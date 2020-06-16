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"Слуги народу" виключили з переліку держкомпаній, які не підлягають приватизації, підприємства, що забезпечують постачання води в Крим, - нардеп "Голосу" Юрчишин

У законопроєкт №2831-1 авторства депутатів від "Слуги народу" з переліку підприємств, що не підлягають приватизації, виключили Управління Північно-Кримського каналу і Управління Головного Каховського магістрального каналу, які забезпечують постачання води на Кримський півострів, заявив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Сьогодні на комітеті з питань антикорупційної політики буде спроба повернути українську воду в Крим для того, щоб забезпечувати потреби окупантів. У законопроєкті 2831-1 авторства "Слуг народу" з переліку підприємств, що не підлягають приватизації, зникли Управління Північно-Кримського каналу й Управління Головного Каховського магістрального каналу. По суті - це два державні підприємства, ключовим завданням яких є забезпечувати Крим українським водою", - розповів Юрчишин агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Депутат вважає, що такі дії його колег зі "Слуги народу" - це спроба знайти механізм відновлення постачань води на Кримський півострів.

"У дивний спосіб у законопроєкті, який ініціювали депутати більшості, зникає заборона на приватизацію державних підприємств, які забезпечують роботу кримських каналів. Що це? Черговий прояв непрофесіоналізму абочи реалізація російських планів?" - додав нардеп.

Також читайте: Приватизація топових держпідприємств відкладається, - Шмигаль

Автор: 

