УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11152 відвідувача онлайн
Новини
4 172 12

ДБР розслідує інцидент за участю правоохоронців, в якому постраждав нардеп Лозинський

ДБР розслідує інцидент за участю правоохоронців, в якому постраждав нардеп Лозинський

За заявою нардепа Лозинського, який постраждав під час сутичок між учасниками акції на підтримку Сергія Стерненка і правоохоронцями, відкрито кримінальне провадження.

Про це Цензор.НЕТ розповіли в пресслужбі бюро.

Кримінальне провадження розслідує Територіальне управління ДБР, розташоване в м.Києві за ч. 1 ст. 351 Кримінального кодексу України (Перешкоджання діяльності народного депутата).

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, народний депутат від фракції "Голос" Роман Лозинський постраждав 15 червня під час сутичок між правоохоронцями та активістами, які прийшли підтримати під Шевченківський райсуд столиці Сергія Стерненка.

Також дивіться: Нардеп "Голосу" Лозинський про затримання на акції в підтримку Стерненка: "Беркут" зразка 2013 року повернувся. В автозаки пакують без розбору". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У коментарі Цензор.НЕТ він розповів, що після того, що сталося, пішов у бюро судмедекспертизи, щоб зафіксувати побої. "Переважно це були удари в область ключиці, там є сліди, а також вони залишилися на обличчі, коли зривали маску. Був удар і по голові. Мене оглянули і все це зафіксували", - розповів Лозинський.

Автор: 

Стерненко Сергій (384) ДБР (3491) Лозинський Роман (37)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Если менты (не хочу называть их полицейскими) продолжают так себя вести даже после скандала в Кагарлыке, то делаю вывод - в кулуарах Авакова продолжают давать команду "Ату добровольцев и патриотов Украины).
показати весь коментар
16.06.2020 13:04
+3
ДБР все розслідує і тих ментів,хто бив Стерненка Аваков нагородить іменною зброєю.
показати весь коментар
16.06.2020 13:30
+1
- Кем были до войны? Студентом классической философии?. - Стало быть, спившийся интеллигент… - резюмировал поручик Лукаш (с)
показати весь коментар
16.06.2020 13:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если менты (не хочу называть их полицейскими) продолжают так себя вести даже после скандала в Кагарлыке, то делаю вывод - в кулуарах Авакова продолжают давать команду "Ату добровольцев и патриотов Украины).
показати весь коментар
16.06.2020 13:04 Відповісти
А для чего же тогда дубинки?
показати весь коментар
16.06.2020 13:07 Відповісти
Еще только собираются выделить 2,5 млрд. в МВД для закупки эбонитовых дубинок. И за счет резкого роста производимого Аваковым электричества снизить тариф населению.
показати весь коментар
16.06.2020 13:18 Відповісти
тебе засунуть
показати весь коментар
16.06.2020 15:09 Відповісти
- Кем были до войны? Студентом классической философии?. - Стало быть, спившийся интеллигент… - резюмировал поручик Лукаш (с)
показати весь коментар
16.06.2020 13:06 Відповісти
получили по ходу только те, кто думал ,что по настоящему кого то освобождают, а не участвуют в коронации нового Билецкого, так как старый поломался
показати весь коментар
16.06.2020 13:14 Відповісти
Так сняли ж депутатскую неприкосновенность, вот и бьют.
показати весь коментар
16.06.2020 13:26 Відповісти
ДБР все розслідує і тих ментів,хто бив Стерненка Аваков нагородить іменною зброєю.
показати весь коментар
16.06.2020 13:30 Відповісти
Именной гранатой.
показати весь коментар
16.06.2020 13:44 Відповісти
2,5 млрд. для закупки эбонитовых дубинок, каждая из которых будет упакована в "рюкзак".
показати весь коментар
16.06.2020 13:56 Відповісти
https://twitter.com/evhen_n
https://twitter.com/evhen_n

Evhen

@evhen_n

·https://twitter.com/evhen_n/status/1272821136099868673 1 ч

"За "спецоперацію" по вилову чоловіка в трусах мусора отримали 100 тис. грн премій. Гроші, які мали йти на доплату медикам і закупівлю обладнання, йдуть на виплати армії орків, які лупцюють людей", - нардепка Устінова
https://twitter.com/i/status/1272821136099868673
показати весь коментар
16.06.2020 14:04 Відповісти
А почему не терроризм......Помню за яйцр по Барне именно эту статью лепили....
показати весь коментар
16.06.2020 16:18 Відповісти
 
 