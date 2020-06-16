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затримання (4312) Нацполіція (14872) Шевченко Артем (222) Стерненко (383)

Шевченко про побиття поліцейськими чоловіка на акції: "Організаторам була не вигідна мирна акція. Їм потрібно було спровокувати конфлікт". ВIДЕО

Двох правоохоронців, які побили лежачого чоловіка під час затримання під Шевченківським судом, відсторонили від роботи на час службового розслідування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефіре телеканалу Еспресо сказав глава департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко. Крім того, він розповів, що причиною затримання став спровокований організаторами акції конфлікт.

"Можу припустити, що організаторам цієї акції з політичних причин була невигідна мирна акція. Їм потрібно було спровокувати своїми діями конфлікт. Невеликий. Він невеликий тому, що не було серйозних і важких наслідків. Їм не потрібна була мирна акція, їм потрібно було, як вони часто говорять, "подвіжувати"", - сказав Шевченко.

Також дивіться: На акції в підтримку Стерненка поліція побила активіста ногами. ФОТОфакт

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Топ коментарі
+104
А в Кагарлыке менты просто заскучали после долгого воздержания...
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16.06.2020 15:49
+70
Так это организаторы акции заставили ментов бить человека ногами?
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16.06.2020 15:50
+68
Спікер МВС Шевченко про побиття поліцейськими чоловіка на акції під Шевченківським судом: "Організаторам була не вигідна мирна акція. Їм потрібно було спровокувати конфлікт" - Цензор.НЕТ 7461
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16.06.2020 15:59
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А шо їм малчать? 144 потужні реформи самі за себе говорять.
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16.06.2020 18:49 Відповісти
И шо, полицейские были не настоящие? Подставные для картинки?
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16.06.2020 18:52 Відповісти
ментовским "ботинком по ребрам"- Шевченко называет - "что причиной задержания стал спровоцированный организаторами акции конфликт.. спровоцированный конфликт - это когда организаторы конфликта метелят сапогами "аваковского блюстителя безпредельщика"
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16.06.2020 19:10 Відповісти
Пострадавшие сами бились об ноги полицейских!
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16.06.2020 19:11 Відповісти
Шарий-********!
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16.06.2020 19:14 Відповісти
Вообще-то он педофил. Но не исключено.
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16.06.2020 20:52 Відповісти
кто то еще верит мусорам?)))))
думаю дальше продолжать не надо)))
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16.06.2020 19:16 Відповісти
https://censor.net/user/137888

Сборище идиотов, которые верят что злые милиционеры ПРОСТО ТАК дали пинков мирному протестующему.. А что было ПЕРЕД этим? За что его задержали?
Вот этот , напрмер, верит, и хочет, чтобы поверили другие. Всего лишь на десяток постов выше.
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16.06.2020 21:05 Відповісти
Это бот и отсос. Оно тут подъедается уже не первый год. Это ещё что! Оно раньше ещё круче гнало..То есть это отработанный материал который хочет доказать работодателям.."эй я ещё живой..я могу" . С такими поступать проще нужно. Увидел - в спам. Это кучка говна собачьего через которую ты переступаешь. Или есть желание в ней поковыряться палочкой?
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16.06.2020 21:32 Відповісти
Был, вроде бы, нормальный журналист.
Что же так корежет людей?! Такое слово как репутация для Артемки существует?
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16.06.2020 19:21 Відповісти
Эти протестующие вообще звери! Бедным беркутятам все ноги поотбивали своими ребрами!
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16.06.2020 19:30 Відповісти
Мусора скр.мудакисовкораби тупі-клюют на провокації Антифи(поросупрунайємів) хитродупих.Але і реваншистам пиндюль навішати не завадить,бо палиця два кінці має.
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16.06.2020 20:57 Відповісти
Ну что этот биоробот на должности мог бы иного сказать??
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16.06.2020 21:02 Відповісти
Давайте без сложных схем потому что их нет. Сегодня жизнь в Украине - СТРОГО ПО ИНТЕРЕСАМ. Кто такое это шеученка? Откуда оно это недоразумение с патологией речи (испуганное в детстве курицей) ?Это обычный тупой рагуль преданный любой власти. Тупо тому кто сильнее на данный момент. Флюгер. Если кто думает что это ничто не понимает что несет ересь - вы ошибаетесь. Оно несет то что нужно нести на данный момент отсасывая хачу вонючему. Естественно за должность и бабло как и Гандон Гиращинка..как дебил кива..как сепар амброськин и кабан крищенко ( вернее крышенко - от слова " крыша"). На кой слушать вообще этих пи...сов? Они никто.Они вообще не стоят никакого восприятия ни на грамм. Всё что с ними нужно делать - выворачивать карманы на предмет ворованного ,******* и садить. При чем показательно. Для другой мусорни и беркутни..Оно же настолько берега потеряло уже что несет полную пургу как под кайфом..
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16.06.2020 21:27 Відповісти
Ментяри погані!
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16.06.2020 21:47 Відповісти
Ясно, виноваты организаторы что их или их людей избили. То есть полицейским можно избивать ногами людей, да Шевченко? Вот вам и власть Зеленского. В чем отличие от России?
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16.06.2020 21:56 Відповісти
зашкваренная проститутка мє вє дє
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16.06.2020 22:47 Відповісти
реклама!
здравствуйте, меня зовут Модест,
толины "шарики" для тех, у кого не хватает мозгиков !

