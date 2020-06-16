Багато нардепів висловлюють сумніви щодо кандидата в міністри освіти Шкарлета, - "слуга народу" Кравчук
Заступник голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук каже, що багато її колег висловлюють сумніви щодо кандидата на посаду міністра освіти - ректора Чернігівського університету Сергія Шкарлета.
Про це вона розповіла в коментарі Цензор.НЕТ.
За словами Кравчук, ще не відомо, скільки нардепів з фракції підтримують Шкарлета.
"Щодо кандидатури пана Сергія Шкарлета. Дійсно, ми вчора з ним зустрічалися на фракції, але ми ще не проводили сигнальне голосування, тільки зараз воно відбувається за групами. І тільки якщо ми переконаємося, що підтримка фракції є, постанова буде вноситися. Поки ми не маємо таких узагальнених результатів, але те, що я спілкуюся з колегами - багато колег певні свої такі сумніви щодо цієї кандидатури виносять", - сказала Кравчук.
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Министр будет чудесный.
https://censor.net/news/3202258/90_fraktsii_podderjivaet_shkarleta_na_doljnost_ministra_obrazovaniya_sluga_naroda_kachura . Перефразувавши класика, то візажист, масажист і фотограф. Не домовляться.
...это он, это он ....**** хамелеон....