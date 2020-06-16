Комітет ВР з питань молоді та спорту не провів жодного засідання за 2 місяці, - ОПОРА
Із 23 комітетів Верховної Ради комітет з питань молоді та спорту не провів жодного засідання в період з 1 квітня до 18 травня 2020 року.
Про це повідомляє громадська мережа ОПОРА, передає Цензор.НЕТ.
Головою цього комітету є народний депутат від фракції "Батьківщина" Андрій Кожем'якін.
Відповідно до постанови ВР "Про перелік і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання", у віданні Комітету з питань молоді та спорту перебуває: державна молодіжна політика; національно-патріотичне виховання; фізична культура і масовий спорт; спорт вищих досягнень і спортивна діяльність; регулювання використання коштів на розвиток спорту, отриманих від лотерей.
За підрахунками мережі ОПОРА, 11 комітетів провели 5 і більше засідань, а решта 11 комітетів - у середньому 2-3 засідання за той самий період.
Найбільше засідань провів Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування - 8.
Найкращі результати показали Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і Комітет з енергетики та житлово-комунальних послуг.
"Вони вчасно анонсували свої засідання, які найчастіше проводили у форматі відеоконференцій, активно оновлювали інформацію на сайті комітету, в повному або майже повному обсязі оприлюднювали протоколи, стенограми, порядки денні засідань та статистику відвідування депутатами засідань комітету", - йдеться в повідомленні.
Найгірші результати показав Комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, а також Комітет з питань свободи слова.
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