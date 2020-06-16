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Багато нардепів висловлюють сумніви щодо кандидата в міністри освіти Шкарлета, - "слуга народу" Кравчук

Багато нардепів висловлюють сумніви щодо кандидата в міністри освіти Шкарлета, -

Заступник голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук каже, що багато її колег висловлюють сумніви щодо кандидата на посаду міністра освіти - ректора Чернігівського університету Сергія Шкарлета.

Про це вона розповіла в коментарі Цензор.НЕТ.

За словами Кравчук, ще не відомо, скільки нардепів з фракції підтримують Шкарлета.

"Щодо кандидатури пана Сергія Шкарлета. Дійсно, ми вчора з ним зустрічалися на фракції, але ми ще не проводили сигнальне голосування, тільки зараз воно відбувається за групами. І тільки якщо ми переконаємося, що підтримка фракції є, постанова буде вноситися. Поки ми не маємо таких узагальнених результатів, але те, що я спілкуюся з колегами - багато колег певні свої такі сумніви щодо цієї кандидатури виносять", - сказала Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 90% фракції підтримує Шкарлета на посаду міністра освіти, - "слуга народу" Качура

Автор: 

ВР (14972) призначення (2286) Міносвіти (1412) Слуга народу (2812) Кравчук Євгенія (374) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+15
Та отличный же парень. И Украину ненавидит как и вы.
Министр будет чудесный.
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16.06.2020 13:57
+6
Міністром освіти в Україні має бути тількі рігівське лайно, так вважає зєлєбоб.
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16.06.2020 14:01
+3
Неужто "Слуги народа" не проголосуют за назначение настоящего российского патриота министром образования Украины? Не верю!
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16.06.2020 14:00
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Та отличный же парень. И Украину ненавидит как и вы.
Министр будет чудесный.
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16.06.2020 13:57 Відповісти
Що за проблема знайти нормального міністра освіти - оголосіть відкритий конкурс, млять, що ви дрочите по кулуарам? Про міністру Авакова, якого потрібно відправити прямо в пекло, у депутатів Слуги Народу немає консолідованих сумнівів?
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16.06.2020 13:59 Відповісти
Міністром освіти в Україні має бути тількі рігівське лайно, так вважає зєлєбоб.
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16.06.2020 14:01 Відповісти
А ще "великий" плагіатор. Тобто людина яка запозичає чужі думки - буде міністром освіти. Зміни та реформи він теж буде проводити за допомогою підказок?
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16.06.2020 14:21 Відповісти
РИГ міністр освіти України,як негр блондин.
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16.06.2020 14:00 Відповісти
ну, за цих ригів, за їх осколків клована і слуг уродів ви, зебіли, в т.ч. і ти, https://censor.net/user/292636 - галасували.
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16.06.2020 16:06 Відповісти
Я з козлами не спілкуюсь а обирав з двох куч гівна ту від котрої слабкіше смердить.На наступних виборах за потрохосвинарник не проголосую.
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16.06.2020 16:12 Відповісти
Неужто "Слуги народа" не проголосуют за назначение настоящего российского патриота министром образования Украины? Не верю!
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16.06.2020 14:00 Відповісти
Ти щірий патріот краще мову вивчим і не гавкай на собапчій.
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16.06.2020 14:03 Відповісти
Складається таке враження що нам міністрів і генпрокурора знов призначає *****.
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16.06.2020 14:02 Відповісти
"зробили це разом"
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16.06.2020 14:03 Відповісти
Я тебе породив ,я тебе і убью,і зробиться це разом.
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16.06.2020 14:06 Відповісти

https://censor.net/news/3202258/90_fraktsii_podderjivaet_shkarleta_na_doljnost_ministra_obrazovaniya_sluga_naroda_kachura . Перефразувавши класика, то візажист, масажист і фотограф. Не домовляться.
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16.06.2020 14:08 Відповісти
Какая у Вас Программа , - Хорошая для меня программа.
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16.06.2020 14:20 Відповісти
Багато нардепів висловлюють сумніви щодо кандидата в міністри освіти Шкарлета, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 6897

...это он, это он ....**** хамелеон....
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16.06.2020 14:28 Відповісти
 
 