УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4060 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 201 5

За добу на Львівщині виявили 139 нових випадків COVID-19, загалом 3072 інфіковані і 100 померлих, - міськрада

За добу на Львівщині виявили 139 нових випадків COVID-19, загалом 3072 інфіковані і 100 померлих, - міськрада

Станом на ранок 16 червня у Львові та Львівській області підтверджено 3072 випадки інфікування коронавірусом, з них 100 - летальні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

За даними відомства,загалом  коронавірусна інфекція виявлена ​​у 3072 осіб, 100 осіб померли. 639 пацієнтів одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 557 ПЛР-тестів, з яких 139 — позитивні.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 5454 особи, госпіталізовані — 882, на амбулаторному лікуванні — 4572 особи, виписані — 683 особи. Зараз у лікарні перебуває 199 осіб, з них в реанімації — 8 осіб, на апаратні ШВЛ — 2 особи.

Також читайте: В Україні за добу - 666 нових випадків COVID-19, померло 11 осіб, всього зафіксовано 32 476 випадків

"У наших міських лікарнях маємо 63 пацієнти у 1-ій лікарні та 50 пацієнтів у 8-ій міській лікарні", — уточнила Галина Слічна.

Як повідомлялося раніше, станом на ранок 16 червня в Україні за добу зафіксовано 666 нових випадків COVID-19, померло 11 осіб, всього - 32 476 інфікованих.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2425)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
100 умерших! И при этом фту не отменяет турниры для детей во Львове ! Даже сейчас проходит іскра.
показати весь коментар
16.06.2020 09:19 Відповісти
100 померлих за 4 місяці.
показати весь коментар
16.06.2020 12:30 Відповісти
Слічна знає що ще є обласні лікарні в місті? Морозиться "шпечіаліст" і не показує результат по них
показати весь коментар
16.06.2020 09:20 Відповісти
Цікава фігня - міська влада ,а "рапортує" за цілу область!? Невже узурпація влади?
показати весь коментар
16.06.2020 10:02 Відповісти
 
 