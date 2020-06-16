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Кабмін планує посилити відповідальність за недотримання маскового режиму в транспорті і приміщеннях, - Шмигаль

Кабмін планує посилити відповідальність за недотримання маскового режиму в транспорті і приміщеннях, - Шмигаль

У Кабміні готові переглянути питання носіння масок на вулицях, але маски в приміщеннях ще довго будуть актуальними.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Звертаючись до голів ОДА, очільник Уряду наголосив, що зараз дуже важливо тримати епідемію під контролем, особливо враховуючи той факт, що послаблення карантинних заходів, на жаль, суспільством сприймається як скасування карантину.

"Людям треба роз'яснювати ці питання. Щодо дотримання соціальної дистанції, щодо дотримання маскового режиму. Ми готові переглянути питання носіння масок на вулицях, але маски в приміщеннях ще довго будуть актуальними. Тому ми плануємо виносити на засідання Уряду та у Верховну Раду питання посилення адміністративної відповідальності за недотримання маскового режиму в приміщеннях та громадському транспорті. Дуже важливо постійно комунікувати з суспільством з метою дотримання цих соціальних заходів", - підкреслив Шмигаль.

Також читайте: Маски потрібно носити в магазинах, громадському транспорті і там, де не можна дотримуватися дистанції, - ВООЗ

Автор: 

Кабмін (14087) маска (157) Шмигаль Денис (4572) маски (118)


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Топ коментарі
+5
Прокацапы и зелёная прокацапская плесень, не бесите меня только, отец Петра Алексеевича, такой же как и его сын- Пётр Алексеевич, это -Герои Украины, если вы ещё не поняли (кто тупой).
Давайте почтим память отцу Петра Алексеевича!!!
Слава Украине!!!
Жыве Беларусь!!!Кабмин планирует ужесточить ответственность за несоблюдение масочного режима в транспорте и помещениях, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1049
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16.06.2020 13:32
+5
И как всегда "велюр" не трогать, своих не трогать. Если бы требования были бы НЕ ВЫБОРОЧНЫМИ, то достаточно штрафовать (правда и размер штрафа не адекватный), то маски сразу бы надели.
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16.06.2020 13:37
+4
возвращаемся во времена ГУЛАГа... с чем имею честь сердечно поздравить пресловутые 73%
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16.06.2020 13:42
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Прокацапы и зелёная прокацапская плесень, не бесите меня только, отец Петра Алексеевича, такой же как и его сын- Пётр Алексеевич, это -Герои Украины, если вы ещё не поняли (кто тупой).
Давайте почтим память отцу Петра Алексеевича!!!
Слава Украине!!!
Жыве Беларусь!!!Кабмин планирует ужесточить ответственность за несоблюдение масочного режима в транспорте и помещениях, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1049
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16.06.2020 13:32 Відповісти
Дякую Шмигаль, продам маски!
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16.06.2020 14:04 Відповісти
Жыве Беларусь!!!

