Київ і десять областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 15 червня Київ і десять областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, до послаблення карантинних заходів не готові м. Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька та Чернігівська області.

Показник інцидентності в Києві і десяти областях України не відповідає нормі, адже кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення має становити менше 12.

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