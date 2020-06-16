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Новини Коронавірус і карантин
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У ЗСУ за добу зафіксовано шість нових випадків COVID-19, хворіють 143 людини, - Командування Медсил

У ЗСУ за добу зафіксовано шість нових випадків COVID-19, хворіють 143 людини, - Командування Медсил

У ЗСУ за минулу добу підтверджено шість нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ в соцмережі Facebook.

"З них 1 військовослужбовець перебуває на стаціонарному лікуванні у Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ". Стан здоров’я пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування", - сказано в повідомленні.

Ще 5 осіб лікуються вдома під контролем медичної служби. З них в Хмельницькій області - 1 військовослужбовець, у Вінницькій області - 2 працівники ЗСУ і в Київській області - 2 військовослужбовці. Стан пацієнтів задовільний, перебіг захворювання легкий.

Всього станом на ранок 16 червня в ЗСУ на коронавірус хворіє 143 людини, одужали за час пандемії 209 осіб, летальних випадків - 4.

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На ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебуває 541 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 95 осіб.

Як повідомлялося раніше, станом на ранок 16 червня в Україні за добу зафіксовано 666 нових випадків COVID-19, померло 11 осіб, всього - 32 476 інфікованих.

У ЗСУ за добу зафіксовано шість нових випадків COVID-19, хворіють 143 людини, - Командування Медсил 01

Автор: 

армія (3771) карантин (18172) ЗСУ (7544) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Також Медсен дуже подобається, особливо у фільмах Тарантино.
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16.06.2020 11:09 Відповісти
Найшвидшого одужання.
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16.06.2020 11:23 Відповісти
 
 