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Новини Коронавірус і карантин
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Київ і десять областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Київ і десять областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 15 червня Київ і десять областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, до послаблення карантинних заходів не готові м. Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька та Чернігівська області.

Показник інцидентності в Києві і десяти областях України не відповідає нормі, адже кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення має становити менше 12.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу - 666 нових випадків COVID-19, померло 11 осіб, всього зафіксовано 32 476 випадків

 Київ і десять областей не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01
Київ і десять областей не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 02

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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О нет, что же делать, карантин навсегда, оденьте маски и покайтесь.
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16.06.2020 10:45 Відповісти
Интересно, что загрузка коек по недавним словам Кличко за 20 дней выросла в Киеве с 35 до 46%, а по табличек она сейчас - 38%, так что или резко выздоровело значительное число лежавших в стационарах, или добавили число коек в отделениях для ковиднико.
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16.06.2020 11:29 Відповісти
 
 