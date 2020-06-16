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Новини Коронавірус і карантин
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Для проведення ЗНО кількість активних хворих на COVID-19 не має перевищувати 60 випадків на 100 тис. населення, - Ляшко

Для проведення ЗНО кількість активних хворих на COVID-19 не має перевищувати 60 випадків на 100 тис. населення, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я назвало умови, необхідні для проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Зараз розроблені попередні показники, яким повинна відповідати країна при проведенні ЗНО. Зокрема, це: кількість активних хворих не повинна перевищувати 60 випадків на 100 тисяч населення (зараз у нас 37); кількість областей, які перевищують національні епідеміологічні критерії, не перевищує 50%", - розповів Ляшко.

За його словами, Держпродспоживслужба отримала доручення посилити контроль у місцях проведення ЗНО.

Читайте: У разі погіршення епідеміологічної ситуації ЗНО перенесуть на серпень, - Мандзій

Так, виписані вимоги, які мають гарантувати безпеку при проведенні ЗНО:

• інформування учасників ЗНО, до його початку, про симптоми та профілактику коронавірусної хвороби;
• визначення маршрутів учасників тестування з метою забезпечення найменшого контакту між групами учасників;
• складання графіку, за яким відбувається допуск учасників у будівлю тестування;
• визначення місць розсадки учасників тестування з дотриманням соціальної дистанції;
• перед початком тестування усім повинні провести скринінгову термометрію;
• допуск до будівлі здійснюється лише в одягненій медичній масці;
• забороняється допуск у будівлю тестування супроводжуючих осіб;
• організовуються місця для обробки рук антисептиками.

Нагадаємо, раніше в.о. глави Міносвіти Любомира Мандзій заявила, що через коронавірус основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання можуть перенести на серпень або провести в режимі онлайн.

Автор: 

вступна кампанія (228) карантин (18172) ЗНО (323) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Многочисленные исследования показали, что дети почти не подвержены COVID-19 и практически не передают вирус. Это уже было известно в отношении коронавируса SARS в 2003 году. Поэтому не было никаких медицинских причин для закрытия школ.

Соответственно, во всех тех странах, которые вновь открыли свои школы в мае, не наблюдалось увеличения случаев заражения. В таких странах, как Швеция, которые так и не закрыли свои начальные школы, проблем с этим тоже не было.
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16.06.2020 11:18 Відповісти
Что-то я не понимаю: В общественный транспорт - можно, в торговые центры и рынки,- тоже, на развлекательные и увеселительные мероприятия - да пожалуйста, но вот учёба - "низ-зя"...
Какое-то вредительство!
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16.06.2020 11:58 Відповісти
Ця зелена нечисть вирішує що людям можна, а що ні.
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16.06.2020 12:03 Відповісти
А хто вирішує - можна людям обирати зелену нечисть, чи ні?
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16.06.2020 13:40 Відповісти
Народ е джерело влади . А эти зеленые тараганы задались целью изничтожить це джерело,и
панувать над одичалами барановирусными.Вот их логика заботы об здоровье народа. Вся власть народу геть узурпаторов.
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16.06.2020 12:23 Відповісти
Звідки вони беруть усі ті "норми"?
Пекін запроваджує частковий лохдаун після виявлення півсотні нових випадків "ващє", а не на сто тисяч... При цьому щодня у місті проводять близько стат тисяч тестів на коронавірус.
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16.06.2020 13:46 Відповісти
 
 