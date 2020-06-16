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Зеленський (22389) суд (11492) Хмельницький (395) штраф (1808)

Суд 19 червня розгляне порушення Зеленським карантину в кафе в Хмельницькому: президенту загрожує штраф від 34 до 170 тис. грн

Суд 19 червня розгляне порушення Зеленським карантину в кафе в Хмельницькому: президенту загрожує штраф від 34 до 170 тис. грн

Протокол про штраф президенту Володимиру Зеленському за порушення карантину суд розгляне в п'ятницю, 19 червня.

Інформація про засідання з'явилася на сайті Хмельницького міського районного суду, передає Цензор.НЕТ.

Зеленського можуть притягнути до відповідальності за ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення, в якій йдеться про порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм.

Як посадовій особі, президенту загрожує від 2000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 34 000 до 170 000 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штрафи за порушення карантину в кафе у Хмельницькому виписано власнику і відвідувачам: Зеленському, Єрмаку, Трофімову та Ляшку, - поліція

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що президент Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому.

Пізніше заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що Зеленського оштрафують за візит у кафе Хмельницького, якщо виявлять порушення.

Пізніше Зеленський прокоментував відвідування кафе в Хмельницькому, заявивши, що він готовий заплатити штраф, "якщо щось порушив".Джерело: https://censor.net/ua/n3201121

В результаті поліція повідомила, що штрафи за порушення карантину в кафе в Хмельницькому виписані власнику і відвідувачам: Зеленському, Єрмаку, Трофімову, Ляшку та ін.

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Топ коментарі
+6
вирвано з контексту.

Суд 19 июня рассмотрит нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: президенту грозит штраф от 34 до 170 тыс. грн - Цензор.НЕТ 1360
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16.06.2020 15:46
+5
Суд 19 июня рассмотрит нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: президенту грозит штраф от 34 до 170 тыс. грн - Цензор.НЕТ 691

...
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16.06.2020 15:43
+4
А с Ляшко можно и 200 тысяч .
Шоб работал лучше
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16.06.2020 15:43
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а нехай він зробить як відомий персонаж унтер-офіцерська удова: сам себе випоре))
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16.06.2020 15:42 Відповісти
Они багатые - по 170 тыс . С КАЖДОГО
ПУСТЬ БЮДЖЕТ ПОДТЯНУТ 😀😀😀
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16.06.2020 15:42 Відповісти
А с Ляшко можно и 200 тысяч .
Шоб работал лучше
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16.06.2020 15:43 Відповісти
Ну, заплатят они. Чьими деньгами? Да нашими же. У них нет своих денег. Все - наши.
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16.06.2020 16:23 Відповісти
что богатые - это одно...а то что все должностные лица....то столько же с каждого - не меньше!
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16.06.2020 15:44 Відповісти
Вот есть чем и бюджет наполнить 😀😀😀
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16.06.2020 15:54 Відповісти
Смотрю границу открыли.
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16.06.2020 15:47 Відповісти
Можете ехать . Самолеты уже летают 😀😀😀
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16.06.2020 15:53 Відповісти
Суд 19 июня рассмотрит нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: президенту грозит штраф от 34 до 170 тыс. грн - Цензор.НЕТ 691

...
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16.06.2020 15:43 Відповісти
Нічого смішного. Порушив - плоти, закон має бути один для всіх однвковий.
Ти не з пytлераської рабсєї часом що смішно тобі коли президента штрафують???
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16.06.2020 16:10 Відповісти
я должен был обрыдаться ???
смешно то, что со всех экранов заявляя о пользе карантина и ношения масок, о запрете на посещение кафе (только открытые площадки и 1,5 метра между столиками на 2-х...) эта гопстопкомпания во главе с харантом позволила себе нарушить все что что другим нельзя...
так я должен обрыдаться?? двойные стандарты должны быть наказаны!!! (нарушил - плати!)
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16.06.2020 16:18 Відповісти
Суд 19 июня рассмотрит нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: президенту грозит штраф от 34 до 170 тыс. грн - Цензор.НЕТ 2950
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16.06.2020 15:44 Відповісти
а як же відставка?
він пожартував?
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16.06.2020 15:44 Відповісти
вирвано з контексту.

Суд 19 июня рассмотрит нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: президенту грозит штраф от 34 до 170 тыс. грн - Цензор.НЕТ 1360
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16.06.2020 15:46 Відповісти
Пропоную зробити ставки... "вжарять" чи ні???...
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16.06.2020 15:44 Відповісти
21 квітня 2019 року вже зробили ставки
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16.06.2020 15:48 Відповісти
Пофіг, для мене, цього пітара не існує.
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16.06.2020 15:52 Відповісти
Нет. Пройдите по ссылке. Уже нет там Зели. Странно, что петики еще не просекли...
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16.06.2020 16:01 Відповісти
Есть. Дату поменяй на 19-е
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16.06.2020 19:29 Відповісти
вжарять
самі себе
пальцем в дупу
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16.06.2020 16:11 Відповісти
Цирк...
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16.06.2020 15:46 Відповісти
Чому така вибірковість, там був не лише Зеленський. А головного сан лікаря покарати по максимуму.
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16.06.2020 15:46 Відповісти
Ну ты вааще !!!

