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Новини Убивство Гандзюк
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СБУ про вимагання зміни запобіжного заходу Мангеру: "Погрожував свідкам і членам їхніх сімей"

СБУ про вимагання зміни запобіжного заходу Мангеру:

Служба безпеки України затримала підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк Владислава Мангера. На цей момент співробітники СБУ доставляють його до столичного суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що Мангера затримали сьогодні вранці на виконання постанови слідчого судді Печерського районного суду міста Києва.

"Слідчий суддя буде розглядати клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. Змінити запобіжний захід Мангеру вирішили після погроз останнього свідкам і членам їхніх сімей", - сказано в повідомленні.

Досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні щодо підозрюваних Мангера і Левіна здійснюється слідчими СБУ.

Читайте: Справа Гандзюк: СБУ затримала Мангера, його доставляють до Печерського суду

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Раніше досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.

Підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера мають примусово доставити в суд.

Автор: 

затримання (4339) СБУ (12812) Гандзюк Катерина (549) Мангер Владислав (185)


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Топ коментарі
+7
давно пора посадить
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16.06.2020 12:28
+3
"Угрожалку" набок свернуть, этому говнюку!
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16.06.2020 12:34
+3
агов, зебільні юлефани, чогось вас тут не бачу!
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16.06.2020 12:49
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давно пора посадить
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16.06.2020 12:28 Відповісти
сволочь
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16.06.2020 12:34 Відповісти
Слава активистами!
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16.06.2020 17:41 Відповісти
"Угрожалку" набок свернуть, этому говнюку!
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16.06.2020 12:34 Відповісти
на кичу эту "больную" лысую мразь!!!
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16.06.2020 12:34 Відповісти
да у него самого сердце больное, кому он мог угрожать.
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16.06.2020 12:36 Відповісти
Какое интелигентное лицо!!!
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16.06.2020 12:46 Відповісти
Кацапня за урок переймається.
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16.06.2020 12:48 Відповісти
агов, зебільні юлефани, чогось вас тут не бачу!
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16.06.2020 12:49 Відповісти
Мангер волонтерів, в той час як фСБ(у)шники здавали ворогу Донецьк і Луганськ, а також вбивали власну позаштатну співробітницю Гандзюк. Ото їх і ковбасить, що вони зрадники, а він ні. А тепер вигадують "погрози", бо тримати Мангера під вартою взагалі немає за що, та й судити теж. Подивимость, що на ці вигадки скаже суддя.
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16.06.2020 12:54 Відповісти
Йуля с лотерейщиком придут на поруки брать.
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16.06.2020 13:12 Відповісти
 
 