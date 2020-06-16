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Новини
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"Голос" ініціює позачергове засідання Ради для розгляду питання відставки Авакова, - нардеп Лозинський

Фракція "Голос" ініціює проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради, щоб розглянути на ньому питання відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це сказав у коментарі Цензор.НЕТ народний депутат "Голосу" Роман Лозинський, коментуючи сутички під Шевченківським судом Києва, де 15 червня обирали запобіжний захід активісту Сергію Стерненку.

"Ми говоримо не тільки про цей інцидент (побиття поліцією мітингувальників під судом. - Ред.), ми прекрасно розуміємо попередні інциденти. Тому фракція "Голос" ініціює проведення позачергового пленарного засідання, на якому має бути винесене єдине питання - про відставку Авакова. Бо шість років він є міністром, несе персональну відповідальність за нереформовану поліцію, яка вчора, в тому числі колишня "беркутня", у формі нової поліції ногами била мітингувальників, била під будівлею суду на мирному протесті", - сказав Лозинський.

За його словами, "Голос" найближчим часом почне збір підписів за проведення позачергового засідання.

Лозинський також додав, що нардепи мають право ініціювати відставку міністра.

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"Як тільки постанова (про звільнення Авакова. - Ред.) потрапляє в порядок денний і набирає 226 - ми говоримо міністру Авакову "до побачення". Це функція парламенту призначати міністрів ... Те, що все зараз вирішується в Офісі Президента і люди вже забули, хто кого призначає, - це найбільша проблема і президента Зеленського, і монобільшості", - сказав Лозинський.

Водночас нардеп повідомив, що фракція також цього тижня зареєструє "законопроєкт, який допоможе провести переатестацію поліції".

Як повідомлялося раніше, 5 червня 2020 року у Верховній Раді був зареєстрований проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ України (№3606).

Автор: 

Аваков Арсен (2189) ВР (14972) відставка (1464) Голос партія (512) Лозинський Роман (37)


