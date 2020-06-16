Прокурор подав клопотання про зміну адреси домашнього арешту Стерненку, але активісту пізно повідомили про засідання суду: "Я просто фізично не встигну доїхати"
У Шевченківському районному суді Києва прокурор подав клопотання про зміну адреси відбування домашнього арешту Сергієм Стерненком.
Про це активіст повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Прокурор подав клопотання про зміну адреси відбування домашнього арешту з прописки на адресу проживання", - повідомив він.
Також Стерненко додав, що вимагатиме скасування запобіжного заходу в апеляційній інстанції.
Пізніше активіст повідомив, що засідання суду призначили на 10:00, а йому про це повідомили за 50 хвилин до початку засідання і він не встигне доїхати.
"Нема слів. Щойно телефонувала секретарка судді Мєлєшак щодо розгляду клопотання про зміну адреси домашнього арешту. Засідання призначили на 10:00. Тобто за 50 хвилин після повідомлення мені про засідання. Я просто фізично не встигну туди доїхати. Це неможливо, зважаючи ще й на те, що мені не можна пересуватися без охорони. Тому я не прошу вас туди їхати. Бо і я не поїду. Біля суду чергують мої адвокати. А те, що було вчора, і продовжується сьогодні, - це невимовний треш. Як наче ми живемо в росії. Суддя Мєлєшак не краща за Бугіля. Вона якось мені відмовила у задоволенні скарги через те, що я не уклав сам із собою договір про те, щоб я міг представляти себе в суді. А ще ця суддя нещодавно відпустила потвору, яка вбила дворічного хлопчика. Вбивця втік з України", - розповів Стерненко.
Нагадаємо, 15 червня під Шевченківським судом Києва, який обирав запобіжний захід екскерівнику одеського "Правого сектора" Сергію Стерненку, підозрюваному в умисному вбивстві, сталися сутички, поліція затримала 5 осіб. При цьому ЗМІ зафіксували, як правоохоронці били протестувальника.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.
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https://www.facebook.com/sternenko/posts/2739147719694893 56 хв ·
Нема слів.
Щойно телефонувала секретар судді Мєлєшак щодо розгляду клопотання про зміну адреси домашнього арешту.
Засідання призначили на 10:00.
Тобто за 50 хвилин після повідомлення мені про засідання.
Я просто фізично не встигну туди доїхати.
Це неможливо, зважаючи ще й на те що мені не можна пересуватись без охорони.
Тому я не прошу вас туди їхати.
Бо і я не поїду. Біля суду чергують мої адвокати.
А те, що було вчора, і продовжується сьогодні - це невимовний треш.
Як наче ми живемо в росії.
P. S. Суддя Мєлєшак не краща за Бугіля. Вона якось мені відмовила у задоволенні скарги через те що я не уклав сам із собою договір про те щоб я міг представляти себе в суді.
А ще ця суддя нещодавно відпустила потвору, яка вбила дворічного хлопчика. Вбивця втік з України
просто такие , как вы , умные и смекалистые
умеете воровать лес и продавать его ,
а лохи вам завидуют
в Украине миллион двести тысяч мусоров,
чтобы не мешали нужно вооружить хотя бы тысяч сто лохов
https://youtu.be/8wnSAN2svbU
помню в Житомере один хвастался, что у него 30 бочек угольных,
шаровый лес и уголь по 6 гривен оптом на ура идёт
вот это я понимаю, делом человек занят
(года три-четыре тому назад было )
Нема людини - нема проблеми.
А що, чмошники, відповісти не маєте що?
І успішно справлялася із роботою.
Після Євромайдану змилася в окупований в Крим, але навіть рашисти дали їй під зад, бо зрадників вистачало і без неї. При великому ******** вимутила собі не звільнення, а пониження з голови суду на просто суддю.
І зараз так само, як у 2013 - 2019 роках, мутить справи проти майданівців.
Мережа в люті: На суді над Стерненком помітили поліцейського з символікою бойовиків Донбасу
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/all/2020-06-13.html субота, 13 червень 2020, 9:14
Користувачі мережі відзначили, що подібні балаклави бачили на силовиках не вперше.
Біля стін Шевченківського районного суду в Києві, де напередодні обирали запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, помітили поліцейського з символікою так званої «3 окремої мотострілкової бригади 1 артилерійського корпусу (ДНР)». Фото в мережі опублікував спікер розвідувального співтовариства InformNapalm, член ради волонтерів при Міністерстві оборони України Михайло Макарук, передають http://patrioty.org.ua Патріоти України .
Він закликав керівництво МВС та Національної поліції негайно залучити силовика до відповідальності за співпрацю з терористами. «Шановні Арсен Аваков, Артем Шевченко, Зорян Шкіряк - в рядах нацпола був зафіксований подонок», - написав Макарук.
У коментарях користувачі погодилися з ідентифікацією символіки, а частина з них відзначили, що подібні балаклави бачили на силовиках не вперше. «Такі ж в Дніпрі місяць назад ветеранів розганяли», - пригадав Сергій Міщенко.
«Тут по-іншому треба ставити питання: чому українські суди охороняє російська поліція», - обурилася Олена Сирінська.