Випущений судом під заставу мешканець Ірпеня посварився з чоловіком і відрізав йому вухо

В одному з розважальних закладів Ірпеня Київської області місцевий мешканець у розпал сварки відрізав вухо своєму опонентові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Нацполіції.

Зазначається, що 21-річний хлопець посварився з одним із відвідувачів розважального закладу, унаслідок чого відрізав йому ножем вушну раковину. На місце відразу ж викликали поліцію та "швидку". Наряд відразу ж затримав порушника, а медики оперативно доставили потерпілого в лікарню.

За фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження. Також з'ясувалося, що в нападника вже були проблеми із законом. В одному із судів зараз слухається справа про умисне вбивство, в якій головний фігурант "нової" справи був відпущений під заставу в розмірі 300 тисяч гривень.

Зараз йому оголосили про підозру і планують обрати як запобіжний захід арешт. Слідство триває. Зловмиснику загрожує до семи років в'язниці.

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