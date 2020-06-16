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Випущений судом під заставу мешканець Ірпеня посварився з чоловіком і відрізав йому вухо

Випущений судом під заставу мешканець Ірпеня посварився з чоловіком і відрізав йому вухо

В одному з розважальних закладів Ірпеня Київської області місцевий мешканець у розпал сварки відрізав вухо своєму опонентові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Нацполіції.

Зазначається, що 21-річний хлопець посварився з одним із відвідувачів розважального закладу, унаслідок чого відрізав йому ножем вушну раковину. На місце відразу ж викликали поліцію та "швидку". Наряд відразу ж затримав порушника, а медики оперативно доставили потерпілого в лікарню.

За фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження. Також з'ясувалося, що в нападника вже були проблеми із законом. В одному із судів зараз слухається справа про умисне вбивство, в якій головний фігурант "нової" справи був відпущений під заставу в розмірі 300 тисяч гривень.

Зараз йому оголосили про підозру і планують обрати як запобіжний захід арешт. Слідство триває. Зловмиснику загрожує до семи років в'язниці.

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Автор: 

Ірпінь (358) напад (1125) Нацполіція (15164)


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Топ коментарі
+11
ну 300 это залог. Услуги судьи по отдельной смете
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16.06.2020 15:00
+11
Жаль,что жертвой был не сам судья выпустивший этого энтолодонта на свободу. Но ничего, раз входит в практику таких отпускать--растёт и вероятность самим судьям или членам их семей встретится с этими животными.
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16.06.2020 15:01
+10
тоже мне, законник 21-летний.. ссыкун малолетний
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16.06.2020 15:13
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Шиза крепчает...
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16.06.2020 14:43 Відповісти
Не, это воровские приколы. Ухо отрезают законники.
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16.06.2020 14:46 Відповісти
тоже мне, законник 21-летний.. ссыкун малолетний
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16.06.2020 15:13 Відповісти
поразвлекались... офигеть...
оттак выпускать под залог
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16.06.2020 14:44 Відповісти
неужели судье...или прокурору??
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16.06.2020 14:45 Відповісти
Что интересно - жалкие 300 тыс. грн может найти любой гопник из предместья. А у нас коррупционерам, заносящим миллионы долларов, назначают смешные десятки миллионов гривен залога. Да у нас страна не только самая гуманная, но и самая богатая!
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16.06.2020 14:45 Відповісти
Випущений судом під заставу мешканець Ірпеня посварився з чоловіком і відрізав йому вухо - Цензор.НЕТ 3953
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16.06.2020 14:47 Відповісти
А я то еще угорал с высеров в "там написано" шо опостол отрубил рабу ухо мечом, а тут - ножом отрезал.
хотя, если вырубил, то возможно, но просто рядом "мужики" смотрели на это что-ли?

парня надо поскорей проверить и сказать что он неподсуден, а потом назначить на комбата полиции, как Аваков любит(у него не один уголовник прикормлен на норм. должности)
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16.06.2020 14:50 Відповісти
за убийство 300 штук залога - дно
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16.06.2020 14:51 Відповісти
ну 300 это залог. Услуги судьи по отдельной смете
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16.06.2020 15:00 Відповісти
"Выпущенный судом под залог житель Ирпеня поссорился с мужчиной и отрезал ему ухо..."

Шкода що не судді який відпустив його під заставу.
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16.06.2020 15:01 Відповісти
Жаль,что жертвой был не сам судья выпустивший этого энтолодонта на свободу. Но ничего, раз входит в практику таких отпускать--растёт и вероятность самим судьям или членам их семей встретится с этими животными.
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16.06.2020 15:01 Відповісти
Ну, судьи в гандэлыках не бухают.
У Коли Тищенко в "Велюре" и "Трёх Вилках" с одной стороны - дороговато, конечно, но зато с другой стороны - шансы словить финку в печень весьма низкие.
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16.06.2020 15:09 Відповісти
ну это если Кива там не отдыхает, или какие-нибудь бужанско-куницкие, тогда шансы резко возрастают даже в сравнении с сельским генделем
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16.06.2020 15:17 Відповісти
Знаете,если бы не матушка Судьба, которая знает кто и когда,то, не менее Матушка Смерть, которая знает все "отмеры", хватала бы всех пачками без разбору--так много окружает нас опасностей,даже казалось бы в самой незначительной вещи.
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16.06.2020 15:42 Відповісти
Судьи у нас имеют право носить огнестрел... Поэтому и не боятся отпускать убийц под залог.
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16.06.2020 17:19 Відповісти
за навмисне вбивство випустили під заставу?!!!
І осб вам результат, добре, що хоча б не вбив цього бідолаху..
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16.06.2020 15:03 Відповісти
багато в країні неадекватів, на жаль..
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16.06.2020 15:06 Відповісти
А что, в игорные заведения с ножами и топорами пускают?
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16.06.2020 15:08 Відповісти
Под Киевом на данный момент все игрозалы закрыты.
По крайней мере такие, куда бухое быдло с улицы могло раньше свободно зайти.
Може илитные какие-то по записи и работают, но Касмальоты точно закрыты и массово сдаются в арендую
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16.06.2020 15:12 Відповісти
Это же не Стерненко, пусть гуляет под залогом. Авакову еще пригодится в титушню.
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16.06.2020 15:42 Відповісти
Хорошо что ухо а не хуо.
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16.06.2020 16:08 Відповісти
надеюсь он судье отрезал, который его отпустил
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16.06.2020 17:07 Відповісти
как же теперь пострадавшему носить маску.??. карантин то не отменяли.
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16.06.2020 17:31 Відповісти
"медики оперативно доставили пострадавшего в больницу"
Думаю, что это намёк, что повезли пришивать.
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16.06.2020 19:38 Відповісти
психопат. такие не исправляются. только тюряга.
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17.06.2020 02:38 Відповісти
 
 