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Топ коментарі
+8
ніхто арсенборисича у відставку не відправить, попереду осінь та дуже непривабливі перспективи для зеленої влади
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16.06.2020 15:01
+7
Аваков вже відчуття міри втратив давно! Перший дзвоник був з Сашком Білим... На реформі Деканоїдзе протягнув пару років, але далі не міг стримувати свою натуру, аа ще демонстратино не говорить українською, хоча на Майдані, коли був за Парубія говорив добре українсьою тіпа свій парєнь-маданівець, але за 6 років викривляти українську під Азірова треба тільки навмисне, а це вже явна неповага, зневага до нас-українців.
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16.06.2020 15:14
+4
е ні, то Богуцька обіцяла
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16.06.2020 15:18
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ніхто арсенборисича у відставку не відправить, попереду осінь та дуже непривабливі перспективи для зеленої влади
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16.06.2020 15:01 Відповісти
Бгг)
Ви ще в минулому році соємайдан восени обіцяли.
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16.06.2020 15:10 Відповісти
Хватить пургу гнать. Не было осенью 19 такого. Зато теперь все к тому идет
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16.06.2020 15:18 Відповісти
е ні, то Богуцька обіцяла
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16.06.2020 15:18 Відповісти
доживемо - побачимо
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16.06.2020 15:21 Відповісти
"Голос" инициирует внеочередное заседание Рады для рассмотрения вопроса отставки Авакова, - нардеп Лозинский - Цензор.НЕТ 5540
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16.06.2020 15:02 Відповісти
"голос" може йти слідом за своїм славком.....
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16.06.2020 15:05 Відповісти
орсен мусорини "уйдёт" только вместе с зелеными слугами урода и бородатой бабушкой. У них круговая порука.
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16.06.2020 15:05 Відповісти
Голос ..!!!.
..Просто піар хід ..знаючи наперед .що *зебліки * не будуть голосувати .
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16.06.2020 15:10 Відповісти
зебилы этот вопрос и в повестку дня не включат
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16.06.2020 15:19 Відповісти
Аваков вже відчуття міри втратив давно! Перший дзвоник був з Сашком Білим... На реформі Деканоїдзе протягнув пару років, але далі не міг стримувати свою натуру, аа ще демонстратино не говорить українською, хоча на Майдані, коли був за Парубія говорив добре українсьою тіпа свій парєнь-маданівець, але за 6 років викривляти українську під Азірова треба тільки навмисне, а це вже явна неповага, зневага до нас-українців.
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16.06.2020 15:14 Відповісти
Згадую перший рік реформи при Деканоідзе, коли справді була довіра, гордість за поліцейських і теперішній стан справ, коли побиттяя мітингувлників є нормою, як і Кагарлик, чи безнаказанна злодійня на вокзалах і навіть Хрещатику
Зловили на гарячому етнічну банду крадіїв. Київ
https://www.facebook.com/u.nas.na.rayoni/videos/755497438324492/UzpfSTEwMDAwMDgwODYyMDE4MjoxNTA2Nzk1OTI5NDkxODk4/?comment_id=1514099932094831&notif_id=1592190154430249&notif_t=group_comment_follow
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16.06.2020 15:20 Відповісти
Теж згадую, коли ця нова поліція через пару місяців почала звільнятись. Бо не бачила ніякого сенсу в своїй роботі. "Ми їх затримуємо, а вони (мусора в райвідділках) - відпускають", сказала нова полісмен. Що далі було всі знають. Все завалилось ще спочатку.
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16.06.2020 15:28 Відповісти
Ви нагадали за патріота Сашу Білого, якого просто вбили підлеглі Авакова,втікаючого, з вогнепальної зброї і немає вбивства, а Стерненко, захищаючись від трьох нападів - шиють вбивство. От закон, навіть дишло відпочиває.
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16.06.2020 16:48 Відповісти
Навіть ЄС не дає голосів.Це для мене дуже неприємно,я за цю партію голосував.А мотивація,що потрібно всі міняти,не котується.Головний поліціянт повинен піти і крапка.
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16.06.2020 15:18 Відповісти
Ес хочет отставки всего правительства Шмігаля. А отставка одного Авакова не пройдет . СН не проголосует
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16.06.2020 15:33 Відповісти
А смысл, они неделю назад еле 60 подписей набрали.
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16.06.2020 15:18 Відповісти
Самого "лучшего" министра нельзя отправлять, не зря же он зеленых финасировал, а то что про коррупции обещали, то таке, предвиборчі обіцянки.
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16.06.2020 15:21 Відповісти
Какая такая отставка Авакова. За него сам харант подписался. Дважды
"Голос" ініціює позачергове засідання Ради для розгляду питання відставки Авакова, - нардеп Лозинський - Цензор.НЕТ 8860
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16.06.2020 15:21 Відповісти
Мабуть дуже вигідний стопіїсят раз зашкварений рюкзакян для всього політикуму. Шептання голосу, то таке. Хто їх чує, після чергової капітуляції людини, якій не місце в політиці. Співайте пісні, знімайте дебільні шоу і серіали. Не лізьте, невігласи, в політику!!!
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16.06.2020 15:24 Відповісти
А хто обезпечить вибори "зеленим"? А хто досадить патріотів? А хто відродить "курпєтух"? Без нього ніяк. Там одна експерт дала заключення по рюкзакам, де просто вкрали бюджетні гроші і не син Порошенко, і що - саму експертшу посадили. Так, що "Голос" дивіться, щоб голосно не кричали і не звали на допомогу. Гальма зірвані і вони будуть йти бульдозером, пока не дістануть народ. І не плутайте народ із 73% наріду,Ю ті будуть сидіти с сцяти в штанги, але не вийдуть.
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16.06.2020 16:53 Відповісти
4 зашквареные партии будут против😷
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16.06.2020 17:33 Відповісти
Аваков падло за "новую политику зеленой Украины" - за дружбу с рашкой
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16.06.2020 20:17 Відповісти
Аваков молодец, сломал сетку, не дал фальсифицировать выборы президента.
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17.06.2020 02:33 Відповісти
 
 