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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Харківській області зафіксували 53 нові випадки COVID-19, загалом 1 595 інфікованих, - ОДА

За останню добу в області лабораторно підтверджено 53 випадки захворювання на COVID-19 у жителів Харкова, Валківського, Дергачівського, Золочівського, Кегичівського, Харківського, Чугуївського і Шевченківського районів. 38 з них - харків'яни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у себе в Telegram повідомив голова ХОДА Олексій Кучер.

Госпіталізовано 254 особи (з них двоє підключені до апарату ШВЛ, 7 - на кисневій підтримці (масці)), 527 - на самоізоляції.

З підозрою на COVID-19 госпіталізовані 197 осіб, 49 - на самоізоляції.

Також зафіксовано три летальні випадки - померли 76-річна харків'янка, 63-річний житель міста Мерефа і 57-річний харків'янин. Всі мали супутні захворювання. 11 осіб - одужали.

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Всього в області зафіксовано 2599 випадків підозри на COVID-19 (+82 за останню добу), з них:

1595 випадків підтверджено;

758 підозр спростовано;

752 людей одужали;

62 людини померли.

За добу в Харківській області зафіксували 53 нові випадки COVID-19, загалом 1 595 інфікованих, - ОДА 01
За добу в Харківській області зафіксували 53 нові випадки COVID-19, загалом 1 595 інфікованих, - ОДА 02

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1629) Харків (5594) Харківщина (6054) Кучер Олексій (66) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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б*же, за что это нам?
ну есть же злые, пошли вирус туда, а мы то при чем то?

Это как с "испанкой" - обосрались все.
но продолжали как кто-то сказал - "ждать и молиться"
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16.06.2020 13:01 Відповісти
"Есть больше оснований восхищаться людьми,чем презирать их" -это цитата из романа "Чума" А. Камю.
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16.06.2020 13:51 Відповісти
 
 