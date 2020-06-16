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Рада ухвалила Закон, що дозволяє військовослужбовцям, визнаним ВЛК непридатними, служити в СБУ і Держприкордонслужбі

Рада ухвалила Закон, що дозволяє військовослужбовцям, визнаним ВЛК непридатними, служити в СБУ і Держприкордонслужбі

Ухвалено Закон "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами України військової служби".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВР.

Законом внесено зміни до абзацу першого частини п’ятої статті 20 та абзацу першого частини десятої статті 23 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", якою Державну прикордонну службу України, Службу безпеки України виключено з переліку військових формувань, у яких не можуть проходити військову службу військовослужбовці, визнані військово-лікарськими комісіями за станом здоров’я непридатними до військової служби.

Реалізація положень Закону дасть можливість військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, які проходять військову службу і визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я, продовжувати військову службу, а особам, звільненим з військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), зазнаних під час виконання обов’язків військової служби, бути прийнятими на військову службу за контрактом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада врегулювала процедуру визнання осіб без громадянства

Закон ухвалено з техніко-юридичними правками.

Проєкт Закону зареєстровано за №2592.

Автор: 

ВР (14972) Держприкордонслужба ДПСУ (5979) СБУ (12812)


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Топ коментарі
+3
Тепер потрібно зброю у ДПСУ і СБУ відібрати! Бо інвалідам зброя не положена!
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16.06.2020 14:01
+2
лазейка для четырежды уклонистов что бы занять хлебную должность
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16.06.2020 14:38
+1
Так это же теперь все станет на свои места.
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16.06.2020 13:59
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Так это же теперь все станет на свои места.
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16.06.2020 13:59 Відповісти
Тепер потрібно зброю у ДПСУ і СБУ відібрати! Бо інвалідам зброя не положена!
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16.06.2020 14:01 Відповісти
Рада ухвалила Закон, що дозволяє військовослужбовцям, визнаним ВЛК непридатними, служити в СБУ і Держприкордонслужбі - Цензор.НЕТ 3428
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16.06.2020 14:09 Відповісти
Самі ви "непродатні", планктон-журналізти. МОВУ вчіть!
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16.06.2020 14:10 Відповісти
Самі ви "непродатні", планктон-журналізти. МОВУ вчіть!
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16.06.2020 14:12 Відповісти
Непридатні?
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16.06.2020 14:19 Відповісти
это получается вы служите а мы будем вас контролировать .это какое то безумие правду говорят что у евреев с возрастом пропадает логика мышления .
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16.06.2020 14:24 Відповісти
А также тем, кто призан не годным ни к службе, ни к работе, разрешено быть активистом.
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16.06.2020 14:27 Відповісти
лазейка для четырежды уклонистов что бы занять хлебную должность
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16.06.2020 14:38 Відповісти
Як можна в силові структури набирати непридатних до військової служби? В армію не беруть лише реальних інвалідів, якщо по-чесному проходити медогляд.Особовий склад СБУ військовослужбовці, як можна бути діючим військовослужбовцем і одночасно бути непридатним до військової служби? Це ідіотизм.
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16.06.2020 15:57 Відповісти
ВВК в СБУ и в ВСУ срочникам это 2 большие разницы... В первом случае искривление носовой перегородки и свободен во втором случае ты здоров и годен...
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16.06.2020 17:38 Відповісти
 
 