Українські ІТ-компанії закликали парламент прискорити перехід держорганів на хмарні технології

Представники українського IT-бізнесу закликали народних депутатів ухвалити в першому читанні законопроєкт № 2655 "Про хмарні послуги".

Він має врегулювати використання хмарних технологій і прискорити перехід органів державної влади та держпідприємств на хмарні рішення.

Документ визначає поняття хмарних послуг, фіксує вимоги публічних замовників до надавача хмарних послуг, врегульовує особливості надання і споживання таких послуг органами влади, встановлює порядок обробки персональних даних та захисту інформації в "хмарах". Автори законопроєкту пропонують заборонити переносити персональні дані та інформацію з обмеженим доступом в "хмари", розміщені за кордоном та на непідконтрольній українській владі території.

Законопроєкт №2655 направлений на адаптацію в Україні концепції Cloud First - світової практики пріоритету хмарних послуг перед традиційним ІТ-обладнанням у сфері держуправління. Цю стратегію вже успішно впровадили США, Великобританія, країни ЄС, Сінгапур, Індія, Республіка Корея, Австралія, Канада та Саудівська Аравія. Це на 30% знизило витрати та значно зменшило корупцію при публічних закупівлях комп’ютерного обладнання та ПЗ.

Як свідчать обрахунки Європейської Бізнес-асоціації, витрати українського держсектору на ІТ-закупівлі в період 2020-2024 рр. становитимуть 100 млрд грн. У разі навіть часткової реалізації стратегії Cloud First сукупна економія для українського держбюджету може сягнути 40 млрд грн.

Більшість провайдерів хмарних послуг в Україні є національними ІТ-компаніями, які поставлені у порівняно нерівні умови з постачальниками комп’ютерного обладнання в процедурах державних закупівель через неврегульованість процедур. Новий закон має сприяти прискореному розвитку програмного забезпечення для внутрішнього ринку, створюватиме додану вартість українського сектору ІТ, сприятиме надходженню до України більш 10 млрд доларів приватних інвестицій у найближчі п'ять років.

Як повідомлялося раніше, Комітет парламенту з питань цифрової трансформації рекомендував ухвалити в першому читанні за основу законопроєкт про хмарні послуги. До ухвалення законопроєкту закликав віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федорів. У жовтні 2019 року Мінцифри ініцювало розробку стратегії Cloud First для України.