зачем им платить больше ?

https://www.youtube.com/watch?v=j4gl_q8_5ZI
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16.06.2020 23:17 Відповісти
ах-ах!.... бе-е-едненькие!... их спровоцировали!....
а шо ж вы типа профи такие так легко поддаетесь на провокацию? какие вы нахрен профи?!!
одного в штатах тоже "спровоцировали"! так до сих пор бардак в стране из-за бунтов. пусть скажут "спасибо", что народ у нас такой вялый на подъём
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16.06.2020 23:36 Відповісти
Избиваемый , буквально силой, заставил полицейских бить его ногами...
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17.06.2020 00:45 Відповісти
Тільки мені одному здається, що він дивним чином схожий на Шаріка?
А вигідно це було тим, хто віддав антизаконний наказ не допускати людей в Дім Правосуддя, та ще й показати всій Україні, що за проукраїнську позицію будут жорстко бити... поки що... для кого "Беркут" взірець для наслідування!
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17.06.2020 00:46 Відповісти
точно так-у Рюкзакова зам-Шмарій...От що треба знати за це мусорське кодло...
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17.06.2020 05:55 Відповісти
Из-за таких брехливих гандонов простих ментов и презирают.
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17.06.2020 02:24 Відповісти
а я думав-це Петушарій у замах Авакяна-Рюкзакова...
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17.06.2020 05:54 Відповісти
Не було б справи на Стерненка, не було б цього конфлікту. І не було б ніяких організаторів. Причина конфлікта одна - несправедливість. Стерненко при самозахисті вбив озброєного вбивцю, а його за це судять.
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17.06.2020 06:05 Відповісти
Отсюда:
https://nikvesti.com/news/politics/190998

"«Партия Шария» завтра, 17 июня, проведет митинг под стенами Офиса Президента Украины в Киеве. Акцию в своем видеоблоге накануне анонсировал лидер политической силы Анатолий Шарий."

То есть сегодня уже Шарий митингует.

Смысл действий этой гадины понятен: если ВСУ не сметает "бубочку", то нужно гопоту организовать, чтобы смести "бубочку" и создать предлог для "осводительной" российской армии ввести, наконец, войска в Украину для восстановления "справедливости" и "законно-избранного" президента.
Ну, или на худой конец заменить "бубочку" на Бойко, а российская армия войдет потом, как кормилица, стратегический запас зерна то продан.

Я, кстати, вовсе не против, если эти уголовнико разгромят ОП (благо именно у него митингуют), и Ермак сбежит, я только "за".

Граждане украинцы, не теряйте возможности заработать деньги на гопоте Шария, там такие кадры - что просто огонь! Они всех к себе записывают, да вот беда: с лозунгами и транспорантами плохи дела у них. Они даже не могут ответить на вопрос (один очень умный человек поинтересовался, а они даже не поняли, что над ними глумяться), а нужно ли "дедов на палках" приносить на митинг.
Потому, предложите им по оптовым и розничным ценам следующую атрибутику:

- дед на палке натуральный
- дед на палке синтетический
- футболка с лозунгом "Нет фОшиЗЬму и нОциЗЬму"
- майка-алкоголичка с лозунгом "бИндеры не пройдут"
- самогон, разлитый в пластиковые бутылки с надписью "жидкость зажигательная, бодрящая"
(там не раздают, свой нужно приносить, а не у всех митингующих он есть)
Идею вы поняли, да?
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17.06.2020 08:40 Відповісти
Спровоцировали видете ли их! А меня постоянно провоцируют летом на улице молодые девушки в коротких юбках.Что мне делать с этими негодницами ?
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17.06.2020 08:46 Відповісти
Вот youtube канал Шария, а вот приглашение на петтинг митинг:
https://www.youtube.com/watch?v=iRO7V8djRgY

Каждый второй комментарий "Донбасс с вами!", "Привет с Кубани", ну, вы поняли.
Прикалываться можно в комментариях, предупреждаю, что умственные способности комментаторов сильно ограничены, они не сразу "вьезжают", что над ними глумяться.
Насчет "дедов на палках" решение еще не принято, нести -не-нести, как я понимаю.
Мой фаворит прикол: "А самогон будут раздавать? А то у меня сломался сухопарник,"

Вопрос имею к youtube: почему Шарию, сепару отъявленному не прикрыли канал, в комментариях к которому явные призывы к свержения законноизбранной власти в Украине?
Риторический вопрос, верно?
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17.06.2020 08:46 Відповісти
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