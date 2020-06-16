"Голос" ініціює позачергове засідання Ради для розгляду питання відставки Авакова, - нардеп Лозинський

Фракція "Голос" ініціює проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради, щоб розглянути на ньому питання відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це сказав у коментарі Цензор.НЕТ народний депутат "Голосу" Роман Лозинський, коментуючи сутички під Шевченківським судом Києва, де 15 червня обирали запобіжний захід активісту Сергію Стерненку.

"Ми говоримо не тільки про цей інцидент (побиття поліцією мітингувальників під судом. - Ред.), ми прекрасно розуміємо попередні інциденти. Тому фракція "Голос" ініціює проведення позачергового пленарного засідання, на якому має бути винесене єдине питання - про відставку Авакова. Бо шість років він є міністром, несе персональну відповідальність за нереформовану поліцію, яка вчора, в тому числі колишня "беркутня", у формі нової поліції ногами била мітингувальників, била під будівлею суду на мирному протесті", - сказав Лозинський.

За його словами, "Голос" найближчим часом почне збір підписів за проведення позачергового засідання.

Лозинський також додав, що нардепи мають право ініціювати відставку міністра.

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"Як тільки постанова (про звільнення Авакова. - Ред.) потрапляє в порядок денний і набирає 226 - ми говоримо міністру Авакову "до побачення". Це функція парламенту призначати міністрів ... Те, що все зараз вирішується в Офісі Президента і люди вже забули, хто кого призначає, - це найбільша проблема і президента Зеленського, і монобільшості", - сказав Лозинський.

Водночас нардеп повідомив, що фракція також цього тижня зареєструє "законопроєкт, який допоможе провести переатестацію поліції".

Як повідомлялося раніше, 5 червня 2020 року у Верховній Раді був зареєстрований проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ України (№3606).