ВР (14972) Крим (14143) приватизація (1674) Юрчишин Ярослав (153) водопостачання (832) вода (1177) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+57
"Слуги народа" исключили из перечня госкомпаний, не подлежащих приватизации, предприятия, обеспечивающие поставки воды в Крым, - нардеп "Голоса" Юрчишин - Цензор.НЕТ 4161
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16.06.2020 13:50
+47
Хуженєбудєт, давай, Найнікчемніший, сци своїм баранам в очі.
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16.06.2020 13:49
+42
"Слуги народа" исключили из перечня госкомпаний, не подлежащих приватизации, предприятия, обеспечивающие поставки воды в Крым, - нардеп "Голоса" Юрчишин - Цензор.НЕТ 2355
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16.06.2020 13:50
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Хуженєбудєт, давай, Найнікчемніший, сци своїм баранам в очі.
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16.06.2020 13:49 Відповісти
Похоже на ход конем.
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16.06.2020 13:49 Відповісти
Ні, схоже 95 кватал втомився і хоче на відпочинок в Ростов.
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16.06.2020 13:54 Відповісти
Об этом ходе предупреждали, как минимум два месяца назад.
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16.06.2020 16:27 Відповісти
в нас мудрий нарід,він цього не допустить! вийде і скине Зелену владу!(хоча **** шо вони скинуть?з дому не вийдуть бо вже тіпа я за него не голосовал!)
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16.06.2020 23:46 Відповісти
"Слуги народа" исключили из перечня госкомпаний, не подлежащих приватизации, предприятия, обеспечивающие поставки воды в Крым, - нардеп "Голоса" Юрчишин - Цензор.НЕТ 2355
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16.06.2020 13:50 Відповісти
"Слуги народа" исключили из перечня госкомпаний, не подлежащих приватизации, предприятия, обеспечивающие поставки воды в Крым, - нардеп "Голоса" Юрчишин - Цензор.НЕТ 2725
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16.06.2020 13:50 Відповісти
"Слуги народа" исключили из перечня госкомпаний, не подлежащих приватизации, предприятия, обеспечивающие поставки воды в Крым, - нардеп "Голоса" Юрчишин - Цензор.НЕТ 4161
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16.06.2020 13:50 Відповісти
"Слуги народа" исключили из перечня госкомпаний, не подлежащих приватизации, предприятия, обеспечивающие поставки воды в Крым, - нардеп "Голоса" Юрчишин - Цензор.НЕТ 1650
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16.06.2020 13:50 Відповісти
"Слуги народу" виключили з переліку держкомпаній, які не підлягають приватизації, підприємства, що забезпечують постачання води в Крим, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 2075
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16.06.2020 14:17 Відповісти
Т.е. поставлять параше воду в крымняш теперь будут частные зебилы, а не государственные.
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16.06.2020 13:51 Відповісти
вибачте, але пісю їм в попу
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16.06.2020 13:55 Відповісти
ну да контору купит бужанский с дубинским и вуаля.
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16.06.2020 13:55 Відповісти
і після цього неочикувано полетять ці українофоби до праотців
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16.06.2020 14:14 Відповісти
канал хтось приватизує.А де вони будуть брати воду на його наповнення?Канал--це окрема одиниця.А вода --?????????
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16.06.2020 17:49 Відповісти
Ху*ло с Зелей скажут- воду Бог подал...
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16.06.2020 19:44 Відповісти
Ахтунг!
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16.06.2020 13:52 Відповісти
приехали. теперь мертвечук может смело приватизировать СКК и качать на Крым воду. правда татары мешками с песком будут каждую ночь канал забрасывать, но...
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16.06.2020 13:52 Відповісти
Тю. А нацгвардія, Грішин-Сємєнченко та Білєцкій будуть канал охороняти.
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16.06.2020 14:31 Відповісти
А не пора уже кого-нибудь повесить? Ну хоть 70% быдла?
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16.06.2020 13:52 Відповісти
Готов намыливать верёвки и выбивать табуретки... Когда начинаем?
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16.06.2020 14:06 Відповісти
Гитлера с Сталиным нет. Увы.
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16.06.2020 14:17 Відповісти
Почни з себе- дихати легше буде!
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16.06.2020 14:08 Відповісти
Такие как ты будут дыхать в верёвке, головой вниз, чтобы каждый мог подойти, и по роже сапогом врезать, пока не сдохнешь.
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16.06.2020 14:21 Відповісти
Яке ж ти недолуге створіння! "Запарєбрік", як він є! Тобі що- пляшку завелику дали, що розкукурікався?
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16.06.2020 14:24 Відповісти
Спугалось, чмо?
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16.06.2020 14:25 Відповісти
Обісрався, напляшечник?)))
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16.06.2020 14:27 Відповісти
Вы не сруские воши, вы местные гниды. Скоро доберёмся до вас, и посадим. И на 3-х литровую банку тоже.
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16.06.2020 14:29 Відповісти
Живите, ПОКА.
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16.06.2020 14:30 Відповісти
Який войовничий бойовий півник! Покудахкай, поки чоловік не повернувся!
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16.06.2020 14:33 Відповісти
Я хоть на 70% русский, но промолчу, бо забанят. Я Родину, Украину люблю. Но ты, **** *** ** ** * ************* понял, что тебя ждёт.
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16.06.2020 14:39 Відповісти
Що ти там прокукурікав?
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16.06.2020 14:46 Відповісти
Не уймёшься? Москалык. Мусором до пенсии служил?
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16.06.2020 14:49 Відповісти
ЗелеНые мрази
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16.06.2020 13:54 Відповісти
Бомбануло, соєві паскуди?)))
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16.06.2020 14:09 Відповісти
Я так понимаю,ты одобряешь эту новость?😂🌷
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16.06.2020 14:13 Відповісти
Ні, не схвалюю, просто відповів у стилі https://censor.net/user/246592, щоб він зрозумів, про що йде мова.
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16.06.2020 14:19 Відповісти
Так а шо він не так сказав?😂
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16.06.2020 14:24 Відповісти
А ти спробуй подумати, що ж у фразі "ЗелеНые мрази" не так? То є такий маленький тест на кацапізм, якщо все гаразд, то тест позитивний.
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16.06.2020 14:26 Відповісти
