За добу в Харківській області зафіксували 53 нові випадки COVID-19, загалом 1 595 інфікованих, - ОДА
За останню добу в області лабораторно підтверджено 53 випадки захворювання на COVID-19 у жителів Харкова, Валківського, Дергачівського, Золочівського, Кегичівського, Харківського, Чугуївського і Шевченківського районів. 38 з них - харків'яни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у себе в Telegram повідомив голова ХОДА Олексій Кучер.
Госпіталізовано 254 особи (з них двоє підключені до апарату ШВЛ, 7 - на кисневій підтримці (масці)), 527 - на самоізоляції.
З підозрою на COVID-19 госпіталізовані 197 осіб, 49 - на самоізоляції.
Також зафіксовано три летальні випадки - померли 76-річна харків'янка, 63-річний житель міста Мерефа і 57-річний харків'янин. Всі мали супутні захворювання. 11 осіб - одужали.
Всього в області зафіксовано 2599 випадків підозри на COVID-19 (+82 за останню добу), з них:
1595 випадків підтверджено;
758 підозр спростовано;
752 людей одужали;
62 людини померли.
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ну есть же злые, пошли вирус туда, а мы то при чем то?
Это как с "испанкой" - обосрались все.
но продолжали как кто-то сказал - "ждать и молиться"