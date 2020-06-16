В Україні за добу - 666 нових випадків COVID-19, померло 11 осіб, всього зафіксовано 32 476 випадків
Станом на 16 червня в Україні лабораторно підтверджено 32 476 випадків COVID-19. За добу - 666 нових випадків. 11 осіб померли від хвороби.
Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 666 осіб, з них 52 дитини, а також 63 медпрацівники. Було госпіталізовано 172 людини. Зафіксовані 11 летальних випадків. Одужали 275 пацієнтів. Всього за весь час пандемії захворіли 32 476 осіб, з них 2 402 дитини та 5 600 медпрацівників. Всього одужали 14 528 осіб, а летальних випадків 912", - розповів міністр.
"За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області (139), Рівненській області (104) і Волинській області (61).
За даними РНБО, на цей момент на коронавірусну хворобу в Україні хворіють 17 036 осіб, що на 380 пацієнтів більше, ніж добою раніше.
У Херсонській і Миколаївській областях нових випадків COVID-19 не виявили.
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За последние 3 дня уже 7 случаев . Скорее всего из рашки завезли + карантина нет вообще. Граница рядом и довольно дырявая.
Населения 50тыс. тут сразу все знают
но сотона - злая, очень жестокая, а Яхве - пушистый)
Суне та зараза з заходу на схід Держави.
Именно благодаря своевременному карантину, плюс введению приложения Дія, которое помогает контролировать лиц, находящихся на самоизоляции , у нас такая низкая относительно других стран заболеваемость ковид
Я вот, например, знаю об этом. У меня многие подруги замужем за моряками, старпомами, механиками и тд. Многие отработали по два контракта и сейчас только вернулись. Все находятся на самоизоляции, которая контролируется по телефону. Ваш телефон не должен покидать указанное вами место пребывания, вам могут позвонить в любое время суток- вы должны ответить лично и отправить свою фотку актуальную. Нарушение чревато огромными штрафами. Если вы, например, на границе рассказываете, что у вас нет смартфона, вам предлагают одно из специальных мест для изоляции- обычно после этого смартфон находится.
А вы врите дальше, полковник фсб
це було зрозуміло вже давно,я на цензорі про це ще в березні писав,але стає зрозуміло чому свідомо обрано неправильну стратегію бо вона в плані організації була найпростіша, некомпетентна зелена влада може дозволити собі тільки такі дії і так в усьому.
б*же, в Китаї стільки заражених як у .... Еквадорі.(на карті він - на.... Екваторі, в лат. Ам.)
а то шо мало одужують, то означає шо дуже хочуть "в рай"
до речі - шото не бачив як попи "сповідають" помираючих(нема дурних)
Профессор Пюшель ещё раз подчеркнул, что COVID-19 «не так опасен, как первоначально предполагалось». Опасность была «слишком сильно обусловлена влиянием медиа». СМИ были сосредоточены на серьёзных отдельных случаях и разжигали панику «совершенно неверными сообщениями». COVID-19 не является «вирусом-убийцей», и призыв к новым лекарствам или вакцинам «обусловлен страхом, а не фактами».
Многие органы здравоохранения также знали об этом, как показывают обнародованные в Дании электронные письма середины марта: «Управление здравоохранения Дании продолжает считать, что COVID-19 нельзя описать как в целом опасное заболевание, поскольку ему обычно нехарактерно ни тяжёлое течение, ни высокий уровень смертности».
Про це повідомив лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова на ICTV" у понеділок ввечері.
"Ми зараз вносимо цей законопроєкт (про страхування медиків від коронавірусу - ред.) ще раз, бо його абсолютно викривили і сказали, що під страхування будуть потрапляти лише ті лікарі, які отримали інвалідність. Від коронавірусу помирають, від коронавірусу інвалідність не отримують", - сказав Порошенко.
Політик додав, що хотів би разом з Прем'єр-міністром і міністром фінансів обрахувати суми відповідних виплат.
І вся їхня ЄС фракція зайняла дуже неправильну позицію із підтримки коронобєсія. Я, наприклад, вже їм руки точно не подам. Бо квартальні дурні в більшості - дурні (є підозра що вони теж не вірять у пандемію) . Але ж ви вважали себе інтелектуалами. А виявилися такими ж простаками.
Число зверя - особое число, под которым скрыто имя зверя Апокалипсиса
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число это человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.
Оригинальный текст (др.-греч.):
ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ.
Хорошо известно, что даже обычные коронавирусы (ОРВИ) могут быть очень опасными для людей в домах престарелых. Профессор Стэнфорда Джон Иоаннидис в середине марта отмечал, что в домах престарелых смертность от коронавирусов может достигать 8%.
