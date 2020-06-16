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Зеленський доручив посилити міжнародні переговори про співпрацю в придбанні вакцини від COVID-19, якщо її буде створено
Президент України Володимир Зеленський поставив завдання посилити переговори на міжнародній арені щодо співпраці в придбанні вакцини від COVID-19, якщо її буде виготовлено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Україна має отримати доступ до вакцини нарівні з іншими країнами, щойно вона буде виготовлена. У нас хороші відносини з Європейським Союзом. Будь ласка, уважно стежте за розробками вакцини проти коронавірусу та тримайте Україну високо на порядку денному", – наголосив Зеленський.
Топ коментарі
+13 Святослава
показати весь коментар16.06.2020 14:21
+8 Tog Ro
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+8 Майкл Козырный
показати весь коментар16.06.2020 14:24
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Кстати, здесь интересна и фраза "международные"..
Не секрет, что вова-ссыкло (и.о. презЕдент) - персона, де-факто, от которой сторонятся все международные лидеры, как в США, так и в ЕС...
Потому "буб-Очка" давно никуда не ездит, бо никто его не приглашает.
ЕДИНСТВЕННАЯ поездка в 2020 "найвылычнейшего *********** Галактики" в .... Минск.. осенью. На встречу с таким же лохом - вовой-пуйлом))
Для того шоб "усілівать" перемовини, вони мають уже вестися.
З тим, хто створив вакцину.
З ким воно веде переговори в свому воспальоному мосжечку??
усилить переговоры о чем-то, что когда-то и где-то будет (обязательно будет!!!)
Готують грунт для закупівлі піндоської вакцини.
одна штука 50000$
Найбільший хабар - тиша, річниця трагедії на луганському летовищі - тиша, побиття мітингуючих - тиша, миші в держ.резерві - тиша...
І треба трохи підправити його фразу: "У нас, поки що, хорошие отношения с Европейским Союзом." Источник: https://censor.net/n3202312
Один я не понял, шо эта фраза значит?
И к кому она обращена?
Что Вы хотите от артиста-комика? Ему ж надо / он привык, чтоб на каждую его фразу публика реагировала -- смеялась. Это у него получается.
Поторопился
То-Чаво-Не-Может-Быть!
Запиши себе названье,
Чтобы в спешке не забыть! (с) Леонід Філатов
13:47 https://censor.net/news/3202302/slugi_naroda_isklyuchili_iz_perechnya_goskompaniyi_ne_podlejaschih_privatizatsii_predpriyatiya_obespechivayuschie