Кабмін запропонує порядок страхових виплат родинам загиблих і постраждалих медиків, які борються з COVID-19, - Шмигаль

З ініціативи Президента України Володимира Зеленського Кабінет Міністрів готується представити порядок страхових виплат родинам загиблих і постраждалих медиків, які борються з епідемією коронавірусної інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу.

Відповідні постанови розглядатимуть завтра, щоб почати виплати найближчим часом.

За словами голови уряду, виплати здійснюватимуть залежно від того, чи заразився медик, безпосередньо протидіючи коронавірусу, чи за інших обставин. Йдеться, серед іншого, про виплати 1 млн 576 тис. грн родинам медичних працівників у разі їхньої загибелі від коронавірусу, на який вони захворіли під час виконання професійних обов’язків, 210 тис. грн, якщо медик захворів і помер не під час роботи з хворими на COVID-19, а також про виплати в разі отримання інвалідності внаслідок захворювання медика на коронавірусну інфекцію.

"Коронавірус продовжує приносити нові жертви, і ми маємо діяти так само швидко, тому спрощуємо бюрократію, щоб уже на ділі допомагати родинам загиблих та постраждалих", – наголосив Зеленський.

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