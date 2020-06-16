У "Кварталі 95" відповіли "Дизель шоу" на обвинувачення в плагіаті: "Не накручуйте себе, цей жарт ми вкрали не у вас"
У студії "Квартал 95" відповіли на звинувачення "Дизель шоу" в плагіаті їхнього номеру 5-річної давності.
Як інформує Цензор.НЕТ, керівник авторської групи "Кварталу" Брати Гагаріни Артем Гагарін у коментарі до посту "Дизель шоу" з обвинуваченням у плагіаті заявив, що автори "Дизель шоу" і самі вкрали цей жарт.
"Не накручуйте себе, цей жарт ми вкрали не у вас, а прочитали в книзі за 2013 рік. Просто не подумали, що ви теж книги читаєте. Хоча в цілому ви маєте рацію, жарт можна придумати один раз, а вкрасти кілька ... тільки в цьому випадку ми - другі", - написав він.
Крім того, він додав посилання на книгу, в якій "Квартал" побачив цей жарт.
У свою чергу, в "Дизель шоу", відповідаючи на коментар Гагаріна, зазначили, що текст книги і номера абсолютно не збігається: "Непогана спроба, Артемко Михайличенко. Ось тільки текст книги і номера не збігається. Зовсім не збігається. А ось нашого номера і вкраденого "Вечірнім Кварталом" збігається один в один. Як так?! Шкода, ви навіть порушили старий принцип своєї контори "в ефірі не було?! Пускаємо!". Тут в ефірі не просто було, а багато десятків разів, бо цей номер за 5 років один з найбільш повторюваних. Та й об'їхав він багато країн світу, навіть в Канаді та Америці побував. А ваша редактура "проклацала". Напевно, після відходу Володимира Олександровича в політику - і редагувати ваше шоу нікому, тому і пропускають чужі номери! І запам'ятайте - наші автори, на відміну від вас, номери пишуть самі, а не "запозичують" у інших. Можливо, вашому шоу завадила відсутність глядачів у залі - вони б точно помітили, що показуєте чуже".
Нагадаємо, раніше "Дизель шоу" звинуватило студію "Квартал 95" в крадіжці їхнього номеру 5-річної давності.
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Янукович таки лох...!
Нікому не хочеться визнати себе лохом. Ви - не виняток. Тому просто візьміть до відома і майте на увазі, як вас поімєлі клептомани (болезнь така, якщо знаєте) й зробили вас мимоволі учасниками циркового перфомансу.
1. «Слуга народу». Це книжка така, написана у Вінниці ще в 1992 році письменником Василем Рудиком. З неї клептомани «позаімствували» (не питаючи автора) не лише назву, сюжет, а й прізвище головного героя.
2. «Зробимо це разом!». Клептомани повністю ̶с̶т̶и̶р̶и̶л̶и̶ скопіювали виборчу кампанію 2010 року фейкової партії «Єдина Естонія». Була там така собі театральна студія N 099. І її актори створили фейкову партію. Вони обіцяли усім виборцям все, чого ті хотіли, і відразу, негайно.
Популізм зашкалював. Самі організовували проти себе «чорнуху» й вели агітацію відеороликами через інтернет, замість програмних речей показували молодих усміхнених людей, робили «міцні» відеоролики із закликами «та пішли ви, прокляті придурки, які нічого не змінили», створювали імідж великої команди професіоналів з купою радників, запрошували виборців разом писати програму, запустили онлайн-голосування по вибору керівництва країни…
Віртуальна партія отримала фантастичні рейтинги і мала перемогти в одні ворота. Проте за кілька днів до виборів актори вибачились і зізналися, що це був соціальний експеримент, який мав показати виборцям, як можна маніпулювати демократією і як можна маніпулювати виборцями. Що вони самі мають бути відповідальними і розуміти наслідки свого вибору.
Але якщо в Естонії це був соціальний експеримент і його організатори мали громадянську свідомість та совість, то в нас це стало реальністю, включно з роликами про «пішли в ж@пу», а в її організаторів місце совісті поросло волоссям.
3. Наслідки. Ніяких реальних і рішучих дій не буде, як і виконання обіцянок. Вашому симулякру навіть виступати в ефірі намагатимуться не давати до парламентських виборів, щоб ви вдруг не зрозуміли, що там Пустота, і ви прийшли ще й восени на виборчі дільниці. Бо можна склептоманити ідею та назву (наприклад, назвати сільський ларьок МагіЦентром), але поцупити розуміння процесів та вміння їх розв'язувати - таке ніколи нікому не вдається. Прозріння прийде, звичайно, рано чи пізно. Питання тільки, яку ціну ми всі заплатимо за це Зе...