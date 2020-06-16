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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський доручив посилити міжнародні переговори про співпрацю в придбанні вакцини від COVID-19, якщо її буде створено

Зеленський доручив посилити міжнародні переговори про співпрацю в придбанні вакцини від COVID-19, якщо її буде створено

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання посилити переговори на міжнародній арені щодо співпраці в придбанні вакцини від COVID-19, якщо її буде виготовлено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Україна має отримати доступ до вакцини нарівні з іншими країнами, щойно вона буде виготовлена. У нас хороші відносини з Європейським Союзом. Будь ласка, уважно стежте за розробками вакцини проти коронавірусу та тримайте Україну високо на порядку денному", – наголосив Зеленський.

Також читайте: Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди підписали угоду на закупівлю 300 млн доз вакцин від COVID-19

Автор: 

вакцина (4419) Зеленський Володимир (23815) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Зеленский поручил усилить международные переговоры о сотрудничестве с иноплатенянами, если они будут найдены
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16.06.2020 14:21
+8
Апофеоз пустых обещаний ... еще вакцина не создана, а мы тут пропиаримся ... просто идиотизм какой-то ... У нас тестов не хватает, людям бесплатно их не делают, зато тут очередная вата ...
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16.06.2020 14:21
+8
как вы думаете, скоро ли зеленский запилит новую фотосессию на тему «безутешный муж у постели неизлечимой супруги»?
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16.06.2020 14:24
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Апофеоз пустых обещаний ... еще вакцина не создана, а мы тут пропиаримся ... просто идиотизм какой-то ... У нас тестов не хватает, людям бесплатно их не делают, зато тут очередная вата ...
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16.06.2020 14:21 Відповісти
"переговоры о приобретении вакцины" .. которая еще не создана)) Отличный способ СЛИТЬ бюджетные деньги..
Кстати, здесь интересна и фраза "международные"..
Не секрет, что вова-ссыкло (и.о. презЕдент) - персона, де-факто, от которой сторонятся все международные лидеры, как в США, так и в ЕС...
Потому "буб-Очка" давно никуда не ездит, бо никто его не приглашает.
ЕДИНСТВЕННАЯ поездка в 2020 "найвылычнейшего *********** Галактики" в .... Минск.. осенью. На встречу с таким же лохом - вовой-пуйлом))
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16.06.2020 15:04 Відповісти
Первую дозу Ленке.
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16.06.2020 15:16 Відповісти
Мендельше!
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16.06.2020 17:12 Відповісти
Зеленский поручил усилить международные переговоры о сотрудничестве с иноплатенянами, если они будут найдены
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16.06.2020 14:21 Відповісти
Не треба! Бо це буде https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80 Великий Фільтр на практиці (Бубочка увійшов у контакт - і хмизда цивілізації).
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16.06.2020 14:29 Відповісти
З ким бл***ь???!!!
Для того шоб "усілівать" перемовини, вони мають уже вестися.
З тим, хто створив вакцину.
З ким воно веде переговори в свому воспальоному мосжечку??
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16.06.2020 14:21 Відповісти
С кацапами. Они "уже почти" разработали . Вот и ведет переговоры с лучшими друзьями.
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16.06.2020 14:53 Відповісти
Какая одухотворённая морда- лица...
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16.06.2020 14:22 Відповісти
Так он себе витаминки уколет, а нам - помои под видом вакцины, чтобы мы передохли скорее.
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16.06.2020 17:11 Відповісти
Нью Васюки!...
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16.06.2020 14:23 Відповісти
Хуже.
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16.06.2020 15:50 Відповісти
А ещё надо углубить экономическую интеграцию с планетой Марс..., если он будет освоен.
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16.06.2020 14:23 Відповісти
как вы думаете, скоро ли зеленский запилит новую фотосессию на тему «безутешный муж у постели неизлечимой супруги»?
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16.06.2020 14:24 Відповісти
І поруч Юлька в халатіку... втішає...
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16.06.2020 14:31 Відповісти
вчера в ОПГ шмаркли прочли о зашкваре с "болезнью" ленки и решили срочно "исправить" ситуацию - проведя имитацию ее нахождения в некоей (еще наверняка и не построенной) больнице)))
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16.06.2020 15:06 Відповісти
Вся деятельность Зе в публичном пространстве проводится только в постановочной форме, которую любит, не обремененный собственным миропониманием, его лохторат. Это всего лишь продолжение той же мыльной оперы.
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16.06.2020 15:56 Відповісти
пойди туда - не знаю куда...принеси то - не знаю что..(с).
усилить переговоры о чем-то, что когда-то и где-то будет (обязательно будет!!!)
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16.06.2020 14:24 Відповісти
даже если и не будет изготовлена,бабло уже в деле...
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16.06.2020 14:25 Відповісти
Физраствор подойдет.
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16.06.2020 14:29 Відповісти
Та щас......
Готують грунт для закупівлі піндоської вакцини.
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16.06.2020 14:26 Відповісти
сегодня, после смерти доведенного до инсульта отца Порошенко, зеленский стал еще и убийцей.
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16.06.2020 14:26 Відповісти
Найкращу вакцину для зелених, кажуть, виготовляють в Колумбії.
