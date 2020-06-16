Найманці РФ обстріляли зі 120-мм мінометів позиції ЗСУ біля Кримського, втрат немає, - Міноборони
Від початку поточної доби російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Близько 6 ранку російсько-окупаційні війська застосували від окупованого Золотого-5 автоматичні станкові гранатомети і стрілецьке озброєння по захисниках Оріхового.
Після 10:30 від Сентянівки окупанти випустили 8 мін калібру 120 мм по захисниках Кримського.
"Захисники України вели адекватні оборонні дії черговими вогневими засобами.
За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок ворожих обстрілів серед наших захисників немає. Втрати окупантів уточнюються", - йдеться в повідомленні.
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