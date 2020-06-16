Шевченко про побиття поліцейськими чоловіка на акції: "Організаторам була не вигідна мирна акція. Їм потрібно було спровокувати конфлікт". ВIДЕО

Двох правоохоронців, які побили лежачого чоловіка під час затримання під Шевченківським судом, відсторонили від роботи на час службового розслідування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефіре телеканалу Еспресо сказав глава департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко. Крім того, він розповів, що причиною затримання став спровокований організаторами акції конфлікт.

"Можу припустити, що організаторам цієї акції з політичних причин була невигідна мирна акція. Їм потрібно було спровокувати своїми діями конфлікт. Невеликий. Він невеликий тому, що не було серйозних і важких наслідків. Їм не потрібна була мирна акція, їм потрібно було, як вони часто говорять, "подвіжувати"", - сказав Шевченко.

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