На фото ж видно, что он на расстоянии не меньше полутора метров.
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16.06.2020 15:49 Відповісти
но без намордника и перчаток и в карантиннозакрытом кафе...)))))
(тем более саменько каждый день вещало о необходимость соблюдения карантинных мер)
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16.06.2020 15:58 Відповісти
суд примет во внимание, что там вовнутрь залито столько дезинфицирующей жидкости, что она выделялась даже через потовые железы, дезинфицируя всё, к чему он прикасался и на что дышал
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16.06.2020 16:07 Відповісти
а!...так это уважительная причина )))
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16.06.2020 16:09 Відповісти
Велюр 2))
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16.06.2020 16:20 Відповісти
І знову виходить: собі все, людям закон
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16.06.2020 16:21 Відповісти
Де маски, а рукавички
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16.06.2020 16:19 Відповісти
так вроде говорили что выписали уже штраф. простому человеку там сразу выпишут постановление, а тут целый суд, хотя зе-пбол должен сам первым бежать заплатить, чтобы подавать пример, а не наоборот
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16.06.2020 15:47 Відповісти
выписали - это протокол о нарушении
а сумму (тем более для чиновников) определяет суд (опять же качели от 2000 и до 10 000 необлагаемых минимумов))))) т.е. от 34 000 до 170 000 грн с рыла...за чашечку ко-фэ))))
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16.06.2020 16:00 Відповісти
раньше гаец сразу составлял протокол и выносил решение, а щас только в суд? вроде же были новости что можно прямо в машине карточкой заплатить или нет
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16.06.2020 16:15 Відповісти
есть установленная единая сумма за какое-то нарушение (например 17 000 - за нарушение карантина для простого чела) ее указывают в протоколе (и если она не опротестовывается в суде) - то иди плати (естественно, не о Вас))) базар)
а есть качели "от - до" и вот конкретную сумму должен определить суд
(я может что-то и набрехал))))) юристы бы лучше объяснили... ну я так подумал)))))))
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16.06.2020 16:28 Відповісти
"...президенту грозит штраф от 34 до 170 тыс. грн..."

А може краще від 3 до 5 з конфіскацією?
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16.06.2020 15:48 Відповісти
Не надо штрафа, просто депортация на РФ.
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16.06.2020 15:50 Відповісти
Ні, тут вище краща пропозиція, від 3 до 5 з конфіскацією. А я вважаю від 10 до 15 і теж з конфіскацією. Бо воно з засрашки буде налити.
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16.06.2020 18:43 Відповісти
Він у піар заради рейтингу вкладає мільйони, а тут 170 к гривень? Та це самий дешевий піар у його житті!
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16.06.2020 15:52 Відповісти
34-170 тысяч гривен это как любому новоявленному офисному чиновнику,еще год назад банному корпоративщику сейчас при власти просто как один раз сходить пожрать-посцать в их любимом рсторане "Коин".
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16.06.2020 15:59 Відповісти
Як в цю гоп-компанію зеленої мерзоти міг затесатися свободівець Симчишин??? Зовсім у людини немає інстинкту самозбереження або елементарної відрази? Хіба не можна було відкосити від зустрічі з тим негідником-брехлом-сциклом-потєрпєвшим?
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16.06.2020 16:02 Відповісти
Треба брати з усієї компанії, включаючи Ляшка, по максимуму, бо це підрив довіри до карантинного режиму - після цього майже всі зелебобіки познімали маски, беручи приклад зі свого кумиру.
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16.06.2020 16:05 Відповісти
Люди схаменіться, достатьно зауваження, жінка захворіла, він зараз єдиний годувальник для родини.
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16.06.2020 16:16 Відповісти
Цирк для быдлоэлектората...
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16.06.2020 16:18 Відповісти
Надеемся, что юрЫст покажет класс и сам, без адвокатов, один бл*, без ансамбл*, отобъётся от протокола!
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16.06.2020 16:20 Відповісти
Чудеса бывают. Ему таки может свести..
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16.06.2020 16:46 Відповісти
чего разбазаривать народные деньги … судить нужно всю шестёрку разом, каждому по 170 тыс. грн. плюс по 100 000 000 грн. за совершение преступления в составе преступной группы по предварительному сговору
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16.06.2020 16:58 Відповісти
У судьи дилема - вынести штраф .... получить потом 3.14зды сверху.отправить дело назад в ментовку или спустить на тормоза .... потом хлопот ненаберёшься .... в общем самому интересно шо из этого получится ,чувствую как всегда типичный пиар
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16.06.2020 17:36 Відповісти
Оце людина! Ум, честь та совість нашої Країни! А в суд приїде на велосіпеді!! А ще хотів, за компанію, заразити себе короновірусом!!....але, чомусь підхопила тіки дружина бідолашна
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16.06.2020 19:49 Відповісти
Сам указ выдал сам и подтёрся.
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16.06.2020 20:36 Відповісти
 
 