Зростання захворюваності на COVID-19 в Україні не пов'язане зі збільшенням кількості тестів, - Степанов
Високий рівень захворюваності на коронавірус в Україні протягом тижня не пов'язаний зі збільшенням кількості ПЛР-тестувань.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо ми говоримо про кількість тестувань, ви бачите, що близько 10 тис. тестувань методом ПЛР ми вже робимо близько двох тижнів, а значне зростання нових підтверджених випадків коронавірусу почалося на попередньому тижні, коли ми чітко перейшли поріг і почали ставити антирекорди понад 600. Ми пов'язуємо це, в тому числі, з тим, що всі ми переплутали пом'якшення карантину з повним скасуванням всіх обмежень", - сказав він.
"По-друге, ми бачимо деякі спалахи в певних населених пунктах, пов'язані з проведенням свят без дотримання протиепідемічних заходів. Ми вважаємо, що основним критерієм для того, щоб знизити ризик інфікування і, як наслідок, знизити кількість захворювань, необхідно дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров'я", - додав міністр.
За словами Степанова, в Україні крім основних показників захворюваності зростають також показники кількості звернень громадян із симптомами коронавірусної хвороби і кількості госпіталізацій.
Міністр підкреслив, що посилити карантинні заходи можна в рамках адаптивного карантину на певній території. "Що стосується посилення карантинних заходів, у нас діє адаптивний карантин, який чітко передбачає критерії, за якими може визначатися посилення карантину на тій чи іншій території", - сказав він.
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ввели карантин когда еще не было почти усопших от вируса, а теперь плачут шо всем карантин надоел.
вроде все православные, но испугались жалкого микроба)) кх-кх, б*же(бежит к рвачам)
Я просто історію непогано знаю.... б*же, просто хочеться щоб ніхто з інших країн нашу історію не вивчав, а то паспорт закордоном потрібно буде замалювати щоби не просікли та не засміяли.
Про це повідомив лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова на ICTV" у понеділок ввечері.
"Ми зараз вносимо цей законопроєкт (про страхування медиків від коронавірусу - ред.) ще раз, бо його абсолютно викривили і сказали, що під страхування будуть потрапляти лише ті лікарі, які отримали інвалідність. Від коронавірусу помирають, від коронавірусу інвалідність не отримують", - сказав Порошенко.
Політик додав, що хотів би разом з Прем'єр-міністром і міністром фінансів обрахувати суми відповідних виплат.
Вот я не пойму,вы пишущие подобные глупости,инкубаторские? У вас нет и не было родителей,которых вы любили. Вам всё равно,что чьи-то родители умрут на несколько лет раньше....
Самое страшное,что такие как вы есть во всём мире и у нас в Германии, и в США......
Уроды - одним словом!!!!
1. У сотрудника сына переболела тёща,живущая с ними в доме. Она была в больнице.а вся семья на домашнем карантине с тестированием 2 раза. А отдел проходил периодический мед . контроль.
2.Дети моей приятельницы,работающие по контракту программистами в Англии ,ОЧЕНЬ тяжело переболели,но оны молодые и,к счастью,выздоровели оба.
Есть еще примеры В Греции умерла соседка племянницы и не очень старая
Если вы ещё не поняли,статистика показывает число умерших,куда не входит статистика естественных ежегодных смертей. И умирают люди пенсионного возраста и с ослабленным иммунитетом....
Кстати.... вчера в немецкой прессе,прочла почему в любом возрасте смертность среди мужчин выше смертности среди женщин.
Вот это - самое главное, именно при таком росте мы получим перегрузку медицинской системы, разбегающихся медиков и рост числа покойников в 100 раз, причем только четверть этого роста будет от зараженных вирусом, остальные помрут от других болезней, не получив своевременной мед. помощи. Правительство сбрасывает ответственность на местные власти, не обладающие грамотностью, а само стало в позу консультанта, все это смертнльно опасно для недогосударства, в котором олигархи и их частные армии влиятельней, чем легальная власть.
не просто скасовували а присуживали тем кто их вынес. Вот и степаше присудили бы ходить в маске, а снял сразу штраф. Умели же люди шуткувать с пользой.
Только таких комментов,как выше ..