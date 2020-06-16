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Новини Україна-НАТО
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У Кремлі відреагували на новий статус України в НАТО: Не сприяє зміцненню безпеки в Європі

У Кремлі відреагували на новий статус України в НАТО: Не сприяє зміцненню безпеки в Європі

Надання Україні статусу партнера НАТО не сприяє зміцненню безпеки і стабільності в Європі. Так на те, що відбувається відреагував офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Известия" у вівторок, 16 червня.

"Безумовно, ми на це звернули увагу. <...> Це вже нехай самі представники альянсу обговорюють символізм тих чи інших подій. Ми звертаємо увагу на суть процесу", - відповів він на відповідне запитання журналістів.

Представник Кремля нагадав, що позиція Москви щодо дій НАТО послідовна і добре відома: Росія дуже уважно ставиться до наближення військової інфраструктури альянсу до своїх кордонів і буде змушена вживати відповідних заходів.

"Абсорбування" НАТО все більше країн в свій склад незалежно від формату не сприяє зміцненню безпеки в Європі, зазначив Пєсков.

Також читайте: Україна довела, що вона дуже цінний партнер для НАТО, - Столтенберг

Коментуючи надання Києву нового статусу, в НАТО заявляли, що тим самим визнають значний внесок України в місії альянсу і демонструють послідовну прихильність партнерству.

Новий статус надає Києву більший доступ до внутрішніх програм, військових навчань та обміну даними. Україна стала шостим партнером НАТО з розширеними можливостями поряд з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією.

Автор: 

НАТО (6441) Пєсков Дмитро (1621) росія (65146)


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Топ коментарі
+34
В Кремле отреагировали на новый статус Украины в НАТО: Не способствует укреплению безопасности в Европе - Цензор.НЕТ 872
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16.06.2020 14:51
+33
а в Украине приступили к реставрации ВПП некоторых аэродромов под приём вот таких птичек..
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16.06.2020 14:53
+30
Ложили мы на Вас с приборм оркостан ,Ваше мнение для нас как одобрение в правильности пути
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16.06.2020 14:52
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А вот захват Крыма и Донбасса "способствует" безопасности в Европе.
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17.06.2020 00:04 Відповісти
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