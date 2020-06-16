Росія порушує Основоположний акт НАТО-РФ, зокрема, здійснюючи агресивні дії в Україні, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Основоположний акт про відносини альянсу і Росії порушує російська сторона, тоді як присутність сил НАТО біля західних кордонів РФ він вважає відповідною цьому документу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у вівторок у Брюсселі під час відео-пресконференції, яка відбулася напередодні засідання міністрів оборони альянсу.
"Нові тактичні угруповання (збройних сил НАТО. - Ред.) на сході європейського континенту не порушують Основоположного акта НАТО-Росія. Але ми знаємо, що це Росія не дотримується цього акта, зокрема, здійснюючи агресивні дії в Україні", - заявив генсек НАТО.
"Присутність НАТО на сході альянсу не суперечить акту НАТО-Росія", - повторив Столтенберг.
Основоположний акт про взаємні відносини, співпрацю і безпеку між Російською Федерацією та Організацією Північноатлантичного договору було підписано 1997 року.
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ЯО сдал Кучма.
Хорошо шо Зеленский все поправил
Вторая новость из этого же направления, не менее важная. Украина получила статус участника программы расширенных возможностей НАТО. Такое решение принял Совет Североатлантического Альянса. Это последняя ступенька перед вступлением в НАТО. Ряд европейских государств даже считает такой статус достаточным и на нем остановились. Но наша стратегическая цель - вступление в НАТО. Так записано в Конституции. И мы достаточно успешно двигаемся в этом направлении. Программа расширенных возможностей действительно дает массу вариантов развития сотрудничества в индивидуальной программе. Это не только совместные учения, но и деступ к разведданным и аналитическим внутренним материалам Альянса. Таких партнеров у НАТО всего шесть: Финляндия, Австралия, Грузия, Иордания и Швеция. Теперь и Украина. Вот такие две мегапозитивные новости.
Конечно, крики "Зрада" продаются лучше, но тут двойной успех на нашем стратегическом курсе в НАТО и военном партнерстве с США. И, кстати, Зеленский модерировал и курировал эти процессы. Так что никакой смены курса и уступок Кремлю. Не зря они уже называют его националистом. Запоребрик в ярости скрипит оставшимися после встречи с ВСУ зубками. И нет приятнее звука под Луной...https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/horoshie-novosti-kotoryie-zastavili-moskvu-ponervnichat.htm
ана жи за мір!
а НАТА - агрісівний блок протів расісюшкі!