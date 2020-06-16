Програма розширених можливостей НАТО забезпечить Україні більший доступ до інформації та навчання, - "слуга народу" Завітневич
Україна як партнер розширених можливостей НАТО отримає більш повний доступ до програми навчання, обміну інформацією.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявляє голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.
"Як партнер розширених можливостей України отримає розширений доступ до програми навчань і взаємозаміщень, а також до ширшого обміну інформацією. Союзники по НАТО продовжують ... підтримувати нашу країну в її зусиллях у проведенні реформ, в тому числі в сфері безпеки і оборони, цивільного контролю і демократичного нагляду, а також в боротьбі з корупцією", - заявив Завітневич на пленарному засіданні парламенту у вівторок.
За його словами, ця програма передбачає розширення практичної оперативної взаємодії, надає доступ до розширеного діалогу в сфері розвідки, а також дозволяє громадянам - країнам партнерам обіймати посади в штаб-квартирі НАТО або в команді структури альянсу.
Завітневич нагадав, що Україна є одним з шести партнерів розширених можливостей НАТО разом з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією.
Глава профільного комітету також повідомив, що кошти в розмірі $ 250 млн на 2020 рік за програмою "Ініціатива допомоги з безпеки України", схвалені конгресом США минулого тижня, будуть спрямовані на додаткове навчання, придбання обладнання та проведення консультацій, що допоможе Україні більш ефективно протистояти російській агресії.
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но думаю что информацию Хомчаку и кому-то там, кто Минобороны у нас, будут подавать неактуальную.
в НАТО ведь не дураки же(и не всех купила Рашка)