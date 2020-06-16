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Програма розширених можливостей НАТО забезпечить Україні більший доступ до інформації та навчання, - "слуга народу" Завітневич

Програма розширених можливостей НАТО забезпечить Україні більший доступ до інформації та навчання, -

Україна як партнер розширених можливостей НАТО отримає більш повний доступ до програми навчання, обміну інформацією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявляє голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

"Як партнер розширених можливостей України отримає розширений доступ до програми навчань і взаємозаміщень, а також до ширшого обміну інформацією. Союзники по НАТО продовжують ... підтримувати нашу країну в її зусиллях у проведенні реформ, в тому числі в сфері безпеки і оборони, цивільного контролю і демократичного нагляду, а також в боротьбі з корупцією", - заявив Завітневич на пленарному засіданні парламенту у вівторок.

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За його словами, ця програма передбачає розширення практичної оперативної взаємодії, надає доступ до розширеного діалогу в сфері розвідки, а також дозволяє громадянам - країнам партнерам обіймати посади в штаб-квартирі НАТО або в команді структури альянсу.

Завітневич нагадав, що Україна є одним з шести партнерів розширених можливостей НАТО разом з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією.

Глава профільного комітету також повідомив, що кошти в розмірі $ 250 млн на 2020 рік за програмою "Ініціатива допомоги з безпеки України", схвалені конгресом США минулого тижня, будуть спрямовані на додаткове навчання, придбання обладнання та проведення консультацій, що допоможе Україні більш ефективно протистояти російській агресії.

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інформація (289) НАТО (6441) навчання (578) Завітневич Олександр (55)


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только прочитал блогера об этом.

но думаю что информацию Хомчаку и кому-то там, кто Минобороны у нас, будут подавать неактуальную.
в НАТО ведь не дураки же(и не всех купила Рашка)
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16.06.2020 11:28 Відповісти
НАТА оборонний блок. Запаребрік на нього не нападає, страшна патамушта.
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16.06.2020 11:39 Відповісти
Лучший бой тот, которого не было. Лучший боец тот, кто побеждает не сражаясь.
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16.06.2020 11:40 Відповісти
в Корее таки ответили красножопым. правда потому что главный спонсор НАТО бросился защищать одних корейцев против других, под ехидный смех некого усатого ублюдка
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16.06.2020 11:48 Відповісти
А якби не кинувся - мали б єдину Корею на чолі з Ином.
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16.06.2020 11:50 Відповісти
Всю інформацію зелень зільє *****.
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16.06.2020 11:35 Відповісти
Вот только при ЗЕ и СН польза от этого будет только Роисе в виде оперативного получения данных НАТО.
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16.06.2020 12:05 Відповісти
 
 