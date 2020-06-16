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Зеленський про примусову вакцинацію і тестування: Є обов'язок не шкодити здоров'ю інших

Зеленський про примусову вакцинацію і тестування: Є обов'язок не шкодити здоров'ю інших

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію з проханням не допустити примусового тестування і вакцинації, яка набрала понад 25 000 підписів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку електронної петиції.

Зеленський зазначив, що основами законодавства України про охорону здоров’я встановлено обов’язок громадян не лише піклуватися про своє здоров’я та здоров’я дітей, а й не шкодити здоров’ю інших, а також проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення.

Глава держави уточнив, що, згідно із законодавством, стосовно окремих особливо небезпечних інфекційних захворювань можуть здійснюватися обов’язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, лікувальні та карантинні заходи.

За його словами, обов'язковим профілактичним щепленням підлягають працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників або подальшого поширення ними інфекційних хвороб.

"У 2019 році Всесвітня організація охорони здоров’я вперше внесла у щорічний список глобальних загроз людству відмову від вакцинації. У 2020 році світ зіштовхнувся із черговою глобальною загрозою - спалахом коронавірусу СОVID-19, запобігання поширенню якого нині залишається головним пріоритетом для всього світу", - зауважив президент.

"Беззаперечно, людство знову у своїй сучасній історії зіштовхнулося із вкрай небезпечною загрозою, яка змінила звичний спосіб життя кожної людини. У зв’язку із вищевикладеним мною запропоновано прем’єр-міністру України Д.А.Шмигалю вжити додаткових системних заходів щодо захисту населення від інфекційних хвороб", - додав Зеленський.

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Автор петиції, Сергій Гула, закликав Володимира Зеленського не допустити порушення законодавства через примусове тестування і вакцинацію.

"Чинне законодавство передбачає виключно згоду пацієнта на будь-яке медичне втручання. Тому просимо не допустити можливості примусового тестування або вакцинації громадян України, з огляду на ті чи інші карантинні заходи, забезпечивши їхнє природне право на особисту недоторканність і повагу до гідності особи", - писав автор.

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Топ коментарі
+19
тут мне некоторые предлагали одеть шапочку из фольги, когда я показывал, что угроза принудительной вакцинации вполне реальна.
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16.06.2020 15:51
+13
ржака, но зебилов, кроме вакцинирования - будут еще и чипировать)
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16.06.2020 16:00
+13
вава уйди не вреди себе и людям
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16.06.2020 16:03
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«Преисподняя полна добрыми намерениями, а небеса полны добрыми делами».
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16.06.2020 18:10 Відповісти
моника снова врет
нет такой обязаности
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16.06.2020 17:26 Відповісти
Много ивл это клево, вот только помирают не от вируса, а от сепсиса. Легкие вообще черт знает во что превращаются.
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16.06.2020 17:27 Відповісти
"Зеленский о принудительной вакцинации и тестировании: Есть обязанность не вредить здоровью других"

О принудительной вакцинации вообще речь не может идти.Это опыты над людьми,а это статья.
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16.06.2020 17:56 Відповісти
К сожалению, о навязывании всем странам тотальной принудительной вакцинации, под эгидой коррумпированной ВОЗ и ЮНИСЕФ и идет речь во всемирном масштабе, так как именно на этом бизнесе процветает вся мировая фарминдустрия.
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16.06.2020 18:10 Відповісти
А еще эти врачи принудительно детей при родах вынимают. Ужас, не правда ли?
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16.06.2020 21:09 Відповісти
Опять на примитивную дешевку перешли, из-за отсутствия контраргументов и для ухода от темы.
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17.06.2020 15:50 Відповісти
Ну, расскажите нам, как ВОЗ навязывает принудительную вакцинацию суверенным странам, если в каждой стране свой календать и список прививок?
ПС может, Вы еще скажете, что ВОЗ принуждает граждан всех стран не ность повязки на лицах?
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17.06.2020 16:14 Відповісти
Так от вакцины маленький ребенок запросто может умереть или получить вред для здоровья... Как же тогда быть? Получается кому-то можно сейчас наносить вред здоровью, чтобы типа потом не нанести кому-то другому? Шото какой-то бред.
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16.06.2020 19:23 Відповісти
Я відчував, що квартальні будуть творити зло. Я думав, що можуть забрати землю, здати нас москалям. Але забрати здоровья у майбутніх поколінь українців - це в моїй голові навіть на мить не зьявлялося. Це - геноцид погірше часів сталінщини. Бо там можна було прикинутись лояльним. А попробуй бідному відкупитись від сотні щеплень. Та ще й в привязці до місця проживання. Лікар - вершитель долі
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16.06.2020 21:02 Відповісти
Почитайте мої цифри нижче. Хоча я впевнена, що Ви й так в курсі. Моя мама категорично проти вакцини і не зюирається її брати.
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16.06.2020 21:08 Відповісти
Це - однозначне порушення прав людини.
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html?stat=num&measure=deaths#a2

У Канаді з 8 175 померлих, 25% - 60-79 років, 72% - 80+.

Рахувати потрібно ?
25% + 72% = 97%
2 050 + 5 891 = 7 941
8 175 - 7 941 = 234
234 на всіх від 0 до 60 років.
Офіційно визнано, що абсолютна більшість смертельних випадків (раніше бачила 85%) сталася у будинках для літніх людей та немічних, які нерухомі і потребують повного догляду.
80+ (і навіть багато з 75+) не літають літаками, не їздять на метро чи автами, не працюють, не мають іншої суспільної діяльності за рідкими винятками.
Бажано було б розбити групу 60-79 на дві або три для наочнішої картини: 60-65, 66-70, 70-79, наприклад.
Припиніть маніпуляції, істерію і страшилки, які не мають нічого спільного з реальністю.
І хай своїми =вакцинами від ковіду= заллються ті, хто їх пропихає і нав*язує.
Я наводила нещодавно топ-10 хвороб, від яких у світі помирає найбільше людей.
«Модному і ексклюзивному» ковіду дуже далеко до тих цифр.
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16.06.2020 21:05 Відповісти
Вава прочитав черговий текст, який йому тицьнули в руки сурьозні дяді
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16.06.2020 21:14 Відповісти
Зеленский фашистская мразь.
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16.06.2020 23:06 Відповісти
не он, а ты.
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17.06.2020 01:57 Відповісти
Не надо вместо Конституции всякую ахинею нести... Тебя назначили выполнять Закон, а не свои хотелки
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17.06.2020 00:50 Відповісти
молодец. всё верно.
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17.06.2020 01:59 Відповісти
Нехай вколе собі вакцину від короновірусу.
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17.06.2020 02:32 Відповісти
https://glavnoe.ua/news/n148721
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17.06.2020 02:34 Відповісти
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