Рада схвалила в другому читанні закон для підтримки культури на час карантину
Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт №3377 про державну підтримку сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого і середнього бізнесу на час карантину.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 343 нардепи.
Раніше в профільному комітеті зазначали, що очікувані втрати доходу в культурній індустрії і туризмі за період з 16 березня по 1 травня 2020 року становитимуть 5,8-8,7 млрд грн.
Так, документом пропонується:
- зниження плати за наймання (оренду) майна на вимогу наймача (установи культури) протягом всього часу, коли майно не могло використовуватися у підприємницькій діяльності наймача в повному обсязі через запроваджені обмеження;
- на період карантину та до 31 грудня 2020 року телерадіоорганізації і провайдери програмної послуги, які використовують радіочастотний ресурс, звільняються від оплати 50% вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення;
- надаються додаткові можливості для роботи радіо шляхом внесення змін до ЗУ "Про рекламу";
- на період дії карантину та до 31 грудня 2020 року допомога суб'єктам господарювання, які зазнали втрат через обмеження або заборону діяльності в умовах карантину, є допустимою, і одержувачі державної допомоги звільняються від обов'язку повідомлення Уповноваженого органу про отримання нової державної допомоги.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав якомога швидше розглянути цей закон у другому читанні.
У своєму листі до спікера ВР Дмитра Разумкова Зеленський зазначив, що надання соціальних та економічних гарантій для підтримки громадян і бізнесу в умовах карантину через поширення коронавірусу вимагає швидких і ефективних рішень.
"З огляду на зазначене та важливість підтримки суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сферах культури і мистецтв, креативних індустрій, культурно-пізнавального туризму і про роботу яких встановлені суттєві обмеження, прошу сприяти якнайшвидшому розгляду та ухваленню Верховною Радою України рішення щодо згаданого проєкту закону України", - йдеться в листі Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль