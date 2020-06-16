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Новини Правосуддя
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Прокурор подав клопотання про зміну адреси домашнього арешту Стерненку, але активісту пізно повідомили про засідання суду: "Я просто фізично не встигну доїхати"

Прокурор подав клопотання про зміну адреси домашнього арешту Стерненку, але активісту пізно повідомили про засідання суду:

У Шевченківському районному суді Києва прокурор подав клопотання про зміну адреси відбування домашнього арешту Сергієм Стерненком.

Про це активіст повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Прокурор подав клопотання про зміну адреси відбування домашнього арешту з прописки на адресу проживання", - повідомив він.

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Також Стерненко додав, що вимагатиме скасування запобіжного заходу в апеляційній інстанції.

Пізніше активіст повідомив, що засідання суду призначили на 10:00, а йому про це повідомили за 50 хвилин до початку засідання і він не встигне доїхати.

"Нема слів. Щойно телефонувала секретарка судді Мєлєшак щодо розгляду клопотання про зміну адреси домашнього арешту. Засідання призначили на 10:00. Тобто за 50 хвилин після повідомлення мені про засідання. Я просто фізично не встигну туди доїхати. Це неможливо, зважаючи ще й на те, що мені не можна пересуватися без охорони. Тому я не прошу вас туди їхати. Бо і я не поїду. Біля суду чергують мої адвокати. А те, що було вчора, і продовжується сьогодні, - це невимовний треш. Як наче ми живемо в росії. Суддя Мєлєшак не краща за Бугіля. Вона якось мені відмовила у задоволенні скарги через те, що я не уклав сам із собою договір про те, щоб я міг представляти себе в суді. А ще ця суддя нещодавно відпустила потвору, яка вбила дворічного хлопчика. Вбивця втік з України", - розповів Стерненко.

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Прокурор подав клопотання про зміну адреси домашнього арешту Стерненку, але активісту пізно повідомили про засідання суду: Я просто фізично не встигну доїхати 01
Прокурор подав клопотання про зміну адреси домашнього арешту Стерненку, але активісту пізно повідомили про засідання суду: Я просто фізично не встигну доїхати 02

Нагадаємо, 15 червня під Шевченківським судом Києва, який обирав запобіжний захід екскерівнику одеського "Правого сектора" Сергію Стерненку, підозрюваному в умисному вбивстві, сталися сутички, поліція затримала 5 осіб. При цьому ЗМІ зафіксували, як правоохоронці били протестувальника.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.

Автор: 

суд (11676) юстиція (732) Стерненко Сергій (384)


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Топ коментарі
+17
мусора и зеленский - мрази и подонки
показати весь коментар
16.06.2020 10:21
+14
Прокурор подал ходатайство об изменении адреса домашнего ареста Стерненко, но активисту поздно сообщили о заседании суда: "Я просто физически не успею доехать" - Цензор.НЕТ 2195
показати весь коментар
16.06.2020 10:20
+12
https://www.facebook.com/sternenko/posts/2739147719694893

https://www.facebook.com/sternenko?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAmegz1rz-jxBTJVUAduWYCUS2b5munF3T5eMUfXebiAM3HLjlSwn7thExJrIpWiKS-KDg2B8frjKRB&hc_ref=ARTpTEDrLeCRsESyd_Br5C056qJXos8oui22panNJ-1fL5GIa74gACNzmi5jlITIdpo&fref=nf Сергій Стерненко https://www.facebook.com/sternenko?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAmegz1rz-jxBTJVUAduWYCUS2b5munF3T5eMUfXebiAM3HLjlSwn7thExJrIpWiKS-KDg2B8frjKRB&hc_ref=ARTpTEDrLeCRsESyd_Br5C056qJXos8oui22panNJ-1fL5GIa74gACNzmi5jlITIdpo&fref=nf
https://www.facebook.com/sternenko/posts/2739147719694893 56 хв ·

