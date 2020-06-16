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Наша мета - за два роки зменшити аварійність на дорогах на 30% - Криклій

Наша мета - за два роки зменшити аварійність на дорогах на 30% - Криклій

3,2 млрд грн цього року виділено на програму безпеки дорожнього руху. Вона, зокрема, передбачає встановлення КАФів на дорогах державного значення, програмне забезпечення для них, домедичну, екстрену медичну допомогу, спецавтомобілі для служби надзвичайних ситуацій, острівці безпеки, освітлення та безпечні переходи.

Про це сказав міністр інфраструктури в інтерв’ю "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"Наша мета – впродовж 2 років зменшити аварійність на дорогах на 30%, тобто щороку близько 1200 людей будемо фактично рятувати через реалізацію цієї держпрограми. А до 2024-го – 40% зниження рівня смертності і до 1500 порятованих життів" - зазначив Владислав Криклій.

За словами міністра, кількість порушень правил дорожнього руху поступово зменшується. До кінця року міністерство планує встановити на дорогах ще 220 камер.

"Розраховуємо, що за рік-два вже близько 1000 камер адмініструватимуться в Україні і вона ставатиме потроху Європою. Як бачимо, ризик втратити гроші працює краще, ніж соціальна реклама" - каже Криклій.

На ремонт доріг державного значення передбачено 100 млрд бюджетних коштів. За даними міністра, також фінансувати будівництво під гарантії обласних держадміністрацій готові ЄБРР, державні та приватні банки. Наразі проводиться незалежний аудит доріг. А за технічним станом автошляхів слідкуватиме інженер-консультант великої міжнародної компанії зі світовим ім’ям.

Автор: 

аварія (561) дороги (3061) ПДР (476) ремонт (2301) Криклій Владислав (548)


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Топ коментарі
+7
4000$ в месяц учителям дали, ВВП подняли на 40%, 500 тыщ рабочих мест создали, 4тыс км дорог отремонтировали, крелиты под 2% мелкому бизнесу раздали. (я ничего не пропустил?)
Теперь самое время на 30% уменьшить аварийность.

--
Киздуны сраные.
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16.06.2020 13:38
+6
Штрафы для бедных и богатых одинаковые. Значить богачам будет плевать на них.
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16.06.2020 13:38
+5
смертность уменьшают строя нормальные дороги с отбойниками, без перекрестков и переходов, а не камерами
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16.06.2020 13:42
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4000$ в месяц учителям дали, ВВП подняли на 40%, 500 тыщ рабочих мест создали, 4тыс км дорог отремонтировали, крелиты под 2% мелкому бизнесу раздали. (я ничего не пропустил?)
Теперь самое время на 30% уменьшить аварийность.

