Випущений судом під заставу мешканець Ірпеня посварився з чоловіком і відрізав йому вухо
В одному з розважальних закладів Ірпеня Київської області місцевий мешканець у розпал сварки відрізав вухо своєму опонентові.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Нацполіції.
Зазначається, що 21-річний хлопець посварився з одним із відвідувачів розважального закладу, унаслідок чого відрізав йому ножем вушну раковину. На місце відразу ж викликали поліцію та "швидку". Наряд відразу ж затримав порушника, а медики оперативно доставили потерпілого в лікарню.
За фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження. Також з'ясувалося, що в нападника вже були проблеми із законом. В одному із судів зараз слухається справа про умисне вбивство, в якій головний фігурант "нової" справи був відпущений під заставу в розмірі 300 тисяч гривень.
Зараз йому оголосили про підозру і планують обрати як запобіжний захід арешт. Слідство триває. Зловмиснику загрожує до семи років в'язниці.
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оттак выпускать под залог
хотя, если вырубил, то возможно, но просто рядом "мужики" смотрели на это что-ли?
парня надо поскорей проверить и сказать что он неподсуден, а потом назначить на комбата полиции, как Аваков любит(у него не один уголовник прикормлен на норм. должности)
Шкода що не судді який відпустив його під заставу.
У Коли Тищенко в "Велюре" и "Трёх Вилках" с одной стороны - дороговато, конечно, но зато с другой стороны - шансы словить финку в печень весьма низкие.
І осб вам результат, добре, що хоча б не вбив цього бідолаху..
По крайней мере такие, куда бухое быдло с улицы могло раньше свободно зайти.
Може илитные какие-то по записи и работают, но Касмальоты точно закрыты и массово сдаются в арендую
Думаю, что это намёк, что повезли пришивать.