Нема слів.
Щойно телефонувала секретар судді Мєлєшак щодо розгляду клопотання про зміну адреси домашнього арешту.
Засідання призначили на 10:00.
Тобто за 50 хвилин після повідомлення мені про засідання.
Я просто фізично не встигну туди доїхати.
Це неможливо, зважаючи ще й на те що мені не можна пересуватись без охорони.
Тому я не прошу вас туди їхати.
Бо і я не поїду. Біля суду чергують мої адвокати.
А те, що було вчора, і продовжується сьогодні - це невимовний треш.
Як наче ми живемо в росії.
P. S. Суддя Мєлєшак не краща за Бугіля. Вона якось мені відмовила у задоволенні скарги через те що я не уклав сам із собою договір про те щоб я міг представляти себе в суді.
А ще ця суддя нещодавно відпустила потвору, яка вбила дворічного хлопчика. Вбивця втік з України
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16.06.2020 10:17
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https://www.facebook.com/sternenko/posts/2739147719694893

https://www.facebook.com/sternenko?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAmegz1rz-jxBTJVUAduWYCUS2b5munF3T5eMUfXebiAM3HLjlSwn7thExJrIpWiKS-KDg2B8frjKRB&hc_ref=ARTpTEDrLeCRsESyd_Br5C056qJXos8oui22panNJ-1fL5GIa74gACNzmi5jlITIdpo&fref=nf Сергій Стерненко https://www.facebook.com/sternenko?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAmegz1rz-jxBTJVUAduWYCUS2b5munF3T5eMUfXebiAM3HLjlSwn7thExJrIpWiKS-KDg2B8frjKRB&hc_ref=ARTpTEDrLeCRsESyd_Br5C056qJXos8oui22panNJ-1fL5GIa74gACNzmi5jlITIdpo&fref=nf
https://www.facebook.com/sternenko/posts/2739147719694893 56 хв ·

