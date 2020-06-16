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Київ і десять областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 15 червня Київ і десять областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, до послаблення карантинних заходів не готові м. Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька та Чернігівська області.
Показник інцидентності в Києві і десяти областях України не відповідає нормі, адже кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення має становити менше 12.
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Rick Wandall
показати весь коментар16.06.2020 10:45 Відповісти Мені подобається 1
Саша Савенко #471801
показати весь коментар16.06.2020 11:29 Відповісти Мені подобається 0
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