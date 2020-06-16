Офіс Генпрокурора: Терористові Гіркіну повідомлено про підозру у викраденні і вбивстві українців на Донбасі

Офісу Генерального прокурора повідомив про підозру громадянину РФ, ватажкові одного з іррегулярних незаконних збройних формувань, контрольованих Російською Федерацією, колишньому так званому "міністру оборони ДНР" в порушенні законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Підозрюваного оголошено в розшук, судом дано дозвіл на його затримання з метою приводу в суд для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 17 по 19 квітня 2014 року підозрюваний, діючи за попередньою змовою групою осіб із підпорядкованими йому бойовиками, застосовуючи фізичне насильство, здійснював організацію пошуку та викрадення на території Донецької області патріотично налаштованих громадян України. У подальшому цих громадян проти їх волі переміщали до спеціально облаштованої будівлі на території м. Слов’янськ, де катували, наносили побої, спричиняли ножові поранення та застосовували інші насильницькі дії, спрямовані на спричинення сильних фізичних та моральних страждань з метою помсти за проукраїнську позицію.

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На виконання наказів підозрюваного, підпорядковані йому бойовики умисно позбавили життя щонайменше трьох осіб, яких незаконно утримували та катували.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із джерел в Офісі Генпрокурора, йдеться про терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).