Суд 19 червня розгляне порушення Зеленським карантину в кафе в Хмельницькому: президенту загрожує штраф від 34 до 170 тис. грн

Протокол про штраф президенту Володимиру Зеленському за порушення карантину суд розгляне в п'ятницю, 19 червня.

Інформація про засідання з'явилася на сайті Хмельницького міського районного суду, передає Цензор.НЕТ.

Зеленського можуть притягнути до відповідальності за ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення, в якій йдеться про порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм.

Як посадовій особі, президенту загрожує від 2000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 34 000 до 170 000 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штрафи за порушення карантину в кафе у Хмельницькому виписано власнику і відвідувачам: Зеленському, Єрмаку, Трофімову та Ляшку, - поліція

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що президент Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому.

Пізніше заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що Зеленського оштрафують за візит у кафе Хмельницького, якщо виявлять порушення.

Пізніше Зеленський прокоментував відвідування кафе в Хмельницькому, заявивши, що він готовий заплатити штраф, "якщо щось порушив".Джерело: https://censor.net/ua/n3201121

В результаті поліція повідомила, що штрафи за порушення карантину в кафе в Хмельницькому виписані власнику і відвідувачам: Зеленському, Єрмаку, Трофімову, Ляшку та ін.