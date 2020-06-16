В Україні дитячі оздоровчі табори поки залишатимуться закритими, - рішення Держкомісії з ТЕБ та НС

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на своєму позачерговому засіданні ухвалила рішення про недоцільність відкриття дитячих оздоровчих таборів раніше 1 липня цього року.

"Доповідаючи про стан ситуації з дитячими оздоровчими таборами, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов зазначив, що попри необхідність оздоровити цього літа понад 1,2 млн дітей, більшість з яких є представниками пільгових категорій населення, клінічна ситуація щодо COVID-19 залишається доволі напруженою" , - йдеться в повідомленні пресслужби уряду, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, в Міністерстві охорони здоров'я бачать велику проблему з можливими спалахами в дитячих таборах інших інфекційних хвороб, в тому числі кишкових, так як це було в 2018-2019 роках.

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Також, за словами Степанова, діти будуть приїжджати в дитячі табори з різних регіонів, в яких різна епідеміологічна ситуація, яка може сприяти поширенню коронавірусу між регіонами України.

Крім того, в дитячих таборах перевірки встановили недостатній контроль за харчуванням дітей та порушення санітарно-гігієнічних норм.

"У зв’язку з цим та у зв’язку з погіршенням сьогоднішньої ситуації з епідемією коронавірусу ми вважаємо, що відкриття закладів оздоровлення наразі є передчасним. Водночас ми не відкидаємо такого рішення, починаючи з 1 липня, але не раніше. Нам потрібно додатково відстежити епідемічну ситуацію, і протягом тижня ми будемо ухвалювати рішення залежно від умов адаптивного карантину", - зазначив міністр охорони здоров’я, додавши, що 22 червня стане додатковою датою, коли можна буде ухвалювати рішення про можливий час відкриття дитячих таборів.

Зі свого боку міністерка соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що 75% тих дітей, які мають бути оздоровлені цього року, це діти з малозабезпечених сімей, які потребують соціальної підтримки.

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"Тому давайте будемо думати перш за все про їхнє здоров’я. Мінсоцполітики вважає, що оздоровча кампанія має бути тільки тоді, коли покращиться епідеміологічна ситуація в країні", - зазначила міністерка.