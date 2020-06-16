ДБР розслідує інцидент за участю правоохоронців, в якому постраждав нардеп Лозинський

За заявою нардепа Лозинського, який постраждав під час сутичок між учасниками акції на підтримку Сергія Стерненка і правоохоронцями, відкрито кримінальне провадження.

Про це Цензор.НЕТ розповіли в пресслужбі бюро.

Кримінальне провадження розслідує Територіальне управління ДБР, розташоване в м.Києві за ч. 1 ст. 351 Кримінального кодексу України (Перешкоджання діяльності народного депутата).

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, народний депутат від фракції "Голос" Роман Лозинський постраждав 15 червня під час сутичок між правоохоронцями та активістами, які прийшли підтримати під Шевченківський райсуд столиці Сергія Стерненка.

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У коментарі Цензор.НЕТ він розповів, що після того, що сталося, пішов у бюро судмедекспертизи, щоб зафіксувати побої. "Переважно це були удари в область ключиці, там є сліди, а також вони залишилися на обличчі, коли зривали маску. Був удар і по голові. Мене оглянули і все це зафіксували", - розповів Лозинський.