Якщо вони хочуть дати воду в Крим.Вони не "мрази"?Тоді хто вони?Молодці?😂
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16.06.2020 14:28 Відповісти
Радуешься за своих кацапских братушек?
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16.06.2020 14:15 Відповісти
А з якого переляку мені радіти за твоїх родичів?
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16.06.2020 14:20 Відповісти
Не нужно делать хорошую мину при плохой игре. Весь форум понял что ты малорос.
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16.06.2020 14:29 Відповісти
Сам вигадав, сам образився, сам себе попестив! Молодець! Напевно ти ще й сам себе лайкаєш!)))
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16.06.2020 14:32 Відповісти
В отличии от тебя, барана, мне лайкают другие, а тебя тупо банят. Наверное потому что ты убожество.
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16.06.2020 14:36 Відповісти
мокша, не секрет - что ты и прочие зебилы поддеррживают ВСЕ проросийсие действия вислюка и Ко.
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16.06.2020 14:21 Відповісти
затонепорошенко!!!
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16.06.2020 13:56 Відповісти
Молодець! Навіть до тебе починає доходити.
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16.06.2020 14:21 Відповісти
"Слуги народу" виключили з переліку держкомпаній, які не підлягають приватизації, підприємства, що забезпечують постачання води в Крим, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 4213
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16.06.2020 13:58 Відповісти
Ой хотят ЗЕленые в Ростов, ой хотят!!!!
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16.06.2020 13:58 Відповісти
Зеленский - президент-катастрофа, третий подряд в Украине, - эксперт Июнь 16, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82.html#comments Комментарии: 8
"Слуги народу" виключили з переліку держкомпаній, які не підлягають приватизації, підприємства, що забезпечують постачання води в Крим, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 9224С пародиями надо возвращаться обратно в «95 квартал». Святослав Вакарчук смог, и Владимир Зеленский сможет.
Есть такой популярный литературный жанр - «роман-катастрофа». А у нас сходный тип государственной власти вырисовывается - «президент-катастрофа». Как минимум, уже третий подряд.
Такое мнение https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639&__tn__=%2CdC-R1.g-R&eid=ARC_OzEiGuFLLw4s-pepZLrbDeE6KVjn7-2DjKetfppMUNGjo9Pktd51fm_NS_lkIp8uEjofnmyHRFRK&hc_ref=ARQ1DaHxflclzYN4nY0-vwULDVGiRV1FBN9CaDm28raTox51n0BlD82dq0COuAhiR7k&fref=nf высказал сегодня политический аналитик Александр Кочетков в Фейсбуке.
Вынужден признаться: я переоценил способность Владимира Зеленского противостоять манипуляциям. Мне казалось, что человек, занимающийся политической сатирой, обязан обладать критичностью мышления и самостоятельностью характера.
На деле получилось наоборот. Сейчас в интервью ВАЗа можно на слух определить, с чьего голоса из своего окружения поет наш президент.
ВАЗ ведется на примитивные слоганы. Взять, например, миф о ФОПах как способе ухода крупного бизнеса от налогов. И вместо того, чтобы поставить на место крупных неплательщиков, власть Зеленского начинает душить мелких и средних предпринимателей. Которые и так придушены карантином.
Та же история с возобновляемыми источниками энергии, которые якобы разрушают экономику Украину. Заметьте, не жадность олигархов разрушает, а именно инвестиции в возобновляемую энергетику!
Последнее время у Зеленского прорезалась еще одна «манечка» - якобы самоуправляемость местной власти ведет к сепаратизму. Блин, да ведь именно готовность местных элит вместе с патриотическими гражданами защищать свои города спасла Украину от путинской агрессии! Так было в Днепре, Харькове, Одессе, Запорожье, Николаеве.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/06/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%83.html Президент Зеленский совершил роковую ошибку - политолог
Да, в этой истории есть и героические, и трагические страницы, но если бы не это сопротивление на местах, сегодня Владимиру Зеленскому не было бы чем руководить.
А нынче силовики получили «задачу государственной важности» - накопать на всех мэров в Украине компромата, что будто бы позволит выдвиженцам офиса президента выиграть местные выборы.
Коррупция - конечно, беда. Но так почему президент начинает войну с мэрами, а не с того, о чем криком кричат на эфирах депутаты «Слуги народа»: с миллиардных «скруток», с дыр на таможне размером с туннель под Ла-Маншем, с контрабанды сигарет и леса-кругляка, с очередного правительственно-олигархического сговора в энергетике и других сферах?
Президент не слышит своих собственных депутатов. Потому что его уши заняты нашептывателями о «мэрах-сепаратистах». Его убедили, что без контроля местных громад президентская власть будет не полной…
Неужто он не в состоянии понять, что власть - лишь инструмент? Как видеокамера, которой можно снимать и эпическое кино, и примитивное порно. Поэтому главный вопрос: зачем тебе, Владимир Александрович, невиданная до сих пор в Украине концентрация власти? Чтобы что?
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/06/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B0.html Зеленский обманул украинцев своим законопроектом о народовластии - Тимошенко. Видео
Если двинуть страну к светлому будущему, то предъяви обществу свой стратегический и тактический план, люди тебя с воодушевлением поддержат, и тогда никакой мэр не посмеет что-либо перечить.
А если бесконтрольная власть понадобилась, чтобы президентские назначенцы разного калибра получали мзду с каждого киоска по стране, так это пародия на Россию (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
А с пародиями надо возвращаться обратно в «95 квартал». Святослав Вакарчук смог, и Владимир Зеленский сможет.
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16.06.2020 13:59 Відповісти
"Да, в этой истории есть и героические, и трагические страницы, но если бы не это сопротивление на местах, сегодня Владимиру Зеленскому не было бы чем руководить." А вы не думали над тем, что Зеленский как раз и пришел для того, чтобы сделать так, чтобы руководить было нечем? Ведь он не патриот именно Украины, как самостоятельного государства, то есть не проукраинский.
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16.06.2020 14:54 Відповісти
Я уже не раз писал Зе это могильщик страны это молодая зеленая катастрофа не имеющая ни своего мнения ни своего понятия развития просто пустое место ведомое старшими товарищами олигархами ворами
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16.06.2020 15:01 Відповісти
Можна я здогадаюсь хто його хоче приватизувати?
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16.06.2020 14:03 Відповісти
"Сегодня на комитете по вопросам антикоррупционной политики будет попытка вернуть украинскую воду в Крым для того, чтобы обеспечивать потребности оккупантов.

