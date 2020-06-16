УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4060 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 896 37

Зростання захворюваності на COVID-19 в Україні не пов'язане зі збільшенням кількості тестів, - Степанов

Зростання захворюваності на COVID-19 в Україні не пов'язане зі збільшенням кількості тестів, - Степанов

Високий рівень захворюваності на коронавірус в Україні протягом тижня не пов'язаний зі збільшенням кількості ПЛР-тестувань.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ми говоримо про кількість тестувань, ви бачите, що близько 10 тис. тестувань методом ПЛР ми вже робимо близько двох тижнів, а значне зростання нових підтверджених випадків коронавірусу почалося на попередньому тижні, коли ми чітко перейшли поріг і почали ставити антирекорди понад 600. Ми пов'язуємо це, в тому числі, з тим, що всі ми переплутали пом'якшення карантину з повним скасуванням всіх обмежень", - сказав він.

Також читайте: У разі погіршення епідеміологічної ситуації ЗНО перенесуть на серпень, - Мандзій

"По-друге, ми бачимо деякі спалахи в певних населених пунктах, пов'язані з проведенням свят без дотримання протиепідемічних заходів. Ми вважаємо, що основним критерієм для того, щоб знизити ризик інфікування і, як наслідок, знизити кількість захворювань, необхідно дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров'я", - додав міністр.

За словами Степанова, в Україні крім основних показників захворюваності зростають також показники кількості звернень громадян із симптомами коронавірусної хвороби і кількості госпіталізацій.

Міністр підкреслив, що посилити карантинні заходи можна в рамках адаптивного карантину на певній території. "Що стосується посилення карантинних заходів, у нас діє адаптивний карантин, який чітко передбачає критерії, за якими може визначатися посилення карантину на тій чи іншій території", - сказав він.

Автор: 

карантин (18172) тестування (456) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Украинцы вообще путают. В апреле прошлого как попутали....
показати весь коментар
16.06.2020 09:28
+5
украинцы послали вас, придурков, вместе с вашими идиотскими ограничениями. беги, степашка, в Ростов пока не поздно.
показати весь коментар
16.06.2020 09:25
+2
Какие у него четкие критерии, 666 ему в темя...
показати весь коментар
16.06.2020 09:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
украинцы послали вас, придурков, вместе с вашими идиотскими ограничениями. беги, степашка, в Ростов пока не поздно.
показати весь коментар
16.06.2020 09:25 Відповісти
А как там у тебя в Ростове?
показати весь коментар
16.06.2020 10:13 Відповісти
Степанов скоро себя Наполеоном объявит.
показати весь коментар
16.06.2020 09:27 Відповісти
Зовсім не треба проголошувати...от Зєлєнскій, наприклад, лєнін, хоча він цього і не проголошував.
показати весь коментар
16.06.2020 09:32 Відповісти
Он Ленин-Больной, как Мамин-Сибиряк или Муравьев-Апостол...
показати весь коментар
16.06.2020 09:38 Відповісти
Ленин-Больной?...чого ж тоді Лєна за нього заміж виходила?...
показати весь коментар
16.06.2020 09:48 Відповісти
ленка больна? Больна. Теперь давай разбирпться. Он ленин (принадлежность)? Ленин. Больной (ленки). Больной. Ну прям, Фёдырыч, как маленький... всё разжевать, по полочкам разложить... А мне щас много говорить нельзя. Я где-то задел нежное ухо админа и 3 дня парился в бане... Вел дольче вита, так сказать... жуировал и бездельничал, как бонвиван...
показати весь коментар
16.06.2020 09:54 Відповісти
лагічіскі...
показати весь коментар
16.06.2020 09:57 Відповісти
Зеленского лениным избрали массы, а Степанов Наполеон по происхождению.
показати весь коментар
16.06.2020 09:45 Відповісти
по наіітію
показати весь коментар
16.06.2020 10:15 Відповісти
Ленкін!
показати весь коментар
16.06.2020 09:59 Відповісти
Батька Зеленського могли назвати Ілля...
показати весь коментар
16.06.2020 10:37 Відповісти
І що? От якби одружився на Марфі - був марфіним.
показати весь коментар
16.06.2020 11:01 Відповісти
P.S. На по батькові воно не доживе. Так і залишиться Вовочкою,тільки Вовочка з анекдотів не був янелохом.
показати весь коментар
16.06.2020 11:05 Відповісти
Та ви шо, неужели неделю назад Пасха была ?
показати весь коментар
16.06.2020 09:33 Відповісти
Не, Троица.
показати весь коментар
16.06.2020 09:47 Відповісти
Какие у него четкие критерии, 666 ему в темя...
показати весь коментар
16.06.2020 09:28 Відповісти
Украинцы вообще путают. В апреле прошлого как попутали....
показати весь коментар
16.06.2020 09:28 Відповісти
73% уже год на премию Дарвина претендуют. Шо вы хотите от них?
показати весь коментар
16.06.2020 09:32 Відповісти
ага!
ввели карантин когда еще не было почти усопших от вируса, а теперь плачут шо всем карантин надоел.
вроде все православные, но испугались жалкого микроба)) кх-кх, б*же(бежит к рвачам)
показати весь коментар
16.06.2020 09:32 Відповісти
Я к врачам не бегаю. Это ты от них не выкисаешь.
показати весь коментар
16.06.2020 09:34 Відповісти
я тя не спрашивал. накатил за дидов уже что-ли?
показати весь коментар
16.06.2020 09:51 Відповісти
Дед на палке, это твоя родня.
показати весь коментар
16.06.2020 09:57 Відповісти
Не хватает завершающих слов,я вам покажу кузькину мать!
показати весь коментар
16.06.2020 09:32 Відповісти
В усьому світі пов"язаний, а в Україні не пов"язаний - може ми якісь особливі?
показати весь коментар
16.06.2020 09:35 Відповісти
Більше того. Ми особливі на всю голову.
Я просто історію непогано знаю.... б*же, просто хочеться щоб ніхто з інших країн нашу історію не вивчав, а то паспорт закордоном потрібно буде замалювати щоби не просікли та не засміяли.
показати весь коментар
16.06.2020 09:54 Відповісти
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/3045885-ec-znovu-vnese-zakonoproekt-pro-strahuvanna-medikiv-vid-covid19-porosenko.html Члени фракції "Європейська солідарність" ще раз внесуть до парламенту законопроєкт про страхування медиків від COVID-19 .
Про це повідомив лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова на ICTV" у понеділок ввечері.
"Ми зараз вносимо цей законопроєкт (про страхування медиків від коронавірусу - ред.) ще раз, бо його абсолютно викривили і сказали, що під страхування будуть потрапляти лише ті лікарі, які отримали інвалідність. Від коронавірусу помирають, від коронавірусу інвалідність не отримують", - сказав Порошенко.
Політик додав, що хотів би разом з Прем'єр-міністром і міністром фінансів обрахувати суми відповідних виплат.
показати весь коментар
16.06.2020 09:37 Відповісти
На всех пытается одеть намордник ,а сам без намордника -это опять двойные стандарты?Я бы этому псевдолекарю противогаз приклеил на голову пожизненно -чтобы меньше врал(и покрасил зелёной краской) .Открытую форму туберкулёза значит в общество -нате заражайтесь -а придуманный фейк продвигает .Интересно посмотреть его настоящую декларацию о доходах .Кто ему за проталкивание брехни на высоком посту, хорошо приплачивает
показати весь коментар
16.06.2020 09:42 Відповісти
8.035.364 инфицированных и 436.918 умерших в мире для вас,похоже,не довод о существовании короновируса?

