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Новини
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Нардеп "Голосу" Лозинський про зіткнення на акції в підтримку Стерненка: Збираємо відео і фотоматеріали, поліцейські мають бути покарані за такі дії

Нардеп

Фракція "Голос" розпочала збір відео і фотоматеріалів з місця зіткнень під Шевченківським судом Києва, де 15 червня обирали запобіжний захід активісту Сергію Стерненку.

Про це розповів у коментарі Цензор.НЕТ народний депутат "Голосу" Роман Лозинський, який постраждав під час зіткнень разом з протестувальниками.

"Сьогодні вже була розмова зі слідчим (після реєстрації Лозинським заяви в поліції. - Ред.). Ми готуємо з нашого боку всі юридичні дані, ми збираємо зараз відео, фото та інші матеріали, яких дуже багато з місця подій. Які стосуються не тільки мене, як депутата, а й усіх активістів і мирних мітингувальників, яких вчора побили, тягали і, власне, потім "прийняли до відділку", - розповів нардеп.

"Будемо сподіватися, що ті поліцейські, які застосовували силу до мирних мітингувальників і щодо народного депутата, який намагався їх звідти витягнути (і, на щастя, мені вдалося декількох звідти витягнути) ... тут має бути покарання за такі дії поліції", - додав нардеп.

Також читайте: ДБР розслідує інцидент за участю правоохоронців, в якому постраждав нардеп Лозинський

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, народний депутат від фракції "Голос" Роман Лозинський постраждав 15 червня під час сутичок між правоохоронцями та активістами, які прийшли підтримати під Шевченківський райсуд столиці Сергія Стерненка.

Автор: 

Стерненко Сергій (384) Голос партія (512) Лозинський Роман (37)


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Топ коментарі
+6
Есть Стерненко - есть Украина. Нет Стерненка - нет Украины.
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16.06.2020 15:10
+2
опг авакорюкзака крышует зермак, в таком случае надо "Голосу" собирать подписи и за отставку Зе.
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16.06.2020 14:59
+2
Так була проведена важка і кропітка робота протягом шести років після Майдану, яка завершилась грандіозними реформами в правоохоронній і судовій системі. Тьфу...
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16.06.2020 15:02
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опг авакорюкзака крышует зермак, в таком случае надо "Голосу" собирать подписи и за отставку Зе.
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16.06.2020 14:59 Відповісти
Так була проведена важка і кропітка робота протягом шести років після Майдану, яка завершилась грандіозними реформами в правоохоронній і судовій системі. Тьфу...
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16.06.2020 15:02 Відповісти
Есть материал!!!
Нардеп "Голосу" Лозинський про зіткнення на акції в підтримку Стерненка: Збираємо відео і фотоматеріали, поліцейські мають бути покарані за такі дії - Цензор.НЕТ 1769

Нардеп "Голосу" Лозинський про зіткнення на акції в підтримку Стерненка: Збираємо відео і фотоматеріали, поліцейські мають бути покарані за такі дії - Цензор.НЕТ 9413
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16.06.2020 15:03 Відповісти
А что не так с кросовками?
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16.06.2020 15:40 Відповісти
Есть Стерненко - есть Украина. Нет Стерненка - нет Украины.
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16.06.2020 15:10 Відповісти
Портнов это хорошо понимает! Жаль даже это дебилам не показатель...
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16.06.2020 17:27 Відповісти
І можна приєднати матеріали про злочини тих же самих бєркутастів за 19.02.2017, і за 05.12.2017, і за 03.03.2018, і на блокаді контрабанди вугілля 2017-2018.
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16.06.2020 16:05 Відповісти
А мені здається, що має сам піти у відставку міністир! Тільки піде міністр і харківські "патрійоти", які захопили всі ключові пости у силовиків, побіжать за ним, до Гепи.
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16.06.2020 16:55 Відповісти
 
 