В законопроекте 2831-1 авторства "Слуг народа" из перечня предприятий, не подлежащих приватизации, исчезли Управление Северо-Крымского канала и Управление Главного Каховского магистрального канала.
По сути - это два государственных предприятия, ключевой задачей которых является обеспечивать Крым украинским водой".

Форумные адвокаты слуг-оборотней, косящие под патриотов, как вам такая инициатива ваших избранников?
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16.06.2020 14:04 Відповісти
Злені колаборанти вже ближче і ближче підлазять до води. Хочуть напоїти окупантів для майбутньої країни преможного хабаду. Вкрали землю , вкрадуть і воду!
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16.06.2020 14:09 Відповісти
Значит таки готовятся дать воду окупантам. Мол государство здесь непричем ето фсе частные предприниматели. Мы же не можем указывать частному бизнесу платящему еще и налоги в бюджет. Мы им ого-го когда то...
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16.06.2020 14:09 Відповісти
А ЗЕбилы кукарекали, что это ложь порохоботов....))))
"Коммерсантъ", Москва, 09.01.20.
5 января, пресс служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский, после отдыха на горнолыжном курорте, планирует пробыть в госрезиденции Синегора как минимум до 9 января : "Не исключено, что глава государства продлит отдых до 10, 11 или 12 января".
Однако, по информации издания, после консультаций в Буковеле со своим шефом, олигархом Игорем Коломойским, в эти дни Владимир Зеленский собирался инкогнито посетить оффшорную юрисдикцию Оман. В поездке его сопровождал близкий друг и помощник, теневой министр МИД, Андрей Ермак. Султанат находится в черном списке ЕС и финансовых служб США, являясь тихой гаванью для хранения капиталов топ коррупционеров всего мира. Именно туда, на подставные счета, должны быть перечислены несколько миллиардов долларов, для принятия условий Москвы, по урегулированию кризиса в Донбассе, снятия антироссийских санкций, формального признания Крыма российским, и возобновления подачи днепровской воды уже этой весной, о чем свидетельствует начало ремонтных работ на объектах СКК в Крыму.
Так же, 8-9 января, в Турции, планировалась тайная встреча президентов России и Украины, при посредничестве Виктора Медведчука, куда Владимир Путин должен был прибыть на открытие газопровода "Турецкий поток". Для перелета Зеленского, кум президента России предоставил свой самолет.
Уже очевидно, какую то часть этих планов сорвала катастрофа украинского Боинга компании МАУ в Иране. Это не первый случай, когда капитуляцию Украины перед Путиным срывает форс-мажор.
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16.06.2020 14:19 Відповісти
Зелёная погань опять тестирует терпение украинцев....Интересно, насколько хватит этого терпения?
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16.06.2020 14:09 Відповісти
Веками терпят.
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17.06.2020 00:39 Відповісти
Зебилье сраное думает что все вокруг идиоты а они самые умные.
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16.06.2020 14:11 Відповісти
Им просто наплевать! Враги Украины делают своё вражье дело.
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17.06.2020 00:41 Відповісти
"Що це? Черговий прояв непрофесіоналізму або чи реалізація російських планів?" Джерело: https://censor.net/ua/n3202302
тут навіть нема чого тулити перше питання, все ж очевидно.
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16.06.2020 14:14 Відповісти
Напьються ці мразі дніпровської води аж до несхочу
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16.06.2020 14:18 Відповісти
Кацапские окупаты еще и экстрасенсы, с неделю назад было видео от крымского журналиста, что кацапы практически заканчивают восстановительные работы на Северо-Крымском канале. А тут и законопроект подоспел. Кацапопредсказатели? Не думаю...
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16.06.2020 14:22 Відповісти
Тут розставляють усі точки над і:
https://www.youtube.com/watch?v=B6PLT5UTwzs В Крыму готовят канал для подачи воды с материка? | Крым.Реалии ТВ
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16.06.2020 15:56 Відповісти
А как вы думаете , кто приватизирует , да конешно русские , а затем путин поставит Охрану, как угрозу частному предприятию.
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16.06.2020 14:24 Відповісти
зеленая плесень готова дать воду оккупанту
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16.06.2020 14:40 Відповісти
Всю Украину, что там воду...
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17.06.2020 00:42 Відповісти
Ну конечно, будут делать все возможное, чтобы воду в Крым пустить. Не мытьем, так катаньем. Уроды.
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16.06.2020 14:50 Відповісти
Перечень объектов не подлежащих приватизации подает Кабинет Министров ".
Насамперед слід звернути увагу, що згідно з п. 5 ст. 4 Закону України «Про
приватизацію державного та комунального майна» Верховна
Рада України затверджує перелік об'єктів державної власності, що не підлягають
приватизації, за поданням Кабінету
Міністрів України, що пов'язано, зокрема, з тим, що саме Кабінет
Міністрів України відповідно до п. 5 ст. 116 Конституції України здійснює
управління об'єктами державної власності." ( выводы главного экпертного управления от 20.05.2020) так что ноги растут из Кабмина все остальное обслуга хотелок сверху
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16.06.2020 15:22 Відповісти
-У санаторіях, будинках здоров'я, здравницях ... тимчасово окупованого кремлівськими фашистами )(уйла Українського Криму. Відпочивають, поправляють здоров'я, лікуються ... тисячі кривавих нелюдів з російських окупантів, терористів -колаборантів, бандитів -сепаратистів, кремлівських бойовиків ... Які вже на Донбасі вбили і покалічили десятки тисяч українців. І як ці вбивці )(уйла заявляють що вони повністю залиті кров'ю десятків тисяч ними убитих і покалічених українців... І тепер щоб відмитися від крові вбитих українців вони вимагають від продажних кремлівських ЗЕбілів -капітулянтів нашу українську воду ... Але смоли киплячою а не нашу воду отримаєте прокляті вбивці окупанти разом зі своїми Слугами ЗЕбілами виродками капітулянтами..... Український народ вже ніколи у житті і не за яких обставин не дозволить проклятим кривавим кремлівським - загарбникам і далі безкарно вволю плескатися в своїй як крові так і воді .
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16.06.2020 15:23 Відповісти
А теперь их продадут и кушайте кацапы водичку, плиз.
Зебильная продажная власть.
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16.06.2020 15:37 Відповісти
лол!там он у кирницях на дніпропетровщині вода пропала то тобі пох...ти он про крисчан все пережива!

