Рух автотранспорту через ПП "Шегині" на кордоні з Польщею відновлено

Через пункт пропуску "Шегині-Медика" на українсько-польському кордоні відновлено рух автотранспорту.

Про це повідомляє відділ комунікацій із засобами масової інформації адміністрації Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

"У ніч на 16 червня прикордонники Республіки Польща повідомили про рішення щодо поновлення руху автотранспорту через пункт пропуску "Медика". Цієї ж ночі Держприкордонслужба України забезпечила можливість пропуску легкового та вантажного транспорту у пункті пропуску "Шегині", навпроти польського – "Медика", - йдеться в повідомленні.

Зараз на кордоні з Польщею функціонують 4 пункти пропуску для автомобільного сполучення: "Краківець - Корчова", "Рава-Руська - Хребенне" та "Ягодин - Дорогуськ", а також пункт пропуску "Шегині - Медика".

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Піше сполучення здійснюється лише у пункті пропуску "Шегині - Медика", де з початку червня зростає пасажиропотік та відмічається скупчення осіб перед польським пунктом пропуску через тривалі контрольні та санітарні (пов’язані з карантином) заходи.