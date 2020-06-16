Рада схвалила в другому читанні закон для підтримки культури на час карантину

Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт №3377 про державну підтримку сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого і середнього бізнесу на час карантину.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 343 нардепи.

Раніше в профільному комітеті зазначали, що очікувані втрати доходу в культурній індустрії і туризмі за період з 16 березня по 1 травня 2020 року становитимуть 5,8-8,7 млрд грн.

Так, документом пропонується:

- зниження плати за наймання (оренду) майна на вимогу наймача (установи культури) протягом всього часу, коли майно не могло використовуватися у підприємницькій діяльності наймача в повному обсязі через запроваджені обмеження;

- на період карантину та до 31 грудня 2020 року телерадіоорганізації і провайдери програмної послуги, які використовують радіочастотний ресурс, звільняються від оплати 50% вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення;

- надаються додаткові можливості для роботи радіо шляхом внесення змін до ЗУ "Про рекламу";

- на період дії карантину та до 31 грудня 2020 року допомога суб'єктам господарювання, які зазнали втрат через обмеження або заборону діяльності в умовах карантину, є допустимою, і одержувачі державної допомоги звільняються від обов'язку повідомлення Уповноваженого органу про отримання нової державної допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликає нардепів невідкладно розглянути в другому читанні законопроєкт про підтримку культури і креативних індустрій

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав якомога швидше розглянути цей закон у другому читанні.

У своєму листі до спікера ВР Дмитра Разумкова Зеленський зазначив, що надання соціальних та економічних гарантій для підтримки громадян і бізнесу в умовах карантину через поширення коронавірусу вимагає швидких і ефективних рішень.

"З огляду на зазначене та важливість підтримки суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сферах культури і мистецтв, креативних індустрій, культурно-пізнавального туризму і про роботу яких встановлені суттєві обмеження, прошу сприяти якнайшвидшому розгляду та ухваленню Верховною Радою України рішення щодо згаданого проєкту закону України", - йдеться в листі Зеленського.

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