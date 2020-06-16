Росія порушує Основоположний акт НАТО-РФ, зокрема, здійснюючи агресивні дії в Україні, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Основоположний акт про відносини альянсу і Росії порушує російська сторона, тоді як присутність сил НАТО біля західних кордонів РФ він вважає відповідною цьому документу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у вівторок у Брюсселі під час відео-пресконференції, яка відбулася напередодні засідання міністрів оборони альянсу.

"Нові тактичні угруповання (збройних сил НАТО. - Ред.) на сході європейського континенту не порушують Основоположного акта НАТО-Росія. Але ми знаємо, що це Росія не дотримується цього акта, зокрема, здійснюючи агресивні дії в Україні", - заявив генсек НАТО.

"Присутність НАТО на сході альянсу не суперечить акту НАТО-Росія", - повторив Столтенберг.

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Основоположний акт про взаємні відносини, співпрацю і безпеку між Російською Федерацією та Організацією Північноатлантичного договору було підписано 1997 року.