Багато нардепів висловлюють сумніви щодо кандидата в міністри освіти Шкарлета, - "слуга народу" Кравчук

Заступник голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук каже, що багато її колег висловлюють сумніви щодо кандидата на посаду міністра освіти - ректора Чернігівського університету Сергія Шкарлета.

Про це вона розповіла в коментарі Цензор.НЕТ.

За словами Кравчук, ще не відомо, скільки нардепів з фракції підтримують Шкарлета.

"Щодо кандидатури пана Сергія Шкарлета. Дійсно, ми вчора з ним зустрічалися на фракції, але ми ще не проводили сигнальне голосування, тільки зараз воно відбувається за групами. І тільки якщо ми переконаємося, що підтримка фракції є, постанова буде вноситися. Поки ми не маємо таких узагальнених результатів, але те, що я спілкуюся з колегами - багато колег певні свої такі сумніви щодо цієї кандидатури виносять", - сказала Кравчук.

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