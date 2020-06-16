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Росіянина затримано в Тбілісі за підозрою в підготовці замаху на журналіста Габунію, який назвав Путіна "п#здою моржовою"

Росіянина затримано в Тбілісі за підозрою в підготовці замаху на журналіста Габунію, який назвав Путіна

У Тбілісі затримано громадянина РФ за підозрою в підготовці замаху на тележурналіста Георгія Габунію, який під час роботи на телеканалі "Руставі-2" у прямому ефірі назвав президента Росії Володимира Путіна "п#здою моржовою".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Москвы".

Повідомляється, що уродженця Інгушетії Васамбека Бокова заарештували за рішенням міського суду грузинської столиці.

За словами гендиректора місцевого телеканалу "Мтаварі архі" Нікі Гварамія, замовником убивства його заступника є глава Чечні Рамзан Кадиров. Причиною стали скандальні висловлювання Габунії на адресу Володимира Путіна в ефірі каналу "Руставі-2" рік тому.

Нагадаємо, 7 липня телеведучий "Руставі-2" Георгій Габунія почав вечірню недільну передачу "Постскриптум" з тривалого нецензурного звернення російською мовою на адресу російського президента Володимира Путіна. Серед іншого, Габунія назвав президента РФ "п#здою моржовою" і "смердючим окупантом", а також побажав його батькам горіти в пеклі.

18 липня після зміни власника у відставку було відправлено директора "Руставі-2" Ніколоза Гварамію. Його місце зайняв Салія. Гварамія називає своє звільнення політично вмотивованим.

22 серпня Габунію запросили на роботу на інший телеканал.

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Автор: 

Грузія (1844) замах (547) росія (65146)


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Топ коментарі
+33
ну..это выражение уже стало крылатым )))) чтоб там не случилось с его автором (дай ему Бог здоровья) "п****моржовая" уже навеки прилипла к х*лу и стала именной (хоть патентуй))))
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16.06.2020 10:58
+19
Росеянин Васамбек Боков... И ето кацапы нам рассказывают что они имеют отношение к Киевской Руси и братья нам?
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16.06.2020 11:24
+14
Рюцких без виз никуда не пускать !
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16.06.2020 11:06
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16.06.2020 10:57 Відповісти
Подвесить кадыровца за яйца!
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16.06.2020 11:28 Відповісти
Не кадыровца а самого Кадырова . Почему по приказу этого террориста убивают , причем безнаказанно людей в разных странах .
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16.06.2020 12:16 Відповісти
Рамзан-дурак, Герой Роисси, обиделся на правду о своем благодетеле?..
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16.06.2020 11:32 Відповісти
Президент Грузии Иванишвили объявил заказчиком покушения https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0?src=hashtag_click #Кадырова , чтобы не обидеть Х**ла. - Kavkaz Center
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16.06.2020 11:05 Відповісти
Вовремя и к месту, а то все стали забывать про пи... и моржа...
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16.06.2020 11:07 Відповісти
если не сольют и все докажут тянет на международный терроризм
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16.06.2020 10:58 Відповісти
ну..это выражение уже стало крылатым )))) чтоб там не случилось с его автором (дай ему Бог здоровья) "п****моржовая" уже навеки прилипла к х*лу и стала именной (хоть патентуй))))
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16.06.2020 10:58 Відповісти
Да, выражение необычное и легко запоминающееся. Надеюсь, к ***** оно прилипнет так же, как и основная его кличка (сопсно - *****).
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16.06.2020 11:11 Відповісти
Путлеровцы постараются убить, так и думал.
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16.06.2020 10:59 Відповісти
как это по-кацапски!
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16.06.2020 10:59 Відповісти
Р@шиская ********* - країна терорист!!!
Хоча не відомо навіщо він х#йла назвав пи#дою? Хоча для ху#ла усі назви з матом підходять.
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16.06.2020 11:00 Відповісти
Гарно грузин повернув жарти х¥йла про органи дідуся та бабусі проти бункерного.
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16.06.2020 11:04 Відповісти
Рюцких без виз никуда не пускать !
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16.06.2020 11:06 Відповісти
Их там нет.
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16.06.2020 11:10 Відповісти
Раскрутить теперь эту новость по всем международным информационным каналам и эффект от неудачного покушения,спасибо правохранителям грузии, с тем как назвали пуйла буде усилен и доведен до ушей тех кто этого еще не слышал ! Конечно жаль моржей ,они не заслужили сравнения с этим монстром !
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16.06.2020 11:12 Відповісти
мстительный недомерок
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16.06.2020 11:12 Відповісти
Недомерки все мстительные....
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16.06.2020 11:15 Відповісти
Не, только глупые.
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16.06.2020 11:49 Відповісти
от не знаю як з точки зору філології можна застосовувати до одного й того ж предмету й "*****" й "пізда моржова" але обидва вислови влучно характеризують путіна.
та й зеленського.
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16.06.2020 11:16 Відповісти
зачем было удалять гравюру эпохи возрождения, которую печатали в учебниках
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16.06.2020 11:29 Відповісти
Росеянин Васамбек Боков... И ето кацапы нам рассказывают что они имеют отношение к Киевской Руси и братья нам?
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16.06.2020 11:24 Відповісти
То дуже влучно. Навіть краще ніж хокейний нирок моржового на червону доріжку з піднятим є...блом)))
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16.06.2020 11:25 Відповісти
п#зда моржовая



