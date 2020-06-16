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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін запропонує порядок страхових виплат родинам загиблих і постраждалих медиків, які борються з COVID-19, - Шмигаль

Кабмін запропонує порядок страхових виплат родинам загиблих і постраждалих медиків, які борються з COVID-19, - Шмигаль

З ініціативи Президента України Володимира Зеленського Кабінет Міністрів готується представити порядок страхових виплат родинам загиблих і постраждалих медиків, які борються з епідемією коронавірусної інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу.

Відповідні постанови розглядатимуть завтра, щоб почати виплати найближчим часом.

За словами голови уряду, виплати здійснюватимуть залежно від того, чи заразився медик, безпосередньо протидіючи коронавірусу, чи за інших обставин. Йдеться, серед іншого, про виплати 1 млн 576 тис. грн родинам медичних працівників у разі їхньої загибелі від коронавірусу, на який вони захворіли під час виконання професійних обов’язків, 210 тис. грн, якщо медик захворів і помер не під час роботи з хворими на COVID-19, а також про виплати в разі отримання інвалідності внаслідок захворювання медика на коронавірусну інфекцію.

"Коронавірус продовжує приносити нові жертви, і ми маємо діяти так само швидко, тому спрощуємо бюрократію, щоб уже на ділі допомагати родинам загиблих та постраждалих", – наголосив Зеленський.

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Автор: 

виплати (1041) Зеленський Володимир (23815) карантин (18172) лікарі (1287) Шмигаль Денис (4572) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Готовится представить порядок страховых выплат, а пандемия что вчера началась? Почему все что должно происходить максимально быстро, у нас только готовиться,уже полгода вирус косит людей.
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16.06.2020 14:16 Відповісти
Чому тільки медикам, а водії комунального транспорту, які возили хворих медиків та пацієнтів в транспорті, а продавці магазинів які обслуговували хворих медиків і пацієнтів в магазинах, а кур'єри які розвозили продукти та товари для хворих на коронавірус, а всім іншим людям які працювали в громадському просторі і були в контакті з хворими на коронавірус, з ними як бути? Конституція України передбачає рівність всіх громадян перед законом і якщо через професійні обов'язки людина захворіла коронавірусом, вона має отримувати компенсацію як і медик! Перед законом всі рівні!
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16.06.2020 14:19 Відповісти
Да не будет страховых выплат. Страховой случай наступает при получении инвалидности (это для выживших), а какая может быть инвалидность при инфекционном заболевании. Очередная лапша.
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16.06.2020 14:42 Відповісти
Популісти на хайпі все роблять.
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16.06.2020 14:47 Відповісти
зелена нечисть дає гроші державного бюджету лікарням за ліжко-місця, а не за вилікуваних пацієнтів.
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16.06.2020 15:34 Відповісти
"Коронавирус продолжает приносить новые жертвы, и мы должны действовать так же быстро, поэтому упрощаем бюрократию, чтобы уже на деле помогать семьям погибших и пострадавших", - подчеркнул Зеленский.

МАНІПУЛЯЦІЯ !!!
Від хвороб не гинуть, а ПОМИРАЮТЬ,
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16.06.2020 20:36 Відповісти
 
 