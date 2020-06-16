Кабмін планує посилити відповідальність за недотримання маскового режиму в транспорті і приміщеннях, - Шмигаль

У Кабміні готові переглянути питання носіння масок на вулицях, але маски в приміщеннях ще довго будуть актуальними.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Звертаючись до голів ОДА, очільник Уряду наголосив, що зараз дуже важливо тримати епідемію під контролем, особливо враховуючи той факт, що послаблення карантинних заходів, на жаль, суспільством сприймається як скасування карантину.

"Людям треба роз'яснювати ці питання. Щодо дотримання соціальної дистанції, щодо дотримання маскового режиму. Ми готові переглянути питання носіння масок на вулицях, але маски в приміщеннях ще довго будуть актуальними. Тому ми плануємо виносити на засідання Уряду та у Верховну Раду питання посилення адміністративної відповідальності за недотримання маскового режиму в приміщеннях та громадському транспорті. Дуже важливо постійно комунікувати з суспільством з метою дотримання цих соціальних заходів", - підкреслив Шмигаль.

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