Шевченко про побиття поліцейськими чоловіка на акції: "Організаторам була не вигідна мирна акція. Їм потрібно було спровокувати конфлікт". ВIДЕО
Двох правоохоронців, які побили лежачого чоловіка під час затримання під Шевченківським судом, відсторонили від роботи на час службового розслідування.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефіре телеканалу Еспресо сказав глава департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко. Крім того, він розповів, що причиною затримання став спровокований організаторами акції конфлікт.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
думаю дальше продолжать не надо)))
Сборище идиотов, которые верят что злые милиционеры ПРОСТО ТАК дали пинков мирному протестующему.. А что было ПЕРЕД этим? За что его задержали?
Вот этот , напрмер, верит, и хочет, чтобы поверили другие. Всего лишь на десяток постов выше.
Что же так корежет людей?! Такое слово как репутация для Артемки существует?
здравствуйте, меня зовут Модест,
толины "шарики" для тех, у кого не хватает мозгиков !
зачем им платить больше ?
https://www.youtube.com/watch?v=j4gl_q8_5ZI
а шо ж вы типа профи такие так легко поддаетесь на провокацию? какие вы нахрен профи?!!
одного в штатах тоже "спровоцировали"! так до сих пор бардак в стране из-за бунтов. пусть скажут "спасибо", что народ у нас такой вялый на подъём
А вигідно це було тим, хто віддав антизаконний наказ не допускати людей в Дім Правосуддя, та ще й показати всій Україні, що за проукраїнську позицію будут жорстко бити... поки що... для кого "Беркут" взірець для наслідування!
https://nikvesti.com/news/politics/190998
"«Партия Шария» завтра, 17 июня, проведет митинг под стенами Офиса Президента Украины в Киеве. Акцию в своем видеоблоге накануне анонсировал лидер политической силы Анатолий Шарий."
То есть сегодня уже Шарий митингует.
Смысл действий этой гадины понятен: если ВСУ не сметает "бубочку", то нужно гопоту организовать, чтобы смести "бубочку" и создать предлог для "осводительной" российской армии ввести, наконец, войска в Украину для восстановления "справедливости" и "законно-избранного" президента.
Ну, или на худой конец заменить "бубочку" на Бойко, а российская армия войдет потом, как кормилица, стратегический запас зерна то продан.
Я, кстати, вовсе не против, если эти уголовнико разгромят ОП (благо именно у него митингуют), и Ермак сбежит, я только "за".
Граждане украинцы, не теряйте возможности заработать деньги на гопоте Шария, там такие кадры - что просто огонь! Они всех к себе записывают, да вот беда: с лозунгами и транспорантами плохи дела у них. Они даже не могут ответить на вопрос (один очень умный человек поинтересовался, а они даже не поняли, что над ними глумяться), а нужно ли "дедов на палках" приносить на митинг.
Потому, предложите им по оптовым и розничным ценам следующую атрибутику:
- дед на палке натуральный
- дед на палке синтетический
- футболка с лозунгом "Нет фОшиЗЬму и нОциЗЬму"
- майка-алкоголичка с лозунгом "бИндеры не пройдут"
- самогон, разлитый в пластиковые бутылки с надписью "жидкость зажигательная, бодрящая"
(там не раздают, свой нужно приносить, а не у всех митингующих он есть)
Идею вы поняли, да?
петтингмитинг:
https://www.youtube.com/watch?v=iRO7V8djRgY
Каждый второй комментарий "Донбасс с вами!", "Привет с Кубани", ну, вы поняли.
Прикалываться можно в комментариях, предупреждаю, что умственные способности комментаторов сильно ограничены, они не сразу "вьезжают", что над ними глумяться.
Насчет "дедов на палках" решение еще не принято, нести -не-нести, как я понимаю.
Мой фаворит прикол: "А самогон будут раздавать? А то у меня сломался сухопарник,"
Вопрос имею к youtube: почему Шарию, сепару отъявленному не прикрыли канал, в комментариях к которому явные призывы к свержения законноизбранной власти в Украине?
Риторический вопрос, верно?