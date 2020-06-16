Наша мета - за два роки зменшити аварійність на дорогах на 30% - Криклій

3,2 млрд грн цього року виділено на програму безпеки дорожнього руху. Вона, зокрема, передбачає встановлення КАФів на дорогах державного значення, програмне забезпечення для них, домедичну, екстрену медичну допомогу, спецавтомобілі для служби надзвичайних ситуацій, острівці безпеки, освітлення та безпечні переходи.

Про це сказав міністр інфраструктури в інтерв’ю "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"Наша мета – впродовж 2 років зменшити аварійність на дорогах на 30%, тобто щороку близько 1200 людей будемо фактично рятувати через реалізацію цієї держпрограми. А до 2024-го – 40% зниження рівня смертності і до 1500 порятованих життів" - зазначив Владислав Криклій.

За словами міністра, кількість порушень правил дорожнього руху поступово зменшується. До кінця року міністерство планує встановити на дорогах ще 220 камер.

"Розраховуємо, що за рік-два вже близько 1000 камер адмініструватимуться в Україні і вона ставатиме потроху Європою. Як бачимо, ризик втратити гроші працює краще, ніж соціальна реклама" - каже Криклій.

На ремонт доріг державного значення передбачено 100 млрд бюджетних коштів. За даними міністра, також фінансувати будівництво під гарантії обласних держадміністрацій готові ЄБРР, державні та приватні банки. Наразі проводиться незалежний аудит доріг. А за технічним станом автошляхів слідкуватиме інженер-консультант великої міжнародної компанії зі світовим ім’ям.