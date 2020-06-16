Росіянина затримано в Тбілісі за підозрою в підготовці замаху на журналіста Габунію, який назвав Путіна "п#здою моржовою"

У Тбілісі затримано громадянина РФ за підозрою в підготовці замаху на тележурналіста Георгія Габунію, який під час роботи на телеканалі "Руставі-2" у прямому ефірі назвав президента Росії Володимира Путіна "п#здою моржовою".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Москвы".

Повідомляється, що уродженця Інгушетії Васамбека Бокова заарештували за рішенням міського суду грузинської столиці.

За словами гендиректора місцевого телеканалу "Мтаварі архі" Нікі Гварамія, замовником убивства його заступника є глава Чечні Рамзан Кадиров. Причиною стали скандальні висловлювання Габунії на адресу Володимира Путіна в ефірі каналу "Руставі-2" рік тому.

Нагадаємо, 7 липня телеведучий "Руставі-2" Георгій Габунія почав вечірню недільну передачу "Постскриптум" з тривалого нецензурного звернення російською мовою на адресу російського президента Володимира Путіна. Серед іншого, Габунія назвав президента РФ "п#здою моржовою" і "смердючим окупантом", а також побажав його батькам горіти в пеклі.

18 липня після зміни власника у відставку було відправлено директора "Руставі-2" Ніколоза Гварамію. Його місце зайняв Салія. Гварамія називає своє звільнення політично вмотивованим.

22 серпня Габунію запросили на роботу на інший телеканал.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримання кілерів, які стріляли в громадянина Чорногорії в Києві. Оперативне ВІДЕО