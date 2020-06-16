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Новини Коронавірус і карантин
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Один із сервісних центрів МВС у Києві закрито через виявлення COVID-19 у співробітників

Один із сервісних центрів МВС у Києві закрито через виявлення COVID-19 у співробітників

Сервісний центр МВС №8047 (м. Київ, ул. Велика Кільцева, 110а) закритий через виявлення захворювання на COVID-19 у співробітників.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що особи, які зареєструвалися в онлайн-черзі, можуть отримати відповідні послуги в будь-якому іншому сервісному центрі МВС м. Київ.

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Один із сервісних центрів МВС у Києві закрито через виявлення COVID-19 у співробітників 01

Автор: 

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А зряплату їм платитимуть?
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16.06.2020 10:55 Відповісти
 
 