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16.06.2020 14:27 Відповісти
напишу с большой буквы: ПОШЕЛ НА,,Й со своей вакциной от соплей
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16.06.2020 14:29 Відповісти
у меня уже есть.только деньги нужно вперёд перечислить ,а то к вам доверия нет.
одна штука 50000$
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16.06.2020 14:30 Відповісти
Та хай Лєнці куні зробить - ось воно і буде щеплення, ліл )))0))0)))
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16.06.2020 14:31 Відповісти
шоб Мендель ему язык отрезала?
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16.06.2020 17:15 Відповісти
Окрім піару це непорозуміння (навіть якщо воно найвеличніше) ніц не може!
Найбільший хабар - тиша, річниця трагедії на луганському летовищі - тиша, побиття мітингуючих - тиша, миші в держ.резерві - тиша...
І треба трохи підправити його фразу: "У нас, поки що, хорошие отношения с Европейским Союзом." Источник: https://censor.net/n3202312
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16.06.2020 14:31 Відповісти
зе это недоразумение
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16.06.2020 14:34 Відповісти
Зеленський доручив посилити міжнародні переговори про співпрацю в придбанні вакцини від COVID-19, якщо її буде створено - Цензор.НЕТ 7627
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16.06.2020 14:35 Відповісти
Он уже мильйон кому-нибудь дал? За изобретение той вакцины, которой нет? Всё пиарится...
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16.06.2020 14:36 Відповісти
Зеленський доручив посилити міжнародні переговори про співпрацю в придбанні вакцини від COVID-19, якщо її буде створено - Цензор.НЕТ 7353
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16.06.2020 14:57 Відповісти
"держите Украину высоко на повестке дня"Источник: https://censor.net/n3202312
Один я не понял, шо эта фраза значит?
И к кому она обращена?
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16.06.2020 14:37 Відповісти
Человек говорит так, как думает.
Что Вы хотите от артиста-комика? Ему ж надо / он привык, чтоб на каждую его фразу публика реагировала -- смеялась. Это у него получается.
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16.06.2020 14:40 Відповісти
Актеры всю жизнь играют роли и произносят тексты по чужим сценариям, а любое отклонение от сценария и текста пресекается режиссерами. И так всю жизнь они играют роль, которая не является их сущностью. В результате, они начисто теряют способность к самостоятельному мышлению. И сейчас Зе ведет себя в редких выступлениях только так, как прописывают в сценарии его придворные политтехнологи и старательно произносит, читая с телесуфлера, речи, которые написали спичрайтеры.
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16.06.2020 16:08 Відповісти
+1. Ибо предыдущие его пассажи экспромтом продемонстрировали отсутствие у субъекта четко поставленного мышления.
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16.06.2020 16:37 Відповісти
У него, судя по доступной информации, никогда не было экспромтов. Даже все его пассажи на стадионе в спарринге с порохом были четко прописаны в обнародованном тогда сценарии.
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16.06.2020 17:25 Відповісти
В ыразве не слышали его на встречах с кем-нибудь -- с Макроном, Меркель, *****... Вот там были экспромты -- ээээ-мэ-бэ через слово и несвязно.
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16.06.2020 18:08 Відповісти
Пардон: Вы...
Поторопился
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16.06.2020 18:09 Відповісти
Видимо по этому, его уже на такие встречи не допускают. Вспомните его телефонный разговор с Трампом, прямо калька с шоколадного. Кстати, его самостоятельные речи напоминают перлы педалика.
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16.06.2020 18:44 Відповісти
Цікаво подивитися на дурників,які будуть не перевірену фігню собі колоти.І не кажіть.що я проти вакцин.Ні,я за.Але ж їх потрібно дуже довго перевіряти,роки клінічних досліджень.А тут вже на другий рік хочуть вакцинувати цілі держави.
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16.06.2020 14:39 Відповісти
Вы не дооцениваете "дурников" - они уже много лет добровольно вкалывают себе и своим детям любые сомнительные бодяги, пропагандируемые через СМИ, как средство спасения от неизвестного.
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16.06.2020 16:13 Відповісти
Исхитрись-ка мне добыть
То-Чаво-Не-Может-Быть!
Запиши себе названье,
Чтобы в спешке не забыть! (с) Леонід Філатов
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16.06.2020 14:42 Відповісти
"Зеленский поручил приобрести звездолет если тот будет создан".
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16.06.2020 14:49 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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16.06.2020 14:50 Відповісти
Почему до сих пор не обратились к психиаторам за спасением от навязчивых и дремучих фобий?
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16.06.2020 16:15 Відповісти
Не фантазії, а реальні справи "слуг кацапського урода"
13:47 https://censor.net/news/3202302/slugi_naroda_isklyuchili_iz_perechnya_goskompaniyi_ne_podlejaschih_privatizatsii_predpriyatiya_obespechivayuschie
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16.06.2020 15:09 Відповісти
На следующих выборах буду голосовать за президента, который не будет принудительно вакцинировать население. Агитацию начинаю с завтрашнего дня.
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16.06.2020 15:14 Відповісти
Таких, к сожалению, даже в претенденты на этот пост никогда не допустят финансовые хозяева мира. Такие деньги, которые крутятся вокруг принудительной глобальной вакцинации, фарма не позволит у себя забрать.
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16.06.2020 16:22 Відповісти
Усилить и углУбить переговоры по вакцине, а особенно, когда она будет создана..))
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16.06.2020 17:16 Відповісти
 
 