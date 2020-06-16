Понад 8,2 тис. нових випадків COVID-19 зафіксували в РФ, загалом 545,4 тис. інфікованих
У Росії за добу виявлено 8248 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Загалом у країні 545 458 хворих.
Росія на третьому місці у світі за загальною кількістю діагнозів COVID-19. На першому місці США (2,11 млн), на другому - Бразилія (888,2 тис.). Далі за Росією на четвертій сходинці розміщується Індія (343 тис.).
У Москві за добу виявлено 1416 хворих, загалом нові випадки реєструвалися у 82 регіонах країни.
За останні 24 години в Росії зафіксовано 193 летальні випадки заражених COVID-19, загальна кількість жертв зросла до 7248. За добу в Росії повністю одужали 9767 пацієнтів, за весь час - 294 306 осіб.
Таким чином, загальна кількість активних випадків у країні (загальна кількість випадків за вирахуванням усіх, хто видужали, і всіх померлих) на поточний момент становить 243 868. Видужав у РФ кожен третій пацієнт від загальної кількості за весь час.
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