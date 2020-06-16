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Один із сервісних центрів МВС у Києві закрито через виявлення COVID-19 у співробітників
Сервісний центр МВС №8047 (м. Київ, ул. Велика Кільцева, 110а) закритий через виявлення захворювання на COVID-19 у співробітників.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що особи, які зареєструвалися в онлайн-черзі, можуть отримати відповідні послуги в будь-якому іншому сервісному центрі МВС м. Київ.
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Saw Ewas #370753
показати весь коментар16.06.2020 10:55 Відповісти Мені подобається 1
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