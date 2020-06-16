Зеленський доручив посилити міжнародні переговори про співпрацю в придбанні вакцини від COVID-19, якщо її буде створено

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання посилити переговори на міжнародній арені щодо співпраці в придбанні вакцини від COVID-19, якщо її буде виготовлено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Україна має отримати доступ до вакцини нарівні з іншими країнами, щойно вона буде виготовлена. У нас хороші відносини з Європейським Союзом. Будь ласка, уважно стежте за розробками вакцини проти коронавірусу та тримайте Україну високо на порядку денному", – наголосив Зеленський.

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