Бацька послал всех с пандемией, за что ему большой респект и за одно и РБ!
Решили вирусом заменить Христа,Аллаха Будду и прочих святых...
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16.06.2020 14:20 Відповісти
Он показал реальную суть аферы на раздувании всемирного страх перед короной.
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16.06.2020 15:21 Відповісти
десять лет расстрела через повешение? ради блага казнённого, естессно? шмыга, ты настолько глуп, что не понимаешь, насколько ты глуп, падло!
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16.06.2020 13:33 Відповісти
Его глупость опаснее, чем Вы думаете. Он владеет многими властными рычагами для реализации любых своих маразматических "решений" в масштабах всей страны.
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16.06.2020 15:24 Відповісти
И как всегда "велюр" не трогать, своих не трогать. Если бы требования были бы НЕ ВЫБОРОЧНЫМИ, то достаточно штрафовать (правда и размер штрафа не адекватный), то маски сразу бы надели.
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16.06.2020 13:37 Відповісти
Скорее будут штрафовать не за маску, а возбуждать уголовные дела за нанесение телесных повреждений сотрудникам патрульной полиции и охраны при исполнении...Водители трамвая тоже рискуют в челюсть получить
Вот такой хер я им маску буду одевать..
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16.06.2020 13:39 Відповісти
Водители выходят общаться с дорноболезными с ломом в руках.
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16.06.2020 13:45 Відповісти
держи 11.80
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16.06.2020 13:46 Відповісти
А ответку кривым стартером не боишься отхватить? Водители люди подневольные. Они не могут пустить в транспорт человека без маски. Потому как могут получить за это наказание. И не пускать тебя в общественный транспорт без нее они даже не то что право имеют - это их обязанность. Если тебя так возмущает подобная ситуация иди и доказуй это в АП или под Раду, или под Министерство, где премьер сидит. Там тебе все объяснят орлы Авакова. А обычные люди тут причем? Не они правила такие устанавливали.
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16.06.2020 13:57 Відповісти
Появился новый вид устрашающего терроризма против здоровых людей - медицинский. И его реализаторами стали, к сожалению, силовые структуры.
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16.06.2020 15:29 Відповісти
Вчера на входе в метро один такой как ты, тоже долго ломался "не хочу маску одевать". Однако когда его менты увели писать протокол на 17тыс., он уже говорил, что только хотел пошутить, и вот, смотрите, уже и маску одел, и перчатки...
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16.06.2020 17:22 Відповісти
Наглядный пример властного медтерроризма относительно здоровых с привлечением полиции.
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16.06.2020 18:48 Відповісти
И дальше...??? ну написали...а дальше бумажка в суд...а там 50 на 50...чрезвычайного положения нет, значит указ носить маски незаконен...таково решение львовского судьи, а одесский штрафонул...
Тут не за маску привлекут...а за сопротивление полицейским...люди озверевшие и справедливо...полицейский может получить отвертку в горло или гаечный ключ от озверевшего работяги...
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16.06.2020 21:34 Відповісти
А потом озверевший работяга упадет с нар в СИЗО. Неудачно. Насмерть. И так раз пятьдесят. У нас страна такая, что насилие - оно везде.
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17.06.2020 02:04 Відповісти
возвращаемся во времена ГУЛАГа... с чем имею честь сердечно поздравить пресловутые 73%
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16.06.2020 13:42 Відповісти
Причем возвращение добровольное, судя по реакции зомбированных СМИ обывателей.
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16.06.2020 15:31 Відповісти
зелена нечисть затягує людей в концтабори, які називає "інфекційними лікарнями".
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16.06.2020 13:48 Відповісти
Кафе в Хмельницком в помещении спрашиваете с Зебила, Ермака,почему без намордника были
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16.06.2020 13:51 Відповісти
Истерички, когда вы уже все маски в аптеках скупите?
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16.06.2020 13:52 Відповісти
Обоснуй преступник свой дебильный наказ.
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16.06.2020 13:55 Відповісти
Не сможет, так как не чем противоречить многолетним научным исследованиям по этой теме и неизменной официальной позиции ВОЗ.
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16.06.2020 15:34 Відповісти
Ну че уже можно признать....что, прогноз удался... на славу. К сожалению.

В такой ситуации https://enovosty.com/tag/pravitelstvo правительство Бразилии решилось на крайние меры и закрыло большую часть статистики, относительно эпидемии. «Минздрав Бразилии принял решение не публиковать данные об общем числе подтвержденных случаев заражения и умерших от коронавируса в стране, а также не давать общую информацию о распространении инфекции по бразильским регионам».
Этот ход говорит вот о чем. Правительство Бразилии оказалось абсолютно беспомощным перед лицом угрозы. Оно не смогло принять адекватных мер, чтобы остановить или хотя бы замедлить катастрофу. Но как и в большинстве других стран, показавших такие страшные результаты, ни одно первое лицо не признало своих ошибок или некомпетентности и не подало в отставку

