У Києві за добу 28 нових випадків COVID-19, найбільше - в Дарницькому районі, двоє людей померли, - Кличко

За минулу добу у 28 жителів Києва підтвердили захворювання на коронавірус. Двоє людей померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Telegram.

"Кількість мешканців Києва, в яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась на 28 людей. Двоє хворих померли. На сьогодні в столиці вже 3985 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.

Серед захворілих: 17 жінок віком від 20 до 92 рокiв, 9 чоловікiв від 18 до 75 рокiв, 1 дівчинка, якій 9 років і семирічний хлопчик. У лікарні столиці госпіталізували 2 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем медиків.

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Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому районі - 7, Деснянському - 5 і в Дніпровському - 4 випадки.

"Така кількість хворих за добу, на жаль, не свідчить про те, що вірус різко відступив. Оскільки вчора в МОЗ, куди надсилають всі результати лабораторних досліджень, у зв’язку із встановленням нової програми з реєстрацiї випадкiв захворювання та перебоями в роботi iнтернету, деякi данi оброблялись iз запiзненням. "Київський лабораторний центр МОЗ України" робив дослідження в звичайному режимi, але зміг внести дані в загальну систему вже після звітного часу. Тому розслаблятися зарано. Будьте обережними. Бережіть себе!" - підкреслив Кличко.