Часто неясно, действительно ли эти люди умерли от COVID-19 или от недель стресса и полной изоляции. Например, в английских домах престарелых произошло около 30 000 избыточных смертей, но только в 10 000 случаев COVID-19 отмечен в свидетельстве о смерти.
Именно за грехи ваши вам и уготован грядущее анально-поскотоголовное чипирование! Дьявол приладит к каждой душе заблудшей свой бесов поводок и пойдете вы за Поводырем Темным стезею скорбной в Преисподнюю.
Профессор Пюшель ещё раз подчеркнул, что COVID-19 «не так опасен, как первоначально предполагалось». Опасность была «слишком сильно обусловлена влиянием медиа». СМИ были сосредоточены на серьёзных отдельных случаях и разжигали панику «совершенно неверными сообщениями». COVID-19 не является «вирусом-убийцей», и призыв к новым лекарствам или вакцинам «обусловлен страхом, а не фактами».
Соответственно, во всех тех странах, которые вновь открыли свои школы в мае, не наблюдалось увеличения случаев заражения. В таких странах, как Швеция, которые так и не закрыли свои начальные школы, проблем с этим тоже не было.
Вирус оставляет по себе чрезвычайно массивные повреждения. У людей, которые провели больше месяца в больнице, наблюдается полное нарушение архитектуры легких. То, что можно увидеть в легких людей, у которых до их смерти болезнь длилась больше месяца, - это нечто совершенно не похоже на обычную пневмонию, грипп или SARS. Там возникает массивный тромбоз. Полное уничтожение архитектуры легких. В некоторых случаях даже не возможно узнать, что когда-то это были легкие.
Образуется большое количество очень крупных сросшихся клеток, которые заражены вирусом. У них 10-15 ядер. Я убежден, что это объясняет уникальную паталогичность COVID-19. Это не просто болезнь, которая возникает из-за вируса, убивающего клетки, что значительно затрудняет терапию.
Многие СМИ снова неверно истолковали эти результаты вскрытий и заявили о COVID-19 как об особо опасном заболевании, которое, в отличие от гриппа, приводит к тромбозу и лёгочной эмболии. Однако это не так: уже 50 лет известно, что даже тяжёлый грипп может значительно увеличить риск тромбоза и эмболии и может повлиять на сердечную мышцу и другие органы. Рекомендации относительно профилактического разжижения крови при тяжёлом гриппе действуют уже 50 лет.
Пойди сосни у какого-нить профэссора, мооэ тебе еще чего померещится и ты тут это промычишь как упоротую истину.
Всосало, чмо ты опетушенное в очко и в скукоженный мозжечок? То-то.
Так, британское правительство принимало решение о введении повсеместного карантина в связи с коронавирусной эпидемией, основываясь на данных Имперского колледжа Лондона, который находится на обеспечении Билла Гейтса.
Данный колледж предсказывал миру 150 тысяч погибших от коровьего бешенства в 2002 году, 200 миллионов погибших от птичьего гриппа в 2005 году и 65 тысяч погибших от свиного гриппа в Великобритании в 2009 году.
Стоит ли говорить, что ни одно из этих предсказаний так и не сбылось?
Тем не менее, основываясь на "чрезвычайно точной математической модели", Имперский колледж предрек 500 тысяч погибших от коронавируса в Великобритании, что не могло не вызвать панику у британского правительства.
Но это еще цветочки, поскольку глава данного колледжа Нил Фергюсон заявил ВОЗ, что Соединенным Штатам следует ожидать свыше двух миллионов погибших от коронавируса
В Украине за 10 месяцев 2019 года зафиксировано более 13 тысяч случаев ВИЧ-инфекции, более 6 тысяч - СПИДа и почти 2,5 тысячи смертей, обусловленных СПИДом. Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве.
...и никакого карантина...
и раньше народ помирал от ОРВИ и ... как-то без паники жили...
Задайтесь вопросом, почему от простуды, которой болеют не более двух недель, люди не выздоравливают по семь недель? Ответ прост - потому что это выгодно тем, кто контролируют статистику.
И недоврач Ляшко подтверждает сказанное, заявив, что они готовят изменения в правила учёта больных, благодаря которым выздоравливать начнут быстрее.
И вот вам история на эту тему:
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/zabolevshih-koronavirusom-derzhat-na-karantine-p-368740
Число зверя - особое число, под которым скрыто имя зверя Апокалипсиса
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число это человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.
Оригинальный текст (др.-греч.):
ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ.
вместо защиты людей - нагло лгут...
рабы должны работать...+ неспособность воров делать что-то полезное. воры могут лишь воровать
потому, будут делать вид что всё хорошо. и по-тихому хоронят тысячами