Суд 19 червня розгляне порушення Зеленським карантину в кафе в Хмельницькому: президенту загрожує штраф від 34 до 170 тис. грн
Протокол про штраф президенту Володимиру Зеленському за порушення карантину суд розгляне в п'ятницю, 19 червня.
Інформація про засідання з'явилася на сайті Хмельницького міського районного суду, передає Цензор.НЕТ.
Зеленського можуть притягнути до відповідальності за ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення, в якій йдеться про порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм.
Як посадовій особі, президенту загрожує від 2000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 34 000 до 170 000 грн.
Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що президент Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому.
Пізніше заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що Зеленського оштрафують за візит у кафе Хмельницького, якщо виявлять порушення.
Пізніше Зеленський прокоментував відвідування кафе в Хмельницькому, заявивши, що він готовий заплатити штраф, "якщо щось порушив".Джерело: https://censor.net/ua/n3201121
В результаті поліція повідомила, що штрафи за порушення карантину в кафе в Хмельницькому виписані власнику і відвідувачам: Зеленському, Єрмаку, Трофімову, Ляшку та ін.
Будь ласка, зачекайте...
ПУСТЬ БЮДЖЕТ ПОДТЯНУТ 😀😀😀
Шоб работал лучше
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Ти не з пytлераської рабсєї часом що смішно тобі коли президента штрафують???
смешно то, что со всех экранов заявляя о пользе карантина и ношения масок, о запрете на посещение кафе (только открытые площадки и 1,5 метра между столиками на 2-х...) эта гопстопкомпания во главе с харантом позволила себе нарушить все что что другим нельзя...
так я должен обрыдаться?? двойные стандарты должны быть наказаны!!! (нарушил - плати!)
він пожартував?
самі себе
пальцем в дупу
На фото ж видно, что он на расстоянии не меньше полутора метров.
(тем более саменько каждый день вещало о необходимость соблюдения карантинных мер)
а сумму (тем более для чиновников) определяет суд (опять же качели от 2000 и до 10 000 необлагаемых минимумов))))) т.е. от 34 000 до 170 000 грн с рыла...за чашечку ко-фэ))))
а есть качели "от - до" и вот конкретную сумму должен определить суд
(я может что-то и набрехал))))) юристы бы лучше объяснили... ну я так подумал)))))))
А може краще від 3 до 5 з конфіскацією?