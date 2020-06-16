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Новини Вирок генералу Назарову
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Суд у справі Назарова перенесли на 4 серпня через відсутність висновків одного з експертів, - адвокат Погосян

Суд у справі Назарова перенесли на 4 серпня через відсутність висновків одного з експертів, - адвокат Погосян

Суд у справі генерала Назарова перенесли на 4 серпня 2020 року, оскільки його захист витребував висновки одного з трьох експертів, яких на цей момент немає.

Про це повідомив адвокат потерпілих у справі про збитий Іл-76 Віталій Погосян, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому він зазначив, що висновки двох інших експертів були в наявності, і на їх оприлюдненні наполягали як адвокати потерпілих, так і самі потерпілі.

"У свою чергу, захист Назарова В.М. послався на недосліджену ще експертизу, а саме на те, що експертами, які брали участь у сукупній оцінці результатів усіх досліджень, повної згоди досягнуто не було, і заявив клопотання про витребування висновку експерта, який не досяг повної згоди з іншими", - написав він.

Читайте: Справа Назарова ходить по експертизах вже 2 роки: заблоковано апеляцію і розслідування в іншому провадженні, - адвокат Погосян

За словами Погосяна, судді, порадившись на місці, вирішили відкласти розгляд і викликати третього експерта на допит як свідка.

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розгляд апеляції засудженого у справі про катастрофу Іл-76 в 2014 році Назарова відкрито затягують, - сестра загиблого десантника Гайдук

Суд у справі Назарова перенесли на 4 серпня через відсутність висновків одного з експертів, - адвокат Погосян 01
Суд у справі Назарова перенесли на 4 серпня через відсутність висновків одного з експертів, - адвокат Погосян 02

Автор: 

суд (11676) експертиза (218) Назаров Віктор (128)


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Назаров був одним з перших,реальних,захисників України що поплатився за свою позицію! Початок "реваншу" і "тріумфу бидла"!
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16.06.2020 15:54 Відповісти
Один из немногих кто хоть что то делал, когда большинство спрятались под одеялами обмочив труселя. А теперь да, не ошибается тот кто ничего не делает...
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16.06.2020 15:57 Відповісти
Суттєве уточнення до Вашого тексту.
Воєнні дії, завжди пов'язані, з втратами. Поранененими, вбитими, зниклими безвісті.
Навіть коли операціїї плануються і проводяться без будь яких помилок.
«На війні, не без убитого» (с).
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16.06.2020 16:03 Відповісти
Хотите стать такой шапкозакидательской ошибкой?
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16.06.2020 15:59 Відповісти
Всего в Луганский Аэропорт прилетело 22 самолёта. Из них УСПЕШНО 19 ДО и 2 ПОСЛЕ сбитого борта.
Вообще за такое соотношение удач и потерь на войне награждают.
Вот его и наградил Петя в октябре 14го орденом Богдана Хмельницкого.
А потом вдруг понадобился козёл отпущения, чтоб отвести внимание общественности от виновников Иловайского и Дебальцевского котлов...
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16.06.2020 17:40 Відповісти
А расскажите про ЕЩЁ ДВА БОРТА ПОСЛЕ СБИТОГО!!!
Что-то новое.
Мы наверное офуеем от такого...
Ну те, кто там был.
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16.06.2020 19:38 Відповісти
Іл-76 збили:

- Александр Гуральов, 1990 года рождения, гражданин России, личный номер М1235, должность - стрелок-зенитчик расчета ПЗРК.
- Андрей Лебедев, 1974 года рождения, гражданин России, личный номер М1671, старший стрелок-зенитчик расчета ПЗРК.

Памятаємо.
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16.06.2020 16:11 Відповісти
Справді - вина на російському агресорі.
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16.06.2020 21:42 Відповісти
 
 