Прокурор подав клопотання про зміну адреси домашнього арешту Стерненку, але активісту пізно повідомили про засідання суду: "Я просто фізично не встигну доїхати"

У Шевченківському районному суді Києва прокурор подав клопотання про зміну адреси відбування домашнього арешту Сергієм Стерненком.

Про це активіст повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Прокурор подав клопотання про зміну адреси відбування домашнього арешту з прописки на адресу проживання", - повідомив він.

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Також Стерненко додав, що вимагатиме скасування запобіжного заходу в апеляційній інстанції.

Пізніше активіст повідомив, що засідання суду призначили на 10:00, а йому про це повідомили за 50 хвилин до початку засідання і він не встигне доїхати.

"Нема слів. Щойно телефонувала секретарка судді Мєлєшак щодо розгляду клопотання про зміну адреси домашнього арешту. Засідання призначили на 10:00. Тобто за 50 хвилин після повідомлення мені про засідання. Я просто фізично не встигну туди доїхати. Це неможливо, зважаючи ще й на те, що мені не можна пересуватися без охорони. Тому я не прошу вас туди їхати. Бо і я не поїду. Біля суду чергують мої адвокати. А те, що було вчора, і продовжується сьогодні, - це невимовний треш. Як наче ми живемо в росії. Суддя Мєлєшак не краща за Бугіля. Вона якось мені відмовила у задоволенні скарги через те, що я не уклав сам із собою договір про те, щоб я міг представляти себе в суді. А ще ця суддя нещодавно відпустила потвору, яка вбила дворічного хлопчика. Вбивця втік з України", - розповів Стерненко.

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Нагадаємо, 15 червня під Шевченківським судом Києва, який обирав запобіжний захід екскерівнику одеського "Правого сектора" Сергію Стерненку, підозрюваному в умисному вбивстві, сталися сутички, поліція затримала 5 осіб. При цьому ЗМІ зафіксували, як правоохоронці били протестувальника.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.