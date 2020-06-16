Нафтогазовики та аграрії виступили проти мита на імпортне дизпаливо і подорожчання продуктів
Нафтогазова Асоціація України (НАУ) підтримала звернення Аграрного Союзу України (АСУ) до Президента Володимира Зеленського із закликом не допустити запровадження мита на імпортне дизельне пальне і скраплений газ, що призведе до суттєвого подорожчання продуктів харчування.
Відповідне звернення опубліковано на сайті асоціації, передає Цензор.НЕТ.
У НАУ зазначають, що підтримують звернення АСУ до Президента Володимира Зеленського не допустити запровадження мита на імпортне дизпаливо та скраплений газ, внаслідок чого аграрії додатково витратять майже 2 млрд грн, а для українців суттєво зросте вартість продуктів харчування.
"Нафтогазова Асоціація України вважає, що об’єктивних підстав для запровадження мит на імпорт ДП та ЗВГ немає. НАУ у черговий раз закликає учасників Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі і інших дотичних до питання чиновників дотримуватись законодавства та уважно вивчити і всебічно обговорити ініціативи НПЗ. Помилкове рішення може коштувати державі і всім категоріям споживачів пального дуже дорого", – наголошується у зверненні.
Як повідомляв раніше Аграрний Союз України, збільшення вартості дизелю та скрапленого газу призведе до ланцюгової реакції: зростання ціни на продукти харчування, транспорт та собівартість інших товарів широкого вжитку.
"Аграрії відчують на собі наслідки таких дій першими: у разі ухвалення рішення про запровадження мита, нам доведеться для збору врожаю купувати дизель за завищеними цінами вже зараз. Що призведе до удорожчання собівартості вирощеної сільгосппродукції. Додаткові витрати аграріїв на дизпаливо можуть зрости до 1,9 млрд грн. Відповідно, вартість сільгосппродукції підвищиться, але продавати її за цінами вище світових аграрії не зможуть, тому нестимуть збитки", – наголошувалося у зверненні аграріїв.
Нагадаємо, у січні 2020 г. "Укртатнафта" спільно з "Нафтогазом" подали скаргу до Міжвідомчої комісії з питань міжнародної торгівлі (МКМТ), вимагаючи ввести мита на імпорт ДТ і ЗВГ на рівні 8,46% з щорічним підвищенням до 25, 4% до 2024. За оцінками НАУ введення мит зробить закупівельні ціни на ДП та скраплений газ в Україні найвищими в Європі, зруйнує стійку систему нафтопродуктозабезпечення, економіка України втрачатиме близько 11 млрд грн. на рік.
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Восстановить или частично отремонтировать за счет местных бюджетов и средств международных доноров удалось лишь часть https://www.dw.com/ru/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC-%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5/a-52561462 разрушенного жилого фонда . По информации украинского министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, к концу лета 2019 года на подконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях оставались разрушенными или поврежденными более 13 тысяч как частных домов, так и коммунального жилья.В их числе и дом супругов Елены и Игоря Лошадкиных в селе Пески, что в нескольких километрах от Донецка. В 2015 году в него попал артиллерийский снаряд и почти полностью разрушил крышу и повредил стены. "Пески расположены практически на линии разграничения. Там шли боевые действия. После того как наш дом разрушили, мы были вынуждены перебраться в Киевскую область и начинать жизнь с нуля, ведь все осталось в Песках. С собой забрали только документы", - вспоминает Елена Лошадкина. Вместе с мужем она надеялась, что государство компенсирует им убытки за разрушенное жилье и поможет обустроиться на новом месте.
Однако помощи так и не дождались, поэтому обратились в суд, требуя от правительства Украины компенсацию в размере 1 миллиона 800 тысяч гривен.
"Мы подали в суд на государство, поскольку на тот момент государство называло то, что https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%83-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0/a-52844799 происходило в Донбассе , антитеррористической операцией (АТО) . Это означает, что наше жилье было разрушено в результате террористического акта, а по украинскому закону о борьбе с терроризмом, государство должно нас защитить. И суд принял нашу сторону", - рассказала DW Елена Лошадкина. Но после того как семья выиграла в судах двух инстанций, правительство подало кассационную жалобу, которая не рассматривается уже несколько лет.
Жалобы в Европейский суд по правам человека
Украинский Хельсинкский союз по правам человека (УХСПЧ) оказывает юридическое содействие в 60 делах украинцев, добивающихся компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье.
В общем закрывайте бизнесы и ждите смены власти