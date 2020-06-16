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Нафтогазовики та аграрії виступили проти мита на імпортне дизпаливо і подорожчання продуктів

Нафтогазовики та аграрії виступили проти мита на імпортне дизпаливо і подорожчання продуктів

Нафтогазова Асоціація України (НАУ) підтримала звернення Аграрного Союзу України (АСУ) до Президента Володимира Зеленського із закликом не допустити запровадження мита на імпортне дизельне пальне і скраплений газ, що призведе до суттєвого подорожчання продуктів харчування.

Відповідне звернення опубліковано на сайті асоціації, передає Цензор.НЕТ.

У НАУ зазначають, що підтримують звернення АСУ до Президента Володимира Зеленського не допустити запровадження мита на імпортне дизпаливо та скраплений газ, внаслідок чого аграрії додатково витратять майже 2 млрд грн, а для українців суттєво зросте вартість продуктів харчування.

"Нафтогазова Асоціація України вважає, що об’єктивних підстав для запровадження мит на імпорт ДП та ЗВГ немає. НАУ у черговий раз закликає учасників Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі і інших дотичних до питання чиновників дотримуватись законодавства та уважно вивчити і всебічно обговорити ініціативи НПЗ. Помилкове рішення може коштувати державі і всім категоріям споживачів пального дуже дорого", – наголошується у зверненні.

Як повідомляв раніше Аграрний Союз України, збільшення вартості дизелю та скрапленого газу призведе до ланцюгової реакції: зростання ціни на продукти харчування, транспорт та собівартість інших товарів широкого вжитку.

"Аграрії відчують на собі наслідки таких дій першими: у разі ухвалення рішення про запровадження мита, нам доведеться для збору врожаю купувати дизель за завищеними цінами вже зараз. Що призведе до удорожчання собівартості вирощеної сільгосппродукції. Додаткові витрати аграріїв на дизпаливо можуть зрости до 1,9 млрд грн. Відповідно, вартість сільгосппродукції підвищиться, але продавати її за цінами вище світових аграрії не зможуть, тому нестимуть збитки", – наголошувалося у зверненні аграріїв.

Нагадаємо, у січні 2020 г. "Укртатнафта" спільно з "Нафтогазом" подали скаргу до Міжвідомчої комісії з питань міжнародної торгівлі (МКМТ), вимагаючи ввести мита на імпорт ДТ і ЗВГ на рівні 8,46% з щорічним підвищенням до 25, 4% до 2024. За оцінками НАУ введення мит зробить закупівельні ціни на ДП та скраплений газ в Україні найвищими в Європі, зруйнує стійку систему нафтопродуктозабезпечення, економіка України втрачатиме близько 11 млрд грн. на рік.

Автор: 

аграрії (1471) Зеленський Володимир (23815) нафта (5508) мито (1036) дизпаливо (1334) нафтопродукти (609)


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Топ коментарі
+4
Это при Порохе была торговля на крови, а теперь все кошерно...
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16.06.2020 14:44
+2
Табачку, металургію і енергетику вже закопали, тепер черга агровиробників та нєфтовиків...
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16.06.2020 14:35
+2
Даёшь рассейскую солярку! Не позволим облагать пошлиной небратьев!
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16.06.2020 14:41
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Табачку, металургію і енергетику вже закопали, тепер черга агровиробників та нєфтовиків...
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16.06.2020 14:35 Відповісти
Помирать так с музыкой. Всего была пара работающих отраслей, решили их их добить, чтоб шансов у экономики не было.
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16.06.2020 19:39 Відповісти
Иск против украинского государства

Восстановить или частично отремонтировать за счет местных бюджетов и средств международных доноров удалось лишь часть https://www.dw.com/ru/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC-%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5/a-52561462 разрушенного жилого фонда . По информации украинского министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, к концу лета 2019 года на подконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях оставались разрушенными или поврежденными более 13 тысяч как частных домов, так и коммунального жилья.В их числе и дом супругов Елены и Игоря Лошадкиных в селе Пески, что в нескольких километрах от Донецка. В 2015 году в него попал артиллерийский снаряд и почти полностью разрушил крышу и повредил стены. "Пески расположены практически на линии разграничения. Там шли боевые действия. После того как наш дом разрушили, мы были вынуждены перебраться в Киевскую область и начинать жизнь с нуля, ведь все осталось в Песках. С собой забрали только документы", - вспоминает Елена Лошадкина. Вместе с мужем она надеялась, что государство компенсирует им убытки за разрушенное жилье и поможет обустроиться на новом месте.