--
Киздуны сраные.
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16.06.2020 13:38 Відповісти
Поїхав я по новим дорогам на яких встановили острівки безпеки перед в'їздом в населений пункт - це жах, практично всі острівки безпеки знищені, водії на швидкості влітають в ці незрозумілі конструкції на дорозі, розбивають машини о бордюрні камені острівка безпеки (незрозуміло чому і як посередині траси з'явився бордюрний камінь і чому острівок безпеки піднятий на дорогою????), всі знаки які тупо стоять посеред траси і незрозуміло що показують, побиті або зламані від ДТП, звичайно що ніякого освітлення в цьому місці немає, якщо в дощ їдеш взагалі не зрозуміло що відбувається і куди треба їхати, купа якихось додаткових смуг роз'їзду зроблено, які раптом обриваються і ти вже їдеш по узбіччю, бо немає ніякого огородження і вказівників що ця смуга закінчується і потрібно змінювати рядність. Короче кажучи від Умані до Хмельницького це не дорога, а жах! Новий асфальт застелили, але забули включити мізки коли проектували і на дорозі неймовірна кількість аварійно-небезпечних ділянок, які можна було усунути, просто збільшивши ширину дороги протягом додаткових 200-300м. Я зрозумів що нашим людям гроші давати не можна, вони ідіоти! Навіть якщо дати нашим людям можливість будувати з відкритим кошторисом, без обмежень, вони все одно зроблять якусь какашку, бо вони не знають як має будуватись європейська дорога і як потрібно уникати аварій ще на етапі проектування доріг! Шановний пан Кріклій, я Вас як колишній Укравтодорівець прошу, не робіть ідіотських заяв, а робіть свою роботу якісно! Не витрачайте гроші на всяку куйню, а витрачайте гроші на якісні проекти - перевіряйте, млять проекти за якими Ви будуєте дороги, бо це якась куйня виходить! Аварії стаються на новій дорозі Умань-Вінниця-Хмільницький просто на рівному місці, на пустій дорозі, через кончєну схему руху на реверсивній смузі де незрозуміло де закінчується рух в тому чи іншому напрямку на реверсній смузі! Намалюйте, млять на дорогі стрілки щоб люди не плутались, бо знаки на дорозі розставляють ідіоти, не там де треба і не стільки скільки треба, десь на узбіччі де його ніх не видно! Якісне проектування доріг збереже в мільйон раз більше життів на дорогах ніж дебільні камери, які ще потрібно підключити, налаштувати, обслужити і підтримувати в робочому стані!
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16.06.2020 13:47 Відповісти
Окреме здивування в мене викликало те що нові дороги будують по старим маршрутам, які є незручними та аварійно-небезпечними! Я розумію що накатати асфальт на стару основу зараз дуже швидко та дешево, а гроші можна взяти як за капітальний ремонт дороги з заміною всієї інфраструктури - але ж це по-дебільному! Нова дорога - автомагістраль, має проходити не по населеним пунктам з обмеженнями швидкості 40-50км протягом кількох кілометрів, не зігзагами по кожному яру та каньону, не американськими горками по рівному полю, коли не бачиш зустрічної машини через перепади висоти дороги в кілька метрів на одному кілометрі, млять! Будуйте нормальні дороги, з мостами та естакадами, прямі і рівні, бо те що Ви будуєте - це пістець!
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16.06.2020 13:57 Відповісти
Вони будуватимуть,так,як Ви кажете,але для цього Україні потрібен Президент..
(а ще краще -фірер )
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16.06.2020 14:23 Відповісти
Штрафы для бедных и богатых одинаковые. Значить богачам будет плевать на них.
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16.06.2020 13:38 Відповісти
Якщо економіка буде так "зростати", як і останній рік, то за 2 роки половина населення не зможе виїхати на дороги, бо не буде коштів на пальне... Ось і зниження аварійності
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16.06.2020 13:41 Відповісти
смертность уменьшают строя нормальные дороги с отбойниками, без перекрестков и переходов, а не камерами
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16.06.2020 13:42 Відповісти
Так говорили каждый раз, когда поднимали штрафы.
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16.06.2020 13:45 Відповісти
Ну, если и штрафы не помогают, тогда только расстрел..
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16.06.2020 13:48 Відповісти
Расстрел тоже не поможет. Здесь как с штрафами - только для "пересiчних".
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16.06.2020 13:54 Відповісти
Нашо так складно? Там он у зекоманди є "просте рішення"™ : нада проста перестать ездить!
І проблема ДТП як рукою зніметься.
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16.06.2020 13:47 Відповісти
В них для цього клепки не вистачить.
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16.06.2020 13:55 Відповісти
А давай на 90%
А то гидранту хвастаться мало чем.
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16.06.2020 13:57 Відповісти
Старо как мир...
Через два года...или падишах...или осел...или криклий...😃
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16.06.2020 14:27 Відповісти
А найкраще якщо всі втрьох разом і не через два роки, а хоча б завтра.
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16.06.2020 16:13 Відповісти
Опять распил! Какие нах КАФы, медицина, островки и пр.лабуда. Возьми трассу Днепр-Харьков: 4 полосы, без перекрестные развязки, никаких светофоров и наземных пеш.переходов. Там какая аварийность? Минимальная! Потому, что у каждого своя полоса, никто не выезжает на встречку, нормальное состояние покрытия - а это значит никто восьмерки на скорости не выписывает в попытке сохранить ходовку. Вот это - снижение аварийности. А не твоя "видимость", которая по факту - очередной распил бабла без каких бы-то ни было результатов. Если не понимает - дебил, но я склоняюсь к мысли что все прекрасно понимает и это просто видимость работы с приятным финансовым бонусом.
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16.06.2020 14:54 Відповісти
Піпл (73%) схаває все
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16.06.2020 16:14 Відповісти
А где этот Крикун увидел дороги?
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16.06.2020 15:36 Відповісти
 
 