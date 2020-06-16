COVID-19: у світі захворіли понад 8 млн осіб, найбільше у США, Бразилії та РФ. Кількість жертв сягнула 439,1 тис.

Станом на ранок 16 червня у світі зареєстрували понад 8 млн випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 8 118 671 випадок інфікування та 439 198 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 118 283 (+425 за добу), хворих - 2 182 950 (+20 722 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​891 556 інфікованих (+23 674 за добу) та 44 118 (+729 за добу) летальних випадків.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 537 210 осіб (+8 246 за добу), кількість смертей - 7091 (+143 за добу).

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Індія випередила Велику Британію за кількістю хворих: 343 026 (+10 243 за добу), 9915 летальних випадків (+395 за добу).

У Великій Британії - 296 857 хворих (+968 за добу), померли 41 736 пацієнтів (+38).

В Іспанії зареєстрували 291 189 (+181 за добу) пацієнтів, померли 27 136. За останню добу летальних випадків у країні не зафіксовано.

В Італії зафіксували COVID-19 у 237 290 (+301) осіб. Померли 34 371 (+26) особа.

Як повідомлялося, станом на 15 червня в Україні лабораторно підтверджено 31 810 випадків COVID-19, 14 253 особи одужали, 901 людина померла.