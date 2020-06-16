Зростання захворюваності на COVID-19 в Україні не пов'язане зі збільшенням кількості тестів, - Степанов

Високий рівень захворюваності на коронавірус в Україні протягом тижня не пов'язаний зі збільшенням кількості ПЛР-тестувань.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ми говоримо про кількість тестувань, ви бачите, що близько 10 тис. тестувань методом ПЛР ми вже робимо близько двох тижнів, а значне зростання нових підтверджених випадків коронавірусу почалося на попередньому тижні, коли ми чітко перейшли поріг і почали ставити антирекорди понад 600. Ми пов'язуємо це, в тому числі, з тим, що всі ми переплутали пом'якшення карантину з повним скасуванням всіх обмежень", - сказав він.

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"По-друге, ми бачимо деякі спалахи в певних населених пунктах, пов'язані з проведенням свят без дотримання протиепідемічних заходів. Ми вважаємо, що основним критерієм для того, щоб знизити ризик інфікування і, як наслідок, знизити кількість захворювань, необхідно дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров'я", - додав міністр.

За словами Степанова, в Україні крім основних показників захворюваності зростають також показники кількості звернень громадян із симптомами коронавірусної хвороби і кількості госпіталізацій.

Міністр підкреслив, що посилити карантинні заходи можна в рамках адаптивного карантину на певній території. "Що стосується посилення карантинних заходів, у нас діє адаптивний карантин, який чітко передбачає критерії, за якими може визначатися посилення карантину на тій чи іншій території", - сказав він.