Нардеп "Голосу" Лозинський про зіткнення на акції в підтримку Стерненка: Збираємо відео і фотоматеріали, поліцейські мають бути покарані за такі дії

Фракція "Голос" розпочала збір відео і фотоматеріалів з місця зіткнень під Шевченківським судом Києва, де 15 червня обирали запобіжний захід активісту Сергію Стерненку.

Про це розповів у коментарі Цензор.НЕТ народний депутат "Голосу" Роман Лозинський, який постраждав під час зіткнень разом з протестувальниками.

"Сьогодні вже була розмова зі слідчим (після реєстрації Лозинським заяви в поліції. - Ред.). Ми готуємо з нашого боку всі юридичні дані, ми збираємо зараз відео, фото та інші матеріали, яких дуже багато з місця подій. Які стосуються не тільки мене, як депутата, а й усіх активістів і мирних мітингувальників, яких вчора побили, тягали і, власне, потім "прийняли до відділку", - розповів нардеп.

"Будемо сподіватися, що ті поліцейські, які застосовували силу до мирних мітингувальників і щодо народного депутата, який намагався їх звідти витягнути (і, на щастя, мені вдалося декількох звідти витягнути) ... тут має бути покарання за такі дії поліції", - додав нардеп.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, народний депутат від фракції "Голос" Роман Лозинський постраждав 15 червня під час сутичок між правоохоронцями та активістами, які прийшли підтримати під Шевченківський райсуд столиці Сергія Стерненка.