Кабмін планує посилити відповідальність за недотримання маскового режиму в транспорті і приміщеннях, - Шмигаль
У Кабміні готові переглянути питання носіння масок на вулицях, але маски в приміщеннях ще довго будуть актуальними.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Звертаючись до голів ОДА, очільник Уряду наголосив, що зараз дуже важливо тримати епідемію під контролем, особливо враховуючи той факт, що послаблення карантинних заходів, на жаль, суспільством сприймається як скасування карантину.
"Людям треба роз'яснювати ці питання. Щодо дотримання соціальної дистанції, щодо дотримання маскового режиму. Ми готові переглянути питання носіння масок на вулицях, але маски в приміщеннях ще довго будуть актуальними. Тому ми плануємо виносити на засідання Уряду та у Верховну Раду питання посилення адміністративної відповідальності за недотримання маскового режиму в приміщеннях та громадському транспорті. Дуже важливо постійно комунікувати з суспільством з метою дотримання цих соціальних заходів", - підкреслив Шмигаль.
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Бацька послал всех с пандемией, за что ему большой респект и за одно и РБ!
Решили вирусом заменить Христа,Аллаха Будду и прочих святых...
Вот такой хер я им маску буду одевать..
Тут не за маску привлекут...а за сопротивление полицейским...люди озверевшие и справедливо...полицейский может получить отвертку в горло или гаечный ключ от озверевшего работяги...
В такой ситуации https://enovosty.com/tag/pravitelstvo правительство Бразилии решилось на крайние меры и закрыло большую часть статистики, относительно эпидемии. «Минздрав Бразилии принял решение не публиковать данные об общем числе подтвержденных случаев заражения и умерших от коронавируса в стране, а также не давать общую информацию о распространении инфекции по бразильским регионам».
Этот ход говорит вот о чем. Правительство Бразилии оказалось абсолютно беспомощным перед лицом угрозы. Оно не смогло принять адекватных мер, чтобы остановить или хотя бы замедлить катастрофу. Но как и в большинстве других стран, показавших такие страшные результаты, ни одно первое лицо не признало своих ошибок или некомпетентности и не подало в отставку
Как видим ....все таки упавшая станция....ценнейшая вещь!!!!
А также наложить штраф на отказывющихся делать КУ! при пересечения проходной любой организации...
І ніхто нічого...
PS Азиатские страны, Япония, Ю.Корея, давно, и без коронавируса, как минимум половина населения на улице в масках. У них тоже +40, но что-то не видать умерших от удушья из-за маски.
Нет, просто в Японии нет понятия "больничный", ты там всегда болеешь за свой счет. А если много болеешь, то ты тем самым подводишь компанию, в которой работаешь, а это веская причина для увольнения. Поэтому нужно беречь своё здоровье, и если где-то малейшая эпидемия ОРВИ, все быстро натягивают маски. Хоть они в таких случаях и слабо помогают. Иногда ради того, чтобы просто кушать, люди творят весьма странные вещи.
Но я не об этом. Я о том, что у них тоже бывает весьма жарко, но что-то не видать умерших в маски от удушья.
Любыми методами
1) Надеть марлевую медицинскую маску, закрывающую нос и рот;
2) Надеть защитные очки или очки для плаванья в бассейне, на глаза;
3) Надеть на лицо респиратор класса не ниже FFP3;
4) Надеть медицинскую шапочку (подшлемник) на голову;
5) Надеть бахилы на ноги;
6 Надеть перчатки на руки;
6) Надеть презерватив на...;
6) Сверху надеть противогаз фильтрующий;
7) Сверху надеть ОЗК (общевойсковой защитный комплект);
8) Лечь на кровать и укрыться одеялом;
9) И наконец (главное!) Никуда не выходить из дому.
Это первый пункт программы правительства, которую Рада начнет рассматривать, а потом обсуждать.
И остальные пункты программы - такие же.
Вы все поняли, зайчики?
Остальные пункты программы такие же.
"Главное, что не Порошенко"(С)
Стратегический запас зерна вывезен, после макароновируса в стране безработица, а первым пунктом программы правительста идут штафы.
Ну что, навыбирали, зайчики-"нелохи"?
Готовьтесь пить чай вприглядку теперь.
Больше он ничего не должен, у него опасная работа.
Меняйте правила перевозки пассажиров, тогда и спрашивайте с него.
А пока достаточно надписи на двери "без масок не входить, штраф бла...бла...бла..."