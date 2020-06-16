Переслідування опозиції - це "попкорн" від Зеленського, яким намагаються "перебити" економічні провали, - Порошенко

Поки Зеленський намагається переключити увагу суспільства з економічної кризи на переслідування опозиціонерів, у країні відбувається повзучий реванш поплічників Януковича.

Про це в студії програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявив п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він зазначив, що за останній рік під впливом Банкової силові структури взяли на озброєння прийоми шоу-бізнесу замість законів і вважають, що "відосики" можуть замінити КПК.

"У нас правоохоронні органи мають дуже дивну модель – в порушення будь-яких кримінально-процесуальних норм повідомляти через "відосіки". Я не був повідомлений про засідання у справі Януковича. Але я вважав своїм громадянським обов’язком прийти і свідчити. І довести факт державної зради Януковича, яка проявилася в тому числі через листа, який був підписаний колишнім презентом Януковичем Путіну на запрошення російських окупаційних військ, які вторглися, вдерлися в Крим. І це є державна зрада", - нагадав Порошенко.

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"Це – елементи шоу, яке намагається застосувати діюча влада. Бо вони намагалися інкримінувати мені державну зраду за те, що я віддав наказ про контрнаступ – і ми звільнили 2/3 окупованого Донбасу. Це на їхню думку державна зрада. Державна зрада – це коли я віддав наказ забезпечити морське прикриття Маріуполя і Бердянська. Коли кораблі пішли через Керченську протоку, і ми виграли арбітраж, який визнав Росію агресором. Це на їх думку державна зрада", – нагадав Петро Порошенко.

"Державною зрадою на їхню думку було і підписання Мінських угод, за якими вже рік живе нова влада і які стали надійною базою для застосування санкцій проти Росії. І багато-багато інших справ", – зауважив п’ятий Президент.

"Коли падає економіка, коли не добирається бюджет, коли падає промисловість, коли криза в енергетиці, коли криза з місцевим самоврядуванням – треба спробувати перебити це попкорном, шоу, телебаченням. І робити це через переслідування опозиції", – вважає Петро Порошенко.

"Коли другий за рейтингом політик в державі, лідер опозиційної політичної сили має пояснювати ці дурниці – я наголошую, мова буде йти не про захист. Я знайду правильні слова для того, щоб довести, що зараз, на жаль, діями поплічників Януковича, які є і в Офісі Президента, і в ДБР – повертають всю нашу державу в часи Януковича", – застеріг Петро Порошенко.

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"Про це каже і Борис Філатов з точки зору переслідування на рівні місцевого самоврядування, про це кажу я, про це кажуть на процесі Стерненка, про це кажуть Маруся Звіробій, Софія Федина, Таня Чорновол і багато інших. В той же час злочинці, які скоювали злочини, – на свободі. Я думаю, це точно є неприйнятно", – резюмував Петро Порошенко.

"Я дякую за ту підтримку, яку мені сьогодні висловлюють сотні тисяч, якщо не мільйони – дякую за це", – сказав п’ятий Президент України.