Однако помощи так и не дождались, поэтому обратились в суд, требуя от правительства Украины компенсацию в размере 1 миллиона 800 тысяч гривен.

"Мы подали в суд на государство, поскольку на тот момент государство называло то, что https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%83-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0/a-52844799 происходило в Донбассе , антитеррористической операцией (АТО) . Это означает, что наше жилье было разрушено в результате террористического акта, а по украинскому закону о борьбе с терроризмом, государство должно нас защитить. И суд принял нашу сторону", - рассказала DW Елена Лошадкина. Но после того как семья выиграла в судах двух инстанций, правительство подало кассационную жалобу, которая не рассматривается уже несколько лет.

Жалобы в Европейский суд по правам человека

Украинский Хельсинкский союз по правам человека (УХСПЧ) оказывает юридическое содействие в 60 делах украинцев, добивающихся компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье.
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16.06.2020 14:40 Відповісти
Даёшь рассейскую солярку! Не позволим облагать пошлиной небратьев!
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16.06.2020 14:41 Відповісти
импортер же платит, не?
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16.06.2020 14:48 Відповісти
Да.
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16.06.2020 15:00 Відповісти
Это при Порохе была торговля на крови, а теперь все кошерно...
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16.06.2020 14:44 Відповісти
Да вы достали, Каломойскому нужно бабло за Приват отбить, а они не хотят пошлины подымать, чтоб Каломойский смог свой дизель втридорога продать...
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16.06.2020 14:52 Відповісти
Ну если пошлины поднять, то как бы цена дизеля ведь тоже не упадёт, не так ли? Или как по-вашему работают пошлины?
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16.06.2020 19:41 Відповісти
Если пошлины поднять можно свою нефть продать втридорога на свой НПЗ и продать топливо по завышенной цене вследствие отсутствия конкуренции. И сверхприбыль положить в карман вот что добиваеться Каломойский.
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16.06.2020 23:42 Відповісти
Чиновникам зарплаты нечем платить! А вы нет причин-нет причин.... И пофик, что вы не сможете потом продать свой товар никому, потому что будете неконкурентны....
В общем закрывайте бизнесы и ждите смены власти
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16.06.2020 15:27 Відповісти
Осенью поменяют шило на мыло. Только беда в том, что снова шило в жопу засунут и мылом затолкают. Ну в этом и смысл независимости. Они не зависимы от советов и мирового опыта и делают все через жопу.
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16.06.2020 20:23 Відповісти
Нефтегазовики против подорожания нефтепродуктов! Что дальше- рок против наркотиков или пчелы против меда?!!!
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16.06.2020 17:21 Відповісти
Пчелы против меда вполне логично!))) Медведям ведь запретили в цирке на мотоциклах кататься? Тиграм головы дрессировщиков в пасть брать тоже запретили. Скоро и пчелам мед носить пасечнику запретят - не гуманно пчел эксплуатировать.)))
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16.06.2020 20:20 Відповісти
Они даже не спросили этих медведей- вдруг им по приколу на байках гонять по арене!
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16.06.2020 23:51 Відповісти
а чем они вообще руководствуются, когда поднимают пошлины? складывается впечатление, что власть решила испытать на прочность экономику страны.
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16.06.2020 18:01 Відповісти
Я понимаю, когда повышают пошлину, чтоб защитить своего производителя, это нормально. Но когда повышают лишь бы бабла срубить, это нонсенс. Сейчас вообще непонятно как украинский бизнес будет выживать после карантина, а тут сразу же себестоимость товара повышается, из-за увеличения стоимости перевозки.
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16.06.2020 19:35 Відповісти
Нынешнее правительство вообще очень далеко от экономических канонов и кроме оброков и податей ничего не понимает. Нет денег - нужно их где-то взять, а рычагов для "взять" у них хватает, вот и пытаются ободрать всех до нитки. А логических цепочек складывать их не научили. Откуда им знать что такое цепная реакция? Это наверное когда вслед за одной золотой цепочкой на шее появляется другая?)))
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16.06.2020 20:18 Відповісти
 
 