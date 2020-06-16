Для проведення ЗНО кількість активних хворих на COVID-19 не має перевищувати 60 випадків на 100 тис. населення, - Ляшко
Міністерство охорони здоров'я назвало умови, необхідні для проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Зараз розроблені попередні показники, яким повинна відповідати країна при проведенні ЗНО. Зокрема, це: кількість активних хворих не повинна перевищувати 60 випадків на 100 тисяч населення (зараз у нас 37); кількість областей, які перевищують національні епідеміологічні критерії, не перевищує 50%", - розповів Ляшко.
За його словами, Держпродспоживслужба отримала доручення посилити контроль у місцях проведення ЗНО.
Так, виписані вимоги, які мають гарантувати безпеку при проведенні ЗНО:
• інформування учасників ЗНО, до його початку, про симптоми та профілактику коронавірусної хвороби;
• визначення маршрутів учасників тестування з метою забезпечення найменшого контакту між групами учасників;
• складання графіку, за яким відбувається допуск учасників у будівлю тестування;
• визначення місць розсадки учасників тестування з дотриманням соціальної дистанції;
• перед початком тестування усім повинні провести скринінгову термометрію;
• допуск до будівлі здійснюється лише в одягненій медичній масці;
• забороняється допуск у будівлю тестування супроводжуючих осіб;
• організовуються місця для обробки рук антисептиками.
Нагадаємо, раніше в.о. глави Міносвіти Любомира Мандзій заявила, що через коронавірус основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання можуть перенести на серпень або провести в режимі онлайн.
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