Как видим ....все таки упавшая станция....ценнейшая вещь!!!!
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16.06.2020 14:02 Відповісти
Скорее не беспощным - просто там таким путем решается проблема "зачистки" фавел.
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16.06.2020 15:37 Відповісти
Какие зачистки? При смертности в 3-5% от COVID фавелы даже ничего не заметят. Там такая же смертность от огнестрела и ножей, и ничего, живут люди, счастливы.
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16.06.2020 17:24 Відповісти
В Вашингтоне, например, 75% заболевших ковид - темнокожие. В Бразилии, скорее всего, также.
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16.06.2020 17:32 Відповісти
Подозреваю, что и преступность в Вашингтоне в негритянских кварталах в сотни раз выше, чем в респектабельных белых. Да и вероятность заболеть любым заболеванием, передающимся воздушно-капельным путем (а также и половым, если уж на то пошло), в бедных густонаселенных кварталах выше, чем в одноэтажной Америке с её чрезвычайно низкой плотностью населения.
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16.06.2020 17:36 Відповісти
Естественно, все пороки и имущественное расслоение общества там сконцентрированы именно в местах проживания темнокожих и мигрантов. Результат на лицо - происходяшие акции протеста темнокожих.
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16.06.2020 18:57 Відповісти
И это - нормально. Права и свободы добываются кровью. Желательно - чужой.
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17.06.2020 02:06 Відповісти
Кабмин планирует ужесточить ответственность за несоблюдение масочного режима в транспорте и помещениях, -

А также наложить штраф на отказывющихся делать КУ! при пересечения проходной любой организации...
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16.06.2020 14:16 Відповісти
В Сумах майже всі водії маршруток і більша частина пасажирів їздять без масок.
І ніхто нічого...
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16.06.2020 14:31 Відповісти
и правильно делают, кто сказал что в 40 градусную жару носить целый день маску безопасно для здоровья?
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16.06.2020 14:50 Відповісти
А её надо каждые два часа менять вообще то. На новую, а не постиранную в мыле в тазике, где перед этим ноги мыли.
PS Азиатские страны, Япония, Ю.Корея, давно, и без коронавируса, как минимум половина населения на улице в масках. У них тоже +40, но что-то не видать умерших от удушья из-за маски.
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16.06.2020 17:27 Відповісти
Там маски от смога и пыли носят, а не для защиты от болезней.
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17.06.2020 16:12 Відповісти
От смога и пыли? Где в Японии, на побережье Тихого океана, возьмется пыль? Слово "муссон" тебе знакомо? Ладно в Китае, там согласен, там смог - неотъемлемая часть крупного города, но в Южной Корее дома давно перестали отапливать углем. Или ты думал, что смог в Пекине из-за автомобилей и промышленного производства? (Нет, хотя и они тоже вносят свою лепту)
Нет, просто в Японии нет понятия "больничный", ты там всегда болеешь за свой счет. А если много болеешь, то ты тем самым подводишь компанию, в которой работаешь, а это веская причина для увольнения. Поэтому нужно беречь своё здоровье, и если где-то малейшая эпидемия ОРВИ, все быстро натягивают маски. Хоть они в таких случаях и слабо помогают. Иногда ради того, чтобы просто кушать, люди творят весьма странные вещи.
Но я не об этом. Я о том, что у них тоже бывает весьма жарко, но что-то не видать умерших в маски от удушья.
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19.06.2020 03:07 Відповісти
Казну нужно пополнять!
Любыми методами
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16.06.2020 14:45 Відповісти
Сеорее, им нужно поддерживать страх и не допускать концентации протестующих.
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16.06.2020 15:39 Відповісти
доиграетесь, что скоро вам натянут эти маски-намордники на ваши жопы шмыгальсике
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16.06.2020 14:49 Відповісти
С целью обезопасить себя и окружающих от инфецирования коронавирусом и других острых респираторных заболеваний, необходимо:
1) Надеть марлевую медицинскую маску, закрывающую нос и рот;
2) Надеть защитные очки или очки для плаванья в бассейне, на глаза;
3) Надеть на лицо респиратор класса не ниже FFP3;
4) Надеть медицинскую шапочку (подшлемник) на голову;
5) Надеть бахилы на ноги;
6 Надеть перчатки на руки;
6) Надеть презерватив на...;
6) Сверху надеть противогаз фильтрующий;
7) Сверху надеть ОЗК (общевойсковой защитный комплект);
8) Лечь на кровать и укрыться одеялом;
9) И наконец (главное!) Никуда не выходить из дому.
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16.06.2020 14:57 Відповісти
Это памятка очень полезна для успокоения запуганного и воинственного коронафоба.
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16.06.2020 15:45 Відповісти
"Кабмин планирует ужесточить ответственность за несоблюдение масочного режима в транспорте и помещениях, - Шмыгаль"

