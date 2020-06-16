В Україні за добу - 666 нових випадків COVID-19, померло 11 осіб, всього зафіксовано 32 476 випадків

Станом на 16 червня в Україні лабораторно підтверджено 32 476 випадків COVID-19. За добу - 666 нових випадків. 11 осіб померли від хвороби.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 666 осіб, з них 52 дитини, а також 63 медпрацівники. Було госпіталізовано 172 людини. Зафіксовані 11 летальних випадків. Одужали 275 пацієнтів. Всього за весь час пандемії захворіли 32 476 осіб, з них 2 402 дитини та 5 600 медпрацівників. Всього одужали 14 528 осіб, а летальних випадків 912", - розповів міністр.

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"За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області (139), Рівненській області (104) і Волинській області (61).

За даними РНБО, на цей момент на коронавірусну хворобу в Україні хворіють 17 036 осіб, що на 380 пацієнтів більше, ніж добою раніше.

У Херсонській і Миколаївській областях нових випадків COVID-19 не виявили.