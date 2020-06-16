Рада ухвалила Закон, що дозволяє військовослужбовцям, визнаним ВЛК непридатними, служити в СБУ і Держприкордонслужбі

Ухвалено Закон "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами України військової служби".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВР.

Законом внесено зміни до абзацу першого частини п’ятої статті 20 та абзацу першого частини десятої статті 23 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", якою Державну прикордонну службу України, Службу безпеки України виключено з переліку військових формувань, у яких не можуть проходити військову службу військовослужбовці, визнані військово-лікарськими комісіями за станом здоров’я непридатними до військової служби.

Реалізація положень Закону дасть можливість військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, які проходять військову службу і визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я, продовжувати військову службу, а особам, звільненим з військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), зазнаних під час виконання обов’язків військової служби, бути прийнятими на військову службу за контрактом.

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Закон ухвалено з техніко-юридичними правками.

Проєкт Закону зареєстровано за №2592.