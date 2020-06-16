За добу на Львівщині виявили 139 нових випадків COVID-19, загалом 3072 інфіковані і 100 померлих, - міськрада

Станом на ранок 16 червня у Львові та Львівській області підтверджено 3072 випадки інфікування коронавірусом, з них 100 - летальні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

За даними відомства,загалом коронавірусна інфекція виявлена ​​у 3072 осіб, 100 осіб померли. 639 пацієнтів одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 557 ПЛР-тестів, з яких 139 — позитивні.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 5454 особи, госпіталізовані — 882, на амбулаторному лікуванні — 4572 особи, виписані — 683 особи. Зараз у лікарні перебуває 199 осіб, з них в реанімації — 8 осіб, на апаратні ШВЛ — 2 особи.

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"У наших міських лікарнях маємо 63 пацієнти у 1-ій лікарні та 50 пацієнтів у 8-ій міській лікарні", — уточнила Галина Слічна.

Як повідомлялося раніше, станом на ранок 16 червня в Україні за добу зафіксовано 666 нових випадків COVID-19, померло 11 осіб, всього - 32 476 інфікованих.