Росіянина затримано в Тбілісі за підозрою в підготовці замаху на журналіста Габунію, який назвав Путіна "п#здою моржовою" - Цензор.НЕТ 5268
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16.06.2020 11:27 Відповісти
Несколько переборщил ***** с ботоксом и силиконом...
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16.06.2020 12:00 Відповісти
Это скорее для моржовой фелляции, но тоже для )(уйла подойдет!
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16.06.2020 14:09 Відповісти
так причем здесь Габуния?он сам передал бабушке свои половые признаки .и заявил об этом на весь мир
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16.06.2020 11:32 Відповісти
Грузины раскусили Пуйла. А Габуния запатентовал своё открытие. Долго ли продержится наше отеческое ла-ла-ла на плаву ?
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16.06.2020 11:36 Відповісти
Да,не любят росисяне правду...
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16.06.2020 11:40 Відповісти
Ишь какое злопамятное и мстительное пуйло.
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16.06.2020 11:46 Відповісти
Пидоросия- ето террористическое государство хуже Алькаиды. Даже не надейтесь на мир с **********. Кремль будет убивать вечно ибо ето цель его существования.
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16.06.2020 11:49 Відповісти
Я вважаю що після цього Грузія має зробити сміливий крок і розірвати дипломатичні стосунки з російськими окупантами на всіх рівнях та припинити приймати в себе російське бидло-турісто. Але виникають сумніви що грузини це зроблять, бо при владі в них такі ж проросійські сили як Зеленський і "слуги народу" ("слуги олігархів" - так точніше)
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16.06.2020 11:57 Відповісти
Саакашвілі дозволив росіянам іздити в Грузію без віз, коли росія запровадила візи для грузин.
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16.06.2020 12:06 Відповісти
И шо тут обидного ? Тем более, что если присмотреться ,то он и не очень похож.... Вот харьковские пацаны подметили точнее. Так на них он и не обижается.
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16.06.2020 12:05 Відповісти
От же ж виродок ботоксний. Підтримую ораторів вище, після цього Грузії було б доречно розірвати усі стосунки з кацапами та повністю закрити кордон.
Шановному батоно Георгію - респект та найкращі побажання. Вах, який молодець!
(а називати п*тіна "***** Моржова" поруч із класичним "******" має стати ознакою хорошого тону в спілкуванні культурних та освічених людей)
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16.06.2020 12:18 Відповісти
русские пользуются (пока) цивилизованностью других стран, но с такой политикой они таки дождутся, что скоро все более-менее крупные страны начнут аналогично у них на территории шалить - в эту игру же можно играть не только в одностороннем порядке . . .
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16.06.2020 12:19 Відповісти
І так, кадирівському терористу пропоную зробити примусову зміну підлоги та депортувати на кацапщину до рамзана вже в жіночому ґамплуа

(хірургічний нюанс: жіночі органи зробити моржових габаритів)
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16.06.2020 12:21 Відповісти
молодец каДЫРКА каждый пассан должен постоять за свою тёлочку!
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16.06.2020 12:28 Відповісти
 
 