Нема слів.
Щойно телефонувала секретар судді Мєлєшак щодо розгляду клопотання про зміну адреси домашнього арешту.
Засідання призначили на 10:00.
Тобто за 50 хвилин після повідомлення мені про засідання.
Я просто фізично не встигну туди доїхати.
Це неможливо, зважаючи ще й на те що мені не можна пересуватись без охорони.
Тому я не прошу вас туди їхати.
Бо і я не поїду. Біля суду чергують мої адвокати.
А те, що було вчора, і продовжується сьогодні - це невимовний треш.
Як наче ми живемо в росії.
P. S. Суддя Мєлєшак не краща за Бугіля. Вона якось мені відмовила у задоволенні скарги через те що я не уклав сам із собою договір про те щоб я міг представляти себе в суді.
А ще ця суддя нещодавно відпустила потвору, яка вбила дворічного хлопчика. Вбивця втік з України
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16.06.2020 10:17 Відповісти
"Як наче ми живемо в росії." - стране где власть - враг народа.
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16.06.2020 10:38 Відповісти
Прокурор подал ходатайство об изменении адреса домашнего ареста Стерненко, но активисту поздно сообщили о заседании суда: "Я просто физически не успею доехать" - Цензор.НЕТ 2195
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16.06.2020 10:20 Відповісти
мусора и зеленский - мрази и подонки
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16.06.2020 10:21 Відповісти
Я одного не можу зрозуміти. На як Зеля + 100 тис (чи 200, скільки їх там) покидьків, можу заважати, 46 мільйонам порядних, чесни та розумних громадян?
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16.06.2020 10:40 Відповісти
всё просто,
просто такие , как вы , умные и смекалистые
умеете воровать лес и продавать его ,
а лохи вам завидуют
в Украине миллион двести тысяч мусоров,
чтобы не мешали нужно вооружить хотя бы тысяч сто лохов
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16.06.2020 10:46 Відповісти
в Украине миллион двести тысяч мусоров . Усе зрозуміло - ти ідіот.
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16.06.2020 11:00 Відповісти
Стосовно Мєлєшак: http://www.vru.gov.ua/content/act/1946_07.07_.2017_.docx?fbclid=IwAR3-0nn2MQvv1B209QPTRdgcECKiz8LuLP2-EQcF6WDFAii1bO9bQpkkS-E http://www.vru.gov.ua/content/act/1946_07.07_.2017_.docx
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16.06.2020 10:21 Відповісти
А ось ще про цю суку!
https://youtu.be/8wnSAN2svbU
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16.06.2020 10:45 Відповісти
армянская мафия рулит в Украине
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16.06.2020 10:22 Відповісти
Где-то сейчас крепко держит свои тощие кулачки извращенец и любитель "тупых собачих ртов"...
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16.06.2020 10:24 Відповісти
Нужно больше Шоу - старые фокусы уже не канают
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16.06.2020 10:32 Відповісти
такая ген прокуратура и суды нах не нужны. зеля или делай что то или уходи.
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16.06.2020 10:35 Відповісти
А що по Вашому Зєля має зробити? Відмотати історію на 100 років назад, не допустити приходу комуняк, запобігти виродженню українців і перетворенню їх у гомосоветікусів, задля того, щоби потім із них було кого обрати суддею чи поліцейським? У нього не має машини часу, та й він сам такий.
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16.06.2020 10:39 Відповісти
о, зеля и петя уже браты ?
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16.06.2020 10:48 Відповісти
А хіба коли було по-іншому?
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16.06.2020 10:49 Відповісти
Мене не цікавлять наслідки. Не маю часу на цей непотріб. Тільки причини. Причина це тупе, дегенероване населення (у своїй більшості). Якщо є бажання щось виправити, то починайте із цього, а до того часу, як більшість цього населення перестане бути тупими дегенератами із подвійною мораллю, будете мати Пець, Зеленських, Юль, Януковичей і т.п. Я їх не ставлю в один ряд, бо вони усі різні, але загальної ситуації, це не змінює.
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16.06.2020 10:54 Відповісти
правильно, время на глупости тратить не умно,
помню в Житомере один хвастался, что у него 30 бочек угольных,
шаровый лес и уголь по 6 гривен оптом на ура идёт
вот это я понимаю, делом человек занят
(года три-четыре тому назад было )
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16.06.2020 11:26 Відповісти
Що має робити? Сісти за кимінальні та адміністративні злочини,які він ВЖЕ скоїв,і які зафіксовані багатьма свідками та ЗМІ.
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16.06.2020 10:58 Відповісти
ви забагато бажаєте. Він усе ж таки людина. Нехай і не найкраща, але людина. Тільки одиниці здатні визнавати власні помилки. Решта, виправдає любий свій вчинок.
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16.06.2020 11:03 Відповісти
Як що доживе - буде відповідати. Якщо його господарі дозволять.
Нема людини - нема проблеми.
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16.06.2020 11:45 Відповісти
Враги Украины продолжают атаку.
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16.06.2020 10:35 Відповісти
Так, 73% усе ніяк не заспокояться.
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16.06.2020 10:39 Відповісти
Это невозможно, учитывая еще и то, что мне нельзя передвигаться без охраны. Ти бреши, але не **********. Я розумію що перетворили правосуддя на ЗМІ-батл, але жодна норма КПК не передбачає пересування особи перебуваючої під домашнім арештом до суду, у супроводі охорони. Якщо мова йде про фіз.охорону яку тобі дали у звязку із замахами, то вона має бути біля тебе, у чому проблема?
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16.06.2020 10:37 Відповісти
О як. Почали спамити, значить прямо у яблучко влучив!
А що, чмошники, відповісти не маєте що?
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16.06.2020 10:46 Відповісти
и так с фопами зе серьёзно подосрал добавив налог на землю,...
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16.06.2020 10:45 Відповісти
Во заливает, он понимаешь только узнал и не успевает доехать но его адвокаты уже там, у них телепортация чтоли в суд.
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16.06.2020 10:51 Відповісти
он не спит с авокатами, понимаешь ли?
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16.06.2020 11:07 Відповісти
Нах... нам судді які відпускають вбивць дворічної дитини? Зеленський, чому ця суддя за своє неправомірне рішення не понесла ніякої відповідальності і ще досі на посаді??? Чи в Україні вбивати двох річних дітей це вже норма???
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16.06.2020 11:00 Відповісти
мєлєшак - це не суддя, а янеківська сєпарша, яка була переведена із Авдіївки спеціально для забезпечення репресій проти ймовірного Майдану.
І успішно справлялася із роботою.
Після Євромайдану змилася в окупований в Крим, але навіть рашисти дали їй під зад, бо зрадників вистачало і без неї. При великому ******** вимутила собі не звільнення, а пониження з голови суду на просто суддю.

