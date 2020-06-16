УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11196 відвідувачів онлайн
Новини
2 149 12

Росія порушує Основоположний акт НАТО-РФ, зокрема, здійснюючи агресивні дії в Україні, - Столтенберг

Росія порушує Основоположний акт НАТО-РФ, зокрема, здійснюючи агресивні дії в Україні, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Основоположний акт про відносини альянсу і Росії порушує російська сторона, тоді як присутність сил НАТО біля західних кордонів РФ він вважає відповідною цьому документу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у вівторок у Брюсселі під час відео-пресконференції, яка відбулася напередодні засідання міністрів оборони альянсу.

"Нові тактичні угруповання (збройних сил НАТО. - Ред.) на сході європейського континенту не порушують Основоположного акта НАТО-Росія. Але ми знаємо, що це Росія не дотримується цього акта, зокрема, здійснюючи агресивні дії в Україні", - заявив генсек НАТО.

"Присутність НАТО на сході альянсу не суперечить акту НАТО-Росія", - повторив Столтенберг.

Також читайте: Україна довела, що вона дуже цінний партнер для НАТО, - Столтенберг

Основоположний акт про взаємні відносини, співпрацю і безпеку між Російською Федерацією та Організацією Північноатлантичного договору було підписано 1997 року.

Автор: 

НАТО (6441) росія (65146) Столтенберг Єнс (1596)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Россия нарушает Основополагающий акт НАТО-РФ, в частности, осуществляя агрессивные действия в Украине, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5534
показати весь коментар
16.06.2020 13:36
+5
Это надо напрямую сказать Зеленскому, а то я ни разу не слышал от него, что раша агрессор.
показати весь коментар
16.06.2020 13:39
+4
То есть профицитный бюджет и 4% рост ВВП то была катастрофа.
Хорошо шо Зеленский все поправил
показати весь коментар
16.06.2020 13:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Россия нарушает Основополагающий акт НАТО-РФ, в частности, осуществляя агрессивные действия в Украине, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5534
показати весь коментар
16.06.2020 13:36 Відповісти
Учите историю
ЯО сдал Кучма.
показати весь коментар
16.06.2020 13:50 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2015/10/16/7085061/
показати весь коментар
16.06.2020 15:57 Відповісти
Заголовок статься не соответствует тексту. Кравчук рассказывает почему Украина вообще сделала ЯО. А Будапештский Меморандум подписывал Кучма, будучи уже президентом.
показати весь коментар
16.06.2020 19:05 Відповісти
Это надо напрямую сказать Зеленскому, а то я ни разу не слышал от него, что раша агрессор.
показати весь коментар
16.06.2020 13:39 Відповісти
3Енукович сам служит рф! Когда до вас уже дойдёт, а?
показати весь коментар
17.06.2020 00:51 Відповісти
То есть профицитный бюджет и 4% рост ВВП то была катастрофа.
Хорошо шо Зеленский все поправил
показати весь коментар
16.06.2020 13:39 Відповісти
Украина остается для США стратегическим партнером. И эта помощь лучшее доказательства этого статуса наших отношений. США наш союзник - без вопросов.
Вторая новость из этого же направления, не менее важная. Украина получила статус участника программы расширенных возможностей НАТО. Такое решение принял Совет Североатлантического Альянса. Это последняя ступенька перед вступлением в НАТО. Ряд европейских государств даже считает такой статус достаточным и на нем остановились. Но наша стратегическая цель - вступление в НАТО. Так записано в Конституции. И мы достаточно успешно двигаемся в этом направлении. Программа расширенных возможностей действительно дает массу вариантов развития сотрудничества в индивидуальной программе. Это не только совместные учения, но и деступ к разведданным и аналитическим внутренним материалам Альянса. Таких партнеров у НАТО всего шесть: Финляндия, Австралия, Грузия, Иордания и Швеция. Теперь и Украина. Вот такие две мегапозитивные новости.
Конечно, крики "Зрада" продаются лучше, но тут двойной успех на нашем стратегическом курсе в НАТО и военном партнерстве с США. И, кстати, Зеленский модерировал и курировал эти процессы. Так что никакой смены курса и уступок Кремлю. Не зря они уже называют его националистом. Запоребрик в ярости скрипит оставшимися после встречи с ВСУ зубками. И нет приятнее звука под Луной...https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/horoshie-novosti-kotoryie-zastavili-moskvu-ponervnichat.htm
показати весь коментар
16.06.2020 14:50 Відповісти
как можна такоє пра расісюшку гаваріть!
ана жи за мір!
а НАТА - агрісівний блок протів расісюшкі!
показати весь коментар
16.06.2020 13:40 Відповісти
По-моему он больший украинец и ее патриот чем те кто у власти Украины 🇺🇦, очень жаль ... 😞
показати весь коментар
16.06.2020 14:17 Відповісти
поки ПРЕЗЕ сховалося, міжнародна спільнота підтримує Україну своїми заявами
показати весь коментар
16.06.2020 20:48 Відповісти
 
 