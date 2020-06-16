Шмигаль про побиття поліцейськими активістів під судом: "Негідники мають бути жорстко покарані"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував учорашні сутички активістів із поліцією під будівлею Шевченківського райсуду Києва.

Про це він розповів в ефірі Свободи слова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Абсолютно неприйнятними вважаю ті випадки, які у нас відбулися в країні. Співчуваю постраждалим, їхнім сім’ям. Вважаю, що негідники, які одягаються в форму Національної поліції, здійснюють злочини, мають бути невідворотно і жорстко покарані", – заявив Шмигаль.

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Нагадаємо, 15 червня під Шевченківським судом Києва, який обирав запобіжний захід екскерівнику одеського "Правого сектора" Сергію Стерненку, підозрюваному в умисному вбивстві, сталися сутички, поліція затримала 5 осіб. При цьому ЗМІ зафіксували, як правоохоронці били протестувальника.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.