І зараз так само, як у 2013 - 2019 роках, мутить справи проти майданівців.
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16.06.2020 11:01 Відповісти
Бедный Стерненко.! Венедиктова в упор не видит,и не реагирует на несчастного.Какая вероломная несправедливость к прекрасному патриоту Украины.Не хотят пылинки сдувать.А за это время уже десятки воинов погибли,сотни покалечены.Да и Пасечник с ушилиным с кабаков не вылазят нетронутые.
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16.06.2020 11:17 Відповісти
Эта мразь должна сидеть на жопе ровно и будет сидеть. Вообще припухли - домашний арест! На кичу говнюка, тряпки прокурорские!
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16.06.2020 12:03 Відповісти
Хомяки,ваш Стерненко такой же зебил,за что боролся-на то и напоролся.Че,забыли ,как он призывал Пороха валить?Зебил должен страдать)
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16.06.2020 11:56 Відповісти
не будет он страдать ...по ходу, это развод чистой воды -новый ручной вождь ,а то на Билецком уже некуда аваковской пробы ставить
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16.06.2020 12:43 Відповісти
Радует,что есть здравомыслящие люди
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16.06.2020 13:49 Відповісти
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/merezha-v-liuti-na-sudi-nad-sternenkom-pomityly-politseiskoho-z-symvolikoiu-boiovykiv-donbasu-331907.html?fbclid=IwAR280WnyPJpEWlPWkI-9rgqGcCFz-zIU6rjmQZKPR6ts9iFfiTm2YrpS49Q

Мережа в люті: На суді над Стерненком помітили поліцейського з символікою бойовиків Донбасу
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/all/2020-06-13.html субота, 13 червень 2020, 9:14
Користувачі мережі відзначили, що подібні балаклави бачили на силовиках не вперше.
Біля стін Шевченківського районного суду в Києві, де напередодні обирали запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, помітили поліцейського з символікою так званої «3 окремої мотострілкової бригади 1 артилерійського корпусу (ДНР)». Фото в мережі опублікував спікер розвідувального співтовариства InformNapalm, член ради волонтерів при Міністерстві оборони України Михайло Макарук, передають http://patrioty.org.ua Патріоти України .
Прокурор подав клопотання про зміну адреси домашнього арешту Стерненку, але активісту пізно повідомили про засідання суду: "Я просто фізично не встигну доїхати" - Цензор.НЕТ 2661

Він закликав керівництво МВС та Національної поліції негайно залучити силовика до відповідальності за співпрацю з терористами. «Шановні Арсен Аваков, Артем Шевченко, Зорян Шкіряк - в рядах нацпола був зафіксований подонок», - написав Макарук.
У коментарях користувачі погодилися з ідентифікацією символіки, а частина з них відзначили, що подібні балаклави бачили на силовиках не вперше. «Такі ж в Дніпрі місяць назад ветеранів розганяли», - пригадав Сергій Міщенко.

«Тут по-іншому треба ставити питання: чому українські суди охороняє російська поліція», - обурилася Олена Сирінська.
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16.06.2020 14:26 Відповісти
 
 