Это первый пункт программы правительства, которую Рада начнет рассматривать, а потом обсуждать.
И остальные пункты программы - такие же.
Вы все поняли, зайчики?
Остальные пункты программы такие же.

"Главное, что не Порошенко"(С)
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16.06.2020 15:34 Відповісти
Это п*здец, граждане украинцы.
Стратегический запас зерна вывезен, после макароновируса в стране безработица, а первым пунктом программы правительста идут штафы.
Ну что, навыбирали, зайчики-"нелохи"?
Готовьтесь пить чай вприглядку теперь.
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16.06.2020 15:36 Відповісти
Главное - отвлечь внимание от происходящего в экономике страны и нейтрализовать, таким примитивным способом, возможный протест.
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16.06.2020 15:48 Відповісти
Так обезьяна падает с дерева по законам ботаники или зоологии?
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16.06.2020 16:09 Відповісти
До сих пор мучаетесь этим вопросом? Ведь его уже Вам много разъясняли - ан нет все равно не понимаете. Займитесь самообразованим.
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16.06.2020 16:27 Відповісти
Мне не нужно разъяснение! Мне нужен ответ - по каким законам обезъяна падает с дерева?
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16.06.2020 17:35 Відповісти
Учи наизусть уголовно-процессуальный кодекс. Там всё написано, что нужно знать образованному человеку.
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16.06.2020 17:39 Відповісти
Куда ты лезешь, Ущерба?
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16.06.2020 18:17 Відповісти
Хочеш природно дихати в спеку - заплатиш штраф. Скільки ми ще цих потвор будемо терпіти?
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16.06.2020 15:49 Відповісти
Долго, так как зе избиратель любит намордники.
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16.06.2020 16:29 Відповісти
Абсолютно правильное решение. Маска должна быть одета во всех общественных местах. Если рядом есть хоть один человек - маска обязательна. А штраф должен быть драконовский. Особо яростных противников масок - свозить в отдельную резервацию, которую оборудовать в Чернобыле, и пускай там передОхнут потихоньку. До ********* не доходит, что может не быть симптомов инфекции вообще и он (этот самый *******) заразит не один десяток человек, кто-то из которых может не пережить эту инфекцию. Дятлам трудно обьяснять что-то. Только штрафы и силовые методы могут через карман и через жопу донести до тупой башки очевидные вещи. Всем - НЕ болеть!
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16.06.2020 17:55 Відповісти
Ваще-то водитель обязан соблюдать "правила перевозки пассажиров" и "ПДД"
Больше он ничего не должен, у него опасная работа.
Меняйте правила перевозки пассажиров, тогда и спрашивайте с него.

А пока достаточно надписи на двери "без масок не входить, штраф бла...бла...бла..."
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16.06.2020 18:37 Відповісти
Кабмін планує посилити відповідальність за недотримання маскового режиму в транспорті і приміщеннях, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9250
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17.06.2020 06:13 Відповісти
 
 