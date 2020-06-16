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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві за добу 28 нових випадків COVID-19, найбільше - в Дарницькому районі, двоє людей померли, - Кличко

У Києві за добу 28 нових випадків COVID-19, найбільше - в Дарницькому районі, двоє людей померли, - Кличко

За минулу добу у 28 жителів Києва підтвердили захворювання на коронавірус. Двоє людей померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Telegram.

"Кількість мешканців Києва, в яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась на 28 людей. Двоє хворих померли. На сьогодні в столиці вже 3985 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.

Серед захворілих: 17 жінок віком від 20 до 92 рокiв, 9 чоловікiв від 18 до 75 рокiв, 1 дівчинка, якій 9 років і семирічний хлопчик. У лікарні столиці госпіталізували 2 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем медиків.

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Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому районі - 7, Деснянському - 5 і в Дніпровському - 4 випадки.

"Така кількість хворих за добу, на жаль, не свідчить про те, що вірус різко відступив. Оскільки вчора в МОЗ, куди надсилають всі результати лабораторних досліджень, у зв’язку із встановленням нової програми з реєстрацiї випадкiв захворювання та перебоями в роботi iнтернету, деякi данi оброблялись iз запiзненням. "Київський лабораторний центр МОЗ України" робив дослідження в звичайному режимi, але зміг внести дані в загальну систему вже після звітного часу. Тому розслаблятися зарано. Будьте обережними. Бережіть себе!" - підкреслив Кличко.

У Києві за добу 28 нових випадків COVID-19, найбільше - в Дарницькому районі, двоє людей померли, - Кличко 01

У Києві за добу 28 нових випадків COVID-19, найбільше - в Дарницькому районі, двоє людей померли, - Кличко 02

Автор: 

карантин (18172) Київ (19463) Кличко Віталій (3512) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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я тебе не друг.

положили экономику, которая и так на Сомали дышала, и ..... девочка заболела...

а то шо за сутки 10 девочек погибли от разных причин = статистика.
Бокс, чет кажется шо Вы слишком переигрывае.те.
ах да, без карантина - 100500 девочек бы заболевали каждые 25 часов
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16.06.2020 11:46 Відповісти
два человека умерли. зеЛенка жива ещё?
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16.06.2020 11:54 Відповісти
 
 