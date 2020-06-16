Суд у справі Назарова перенесли на 4 серпня через відсутність висновків одного з експертів, - адвокат Погосян

Суд у справі генерала Назарова перенесли на 4 серпня 2020 року, оскільки його захист витребував висновки одного з трьох експертів, яких на цей момент немає.

Про це повідомив адвокат потерпілих у справі про збитий Іл-76 Віталій Погосян, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому він зазначив, що висновки двох інших експертів були в наявності, і на їх оприлюдненні наполягали як адвокати потерпілих, так і самі потерпілі.

"У свою чергу, захист Назарова В.М. послався на недосліджену ще експертизу, а саме на те, що експертами, які брали участь у сукупній оцінці результатів усіх досліджень, повної згоди досягнуто не було, і заявив клопотання про витребування висновку експерта, який не досяг повної згоди з іншими", - написав він.

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За словами Погосяна, судді, порадившись на місці, вирішили відкласти розгляд і викликати третього експерта на допит як свідка.

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

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