https://censor.net/news/3202101/krivorojskiyi_deputat_kolesnik_pokazal_nechelovecheskie_usloviya_jizni_24letnego_veterana_ato_s_invalidnostyu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73988162
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16.06.2020 15:39 Відповісти
якійсь тут такі усі "озабочені"тим що ті підприємства уйдуть з державної власності.
і чи то не ті кармані-сімейні охороні фірми та ще дехто хто від простою тих підприємств отимує бабло...
=ну ось чому замісто проплачених мітингів не скинутись та не купити ті підприємства і бистринько поздавати у металолом усі двигуни та насоси і усьоооооооооо....
-сама вода в канал не потече))))))))))))))))))))
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16.06.2020 15:47 Відповісти
Ця ЗЕлена сволота начолі з запроданцем і ворогом України ЗЕянелохом хочут таки дат воду в Крим. Коли вже їм скрутять шії?
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16.06.2020 16:04 Відповісти
Це подарунок шмарклі Мерветчуку.
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16.06.2020 16:15 Відповісти
Путлеру разумеется.
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17.06.2020 00:45 Відповісти
Слава зелёной биомассе!
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16.06.2020 16:23 Відповісти
Суцільне бла-бла-бла на сайті, яке жодним чином не впливає на дії зебанди. Вони спокійно роблять чорну справу.
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16.06.2020 18:20 Відповісти
Ну а хтось ще сумнівається що Зеленський і його слуги олігархів діють на користь російських окупантів?
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16.06.2020 18:36 Відповісти
Много тормозов думают что это просто по глупости. Идиоты...
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17.06.2020 00:46 Відповісти
Беня купит канал за 100 гривен и будет продавать кацапам воду, а нелох оманский скажет это частная инициатива, я ничого нэ можу зробыты
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16.06.2020 19:10 Відповісти
Готують чергову зраду України? Запроданці!
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16.06.2020 19:21 Відповісти
"?" - это лишнее.
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17.06.2020 00:47 Відповісти
Слуги народа сами себе завязывают петлю на шее.
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16.06.2020 20:46 Відповісти
От раньше Родіну любили
Зранку гранату під Радою взірвуть, ввечері редут на колєє поставлять! Щас ніт."Слуги народу" виключили з переліку держкомпаній, які не підлягають приватизації, підприємства, що забезпечують постачання води в Крим, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 3115
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17.06.2020 00:00 Відповісти
 
 