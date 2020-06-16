У "Кварталі 95" відповіли "Дизель шоу" на обвинувачення в плагіаті: "Не накручуйте себе, цей жарт ми вкрали не у вас"

У студії "Квартал 95" відповіли на звинувачення "Дизель шоу" в плагіаті їхнього номеру 5-річної давності.

Як інформує Цензор.НЕТ, керівник авторської групи "Кварталу" Брати Гагаріни Артем Гагарін у коментарі до посту "Дизель шоу" з обвинуваченням у плагіаті заявив, що автори "Дизель шоу" і самі вкрали цей жарт.

"Не накручуйте себе, цей жарт ми вкрали не у вас, а прочитали в книзі за 2013 рік. Просто не подумали, що ви теж книги читаєте. Хоча в цілому ви маєте рацію, жарт можна придумати один раз, а вкрасти кілька ... тільки в цьому випадку ми - другі", - написав він.

Крім того, він додав посилання на книгу, в якій "Квартал" побачив цей жарт.

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У свою чергу, в "Дизель шоу", відповідаючи на коментар Гагаріна, зазначили, що текст книги і номера абсолютно не збігається: "Непогана спроба, Артемко Михайличенко. Ось тільки текст книги і номера не збігається. Зовсім не збігається. А ось нашого номера і вкраденого "Вечірнім Кварталом" збігається один в один. Як так?! Шкода, ви навіть порушили старий принцип своєї контори "в ефірі не було?! Пускаємо!". Тут в ефірі не просто було, а багато десятків разів, бо цей номер за 5 років один з найбільш повторюваних. Та й об'їхав він багато країн світу, навіть в Канаді та Америці побував. А ваша редактура "проклацала". Напевно, після відходу Володимира Олександровича в політику - і редагувати ваше шоу нікому, тому і пропускають чужі номери! І запам'ятайте - наші автори, на відміну від вас, номери пишуть самі, а не "запозичують" у інших. Можливо, вашому шоу завадила відсутність глядачів у залі - вони б точно помітили, що показуєте чуже".

Нагадаємо, раніше "Дизель шоу" звинуватило студію "Квартал 95" в крадіжці їхнього номеру 5-річної давності.









