Сьогодні Печерський райсуд Києва розгляне клопотання про зміну запобіжного заходу Мангеру: засідання призначене на 15:00

Сьогодні, 16 червня, Печерський райсуд Києва розгляне клопотання про зміну запобіжного заходу підозрюваному у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру.

Про це повідомляється в пабліку "Хто замовив Катю Гандзюк?", передає Цензор.НЕТ.

"Мангера затримали та везуть до Києва на суд. Сьогодні близько 15:00 у Печерському районному суді Києва відбудеться судове засідання щодо зміни запобіжного заходу для одного із замовників вбивства Катерини Гандзюк - Владислава Мангера. Нагадаємо, що на попередні судові засідання щодо зміни запобіжного заходу Мангер не з'являвся, ховаючись у лікарні, тому прокурорам довелося просити про дозвіл на його затримання для подальшого приводу в суд. Судове засідання буде закритим, тому представників ЗМІ та вільних слухачів до зали суду не пустять. Але ми все одно запрошуємо журналістів до Печерського суду, щоб разом із учасниками ініціативи дочекатися вироку суду та коментарів учасників процесу", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Раніше досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.

Підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера мають примусово доставити в суд.