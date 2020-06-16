СБУ про вимагання зміни запобіжного заходу Мангеру: "Погрожував свідкам і членам їхніх сімей"

Служба безпеки України затримала підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк Владислава Мангера. На цей момент співробітники СБУ доставляють його до столичного суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що Мангера затримали сьогодні вранці на виконання постанови слідчого судді Печерського районного суду міста Києва.

"Слідчий суддя буде розглядати клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. Змінити запобіжний захід Мангеру вирішили після погроз останнього свідкам і членам їхніх сімей", - сказано в повідомленні.

Досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні щодо підозрюваних Мангера і Левіна здійснюється слідчими СБУ.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Раніше досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.

Підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера мають примусово доставити в суд.