Вот я не пойму,вы пишущие подобные глупости,инкубаторские? У вас нет и не было родителей,которых вы любили. Вам всё равно,что чьи-то родители умрут на несколько лет раньше....
Самое страшное,что такие как вы есть во всём мире и у нас в Германии, и в США......
Уроды - одним словом!!!!
показати весь коментар
16.06.2020 11:00 Відповісти
Люди днём с огнём не могут найти больных короной в той же Германии .Фейк он и в Африке фейк .А насчёт смертности -так в мире умирает ежедневно более 1 млн . человек .И никаких короновирусов не надо ,от простого гриппа куда больше смертей ,чем от фейковых болезней.
показати весь коментар
16.06.2020 20:14 Відповісти
Плохо ищут....
1. У сотрудника сына переболела тёща,живущая с ними в доме. Она была в больнице.а вся семья на домашнем карантине с тестированием 2 раза. А отдел проходил периодический мед . контроль.
2.Дети моей приятельницы,работающие по контракту программистами в Англии ,ОЧЕНЬ тяжело переболели,но оны молодые и,к счастью,выздоровели оба.
Есть еще примеры В Греции умерла соседка племянницы и не очень старая
Если вы ещё не поняли,статистика показывает число умерших,куда не входит статистика естественных ежегодных смертей. И умирают люди пенсионного возраста и с ослабленным иммунитетом....
Кстати.... вчера в немецкой прессе,прочла почему в любом возрасте смертность среди мужчин выше смертности среди женщин.
показати весь коментар
17.06.2020 04:23 Відповісти
Не звезди степанов, повтори математику за 5й класс, придурок
показати весь коментар
16.06.2020 10:00 Відповісти
"По словам Степанова, в Украине помимо основных показателей заболеваемости растут также показатели количества обращений граждан с симптомами коронавирусной болезни и количества госпитализаций.Источник: https://censor.net/n3202220"
Вот это - самое главное, именно при таком росте мы получим перегрузку медицинской системы, разбегающихся медиков и рост числа покойников в 100 раз, причем только четверть этого роста будет от зараженных вирусом, остальные помрут от других болезней, не получив своевременной мед. помощи. Правительство сбрасывает ответственность на местные власти, не обладающие грамотностью, а само стало в позу консультанта, все это смертнльно опасно для недогосударства, в котором олигархи и их частные армии влиятельней, чем легальная власть.
показати весь коментар
16.06.2020 10:05 Відповісти
На Гетьманщене апеляция была в генеральном суде. Все неверные решения высокопасодовцив
не просто скасовували а присуживали тем кто их вынес. Вот и степаше присудили бы ходить в маске, а снял сразу штраф. Умели же люди шуткувать с пользой.
показати весь коментар
16.06.2020 10:07 Відповісти
Конечно, количество ПЦР тестов постоянно, но к их 10 000 в сутки добавилось 7 000 ИФА тестов, которые сами по себе не дают точного дагноза, но те, у кого они выявили болезнь, должны поступать на ПЦР и давать группу обследуемых со значительно повышенной вероятностью получить заболевшего, чем в среднем по остальным группам обследуемых.В общем ИФА должны несколько повышать выявляемость болезни, но не должны повышать число поступающих в стационары и тяжело болеющих, которые и есть правильным индикатором разгула эпидемии.
показати весь коментар
16.06.2020 10:19 Відповісти
А чего ещё можно ждать от 73% дебилов,напросившихся на то,что получили,,,,
Только таких комментов,как выше ..
показати весь коментар
16.06.2020 11:06 Відповісти
P.S. На по батькові воно не доживе. Так і залишиться Вовочкою,тільки Вовочка з анекдотів не був янелохом.
показати весь коментар
16.06.2020 11:08 Відповісти
 
 