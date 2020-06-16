У Кремлі відреагували на новий статус України в НАТО: Не сприяє зміцненню безпеки в Європі

Надання Україні статусу партнера НАТО не сприяє зміцненню безпеки і стабільності в Європі. Так на те, що відбувається відреагував офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Известия" у вівторок, 16 червня.

"Безумовно, ми на це звернули увагу. <...> Це вже нехай самі представники альянсу обговорюють символізм тих чи інших подій. Ми звертаємо увагу на суть процесу", - відповів він на відповідне запитання журналістів.

Представник Кремля нагадав, що позиція Москви щодо дій НАТО послідовна і добре відома: Росія дуже уважно ставиться до наближення військової інфраструктури альянсу до своїх кордонів і буде змушена вживати відповідних заходів.

"Абсорбування" НАТО все більше країн в свій склад незалежно від формату не сприяє зміцненню безпеки в Європі, зазначив Пєсков.

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Коментуючи надання Києву нового статусу, в НАТО заявляли, що тим самим визнають значний внесок України в місії альянсу і демонструють послідовну прихильність партнерству.

Новий статус надає Києву більший доступ до внутрішніх програм, військових навчань та обміну даними. Україна стала шостим партнером НАТО з розширеними можливостями поряд з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією.