що били учасників акції на підтримку Стерненка, відсторонили, - Крищенко

Нагадаємо, 15 червня під Шевченківським судом Києва, який обирав запобіжний захід екскерівнику одеського "Правого сектора" Сергію Стерненку, підозрюваному в умисному вбивстві, сталися сутички, поліція затримала 5 осіб. При цьому ЗМІ зафіксували, як правоохоронці били протестувальника.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.

Автор: 

побиття (935) Нацполіція (15164) протест (2398) Стерненко Сергій (384) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+42
Да вы все негодяи.
Аваков когда нибудь уйдет в отставку или что еще должно произойти?
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16.06.2020 08:39
+39
Это он назвал негодяями подчиненных "лучшего министра"?....
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16.06.2020 08:40
+28
А , что это Антонина Геращенко язык в жопу засунула ? А , вообще-то беркутовец уважаемый человек , участник АТО , на блок посту в Изюме обилечивал водителей, у него нервы расшатаны , выдать ему путевку в санаторий.
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16.06.2020 08:49
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Быдло страдает от того что не посрало на Порошенко...на любой ветке Цензора...
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16.06.2020 09:33 Відповісти
негодяй озвався ...
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16.06.2020 09:34 Відповісти
Это умышленные телесные СРЕДНЕЙ тяжести! Этих ублюдков садить надо...
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16.06.2020 09:50 Відповісти
Їх не посадили за убивства 2014 р.
Їх не посадили за 3 березня 2018 р.
Тому вони впевнені у своїй безкарності.
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16.06.2020 10:47 Відповісти
Может все таки не жестко, а по закону? А жестко пусть супругу свою наказывает томным вечерком...
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16.06.2020 09:54 Відповісти
Суворо звільнять,а вони потім через зуд повернуться, ще й компенсацію отримають.Бо нічого не бояться та нічого їх не стримує.
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16.06.2020 09:55 Відповісти
у них всьо через зуд
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16.06.2020 10:09 Відповісти
Рядовые сотрудники полиции в первую очередь выполняют приказы руководства, в первую очередь должен быть наказан негодяй, который такой приказ отдал.
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16.06.2020 09:59 Відповісти
Шмигаль про побиття поліцейськими активістів під судом: "Негідники мають бути жорстко покарані" - Цензор.НЕТ 4321
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16.06.2020 10:06 Відповісти
у цієї курки є номер на шоломі, може хтось зфоткав цей номер
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16.06.2020 10:46 Відповісти
на шоломі номер полку. Вчора кореспондент радіо "Свобода" підходила з запитанням про жетони та ідентифікатори до цих беркутів - вони тільки мовчки дивились на неї тупими бичачими зєньками
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16.06.2020 11:31 Відповісти
ініціатіва снізу тоже ідьот
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16.06.2020 10:07 Відповісти
наказ на що? на забезпечення безпеки суду? Чи ви думаєте там існує якийсь інший наказ?
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16.06.2020 10:45 Відповісти
Менти всіх рангів ******* творчо підходять до роботи,тому що царює безкарність.
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16.06.2020 10:45 Відповісти
Наказ бєркутастам віддавав сєпар крищенко, той що здав сєпарам Горлівку і розганяв добровольців 3 березня 2018 р.
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16.06.2020 10:48 Відповісти
в нашей стране каждый президент и тут же отбуцали очередного президента, а завтра изнасилуют другого президента .
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16.06.2020 10:17 Відповісти
Шо то нет реакции начальника транспортного цеха Господина ЗеБакова !!!
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16.06.2020 10:50 Відповісти
Ще одне підтвердження того, що бєркутасти - це людиноподібні істоти.
Якщо Зеленський не відреагує, то буде йому те саме, що й пороху,
який так само пригрів цю сєпарську мразоту на посадах.
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16.06.2020 10:52 Відповісти
Он сам негодяй. Они нас просто отвлекают от преступных Законов!

Почки в уплату, проституция, дети мечтают стать не космонавтом, а бандитом - это уже было, это нам готовят вновь:

https://fraza.ua/news/290946-posle-prinjatija-ubijstvennogo-zakona-3613-muzhchiny-ujdut-v-kriminal-zhenschiny-v-prostitutsiju-a-nekotorye-prodadut-svoi-organy-ekspert
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16.06.2020 10:55 Відповісти
"Абсолютно неприемлемыми считаю те случаи, которые у нас произошли в стране. "
- Нет, -- сказал он с огорчением, -- это не Рио-де-Жанейро, это гораздо хуже. (с)
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16.06.2020 10:58 Відповісти
ах Вы негодяи)и пальчиком ,ню ню,грозный Шмыгаль😁
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16.06.2020 12:00 Відповісти
Когда у нас перестанет быть государство АвЯкова в государстве Украина?
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16.06.2020 12:19 Відповісти
Странное другое: человек защищал свою жизнь и! Ему вынесено подозрение в УМЫШЛЕННОМ убийстве! ?????ДЭбилоидные законы в дЭбильном государстве...
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16.06.2020 12:21 Відповісти
Мафіозні закони в олігархічно-клановій державі, які приймають маріонетки бандюків в інтересах мафії.
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16.06.2020 13:44 Відповісти
кого саме він мав на увазі, коли писав про "нєгодяєв"?? Це ще питання. Напевно, поза камерами аплодував..
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16.06.2020 12:23 Відповісти
вилупилися нові вилупки беркутні,

пора СКРУЧУВАТИ ШИЇ ЦИПКАМ САБАКОВА
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16.06.2020 13:06 Відповісти
менты - увольняйтесь!!! пусть правит хаос, который придет и к Шмыгалю...
по крайней мере, будете по воле ходить..
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16.06.2020 13:37 Відповісти
Ця влада дуже хоче на ростов,.і до осені може не дотягнути.
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16.06.2020 13:53 Відповісти
***
Вот наконец-то перемены!
Прошла реформа на ура!
Ментов уж нет - есть полисмены.
Но где берутся мусора?
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16.06.2020 13:58 Відповісти
АВАКЯН - ВЖЕ ПРИРЕЧЕНИЙ! в нього немає виходу - ТІЛЬКИ ВТЕЧА З УКРАЇНИ! чергова втеча або... СМЕРТЬ!!!
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16.06.2020 14:08 Відповісти
Бідний Авакян, підстава за підставою, а він так віддано працює на благо народу України, ну добре, деякої його частини.., ну добре.., не України... Але ж працює!!!
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16.06.2020 14:31 Відповісти
всё верно сказал.
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17.06.2020 01:47 Відповісти
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